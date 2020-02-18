 Адвокат на Полтавщине вымогал у коллеги $10 тыс. за "влияние на правоохранителей". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Следствием установлено, что адвокат, получив информацию, что его коллега занимается адвокатской дияльнисю без юридического образования, требовал и получил от него 10 тыс. долларов США. Средства предназначались за влияние на правоохранителей относительно непривлечения коллеги к ответственности с последующим лишением права на осуществление адвокатской деятельности.
На данный момент адвокату сообщено о подозрении в соответствии с третьей частью статьи 369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Внутривидовая борьба. Она, по Дарвину, ещё более лютая. чем межвидовая.
"Стаття 368. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою
1. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища -
2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, предметом якого була неправомірна вигода у значному розмірі, -
3. Діяння, передбачене частиною першою або другою цієї статті, предметом якого була неправомірна вигода у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, -
4. Діяння, передбачене частинами першою, другою або третьою цієї статті, предметом якого була неправомірна вигода в особливо великому розмірі, або вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище"...
А з яких це пір адвокат є "службовою особою"?!... Яку державну посаду він займає? ? Хоч-би людей не смішили...
Закопороект одробрено Конституційним Судом України.
А згадайте як "верещали" нещодавно "представники адвокатських колегій" проти ліквідації адвокатської монополії, стверджуючи, що це призведе до зниження якості правової допомоги. А виявляється, що всі ці адвокатські бюрократичні структури торгують на ліво і на право свідоцтвами про право на заняття адвокатською діяльністю, навіть, продають вже посвідчення особам, які не мають юридичної освіти.
п.с.
Щиро дякую депутатському корпусу та президенту Зеленському В.О., що трощать це кубло адвокатської монополії !