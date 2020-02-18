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Все про:взятка (4889) вымогательство (314) Полтавщина (541) ГБР (963)

 Адвокат на Полтавщине вымогал у коллеги $10 тыс. за "влияние на правоохранителей". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Прокуратура Полтавской области совместно с СБУ и территориальным управлением ГБР задокументировали получение адвокатом взятки в сумме 10 000 долларов США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствием установлено, что адвокат, получив информацию, что его коллега занимается адвокатской дияльнисю без юридического образования, требовал и получил от него 10 тыс. долларов США. Средства предназначались за влияние на правоохранителей относительно непривлечения коллеги к ответственности с последующим лишением права на осуществление адвокатской деятельности.

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Адвокат на Полтавщине вымогал у коллеги $10 тыс. за влияние на правоохранителей 02
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На данный момент адвокату сообщено о подозрении в соответствии с третьей частью статьи 369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Источник: https://censor.net.ua/p3176407
 
 
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Хорошо живут адвокаты на Полтавщине Адвокат на Полтавщине вымогал у коллеги $10 тыс. за "влияние на правоохранителей" - Цензор.НЕТ 5643 видно конец эпохи бедности
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Адвокат на Полтавщине вымогал у коллеги $10 тыс. за "влияние на правоохранителей"

Внутривидовая борьба. Она, по Дарвину, ещё более лютая. чем межвидовая.
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в Украине 90 процентов адвокатов это связующее звено для передачи денег от подозреваемого до судей и следователей...
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Взагалі-то, "хабарництво" - це "посадовий злочин"...
"Стаття 368. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою

Адвокат на Полтавщині вимагав у колеги $10 тис. за "вплив на правоохоронців" - Цензор.НЕТ 48221. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища -

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, предметом якого була неправомірна вигода у значному розмірі, -
3. Діяння, передбачене частиною першою або другою цієї статті, предметом якого була неправомірна вигода у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, -
4. Діяння, передбачене частинами першою, другою або третьою цієї статті, предметом якого була неправомірна вигода в особливо великому розмірі, або вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище"...
А з яких це пір адвокат є "службовою особою"?!... Яку державну посаду він займає? ? Хоч-би людей не смішили...
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Це СБУ Баканова, їм такий сценарій написали
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Как такое вообще может быть !!!!!????? Такие события недопустимы.
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Дуже вірно вчинив президент Володимир Зеленський, що вніс законопроект до Верховної Ради України про ліквідацію адвокатської монополії, запровадженої 03 жовтня 2017 року.
Закопороект одробрено Конституційним Судом України.
А згадайте як "верещали" нещодавно "представники адвокатських колегій" проти ліквідації адвокатської монополії, стверджуючи, що це призведе до зниження якості правової допомоги. А виявляється, що всі ці адвокатські бюрократичні структури торгують на ліво і на право свідоцтвами про право на заняття адвокатською діяльністю, навіть, продають вже посвідчення особам, які не мають юридичної освіти.
п.с.
Щиро дякую депутатському корпусу та президенту Зеленському В.О., що трощать це кубло адвокатської монополії !
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