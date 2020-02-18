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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Белая_Церковь (121) игорный бизнес (334) Нацполиция (10943)

 Полиция разоблачила игорный зал в Белой Церкви, который возобновил работу и принимал клиентов "по записи". ФОТОрепортаж

В Белой Церкви полиция прекратила работу игорного заведения, которое подпольно возобновил свою деятельность.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

За прошедшие сутки на спецлинию "102" поступило сообщение от неравнодушного гражданина о действующем зале игровых автоматов в центре города.

Чтобы скрыть свою незаконную деятельность, владельцы установили камеры видеонаблюдения над входом и запускали внутрь только по "предварительной записи" по телефону.

Правоохранители оперативно отреагировали на сообщение и прибыли на место происшествия.

Выяснилось, что в отношении этого заведения уже возбуждено уголовное производство. Из помещения изъяли в качестве вещественных доказательств 6 системных блоков и 9 мониторов.

Досудебное расследование продолжается.

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Полиция разоблачила игорный зал в Белой Церкви, который возобновил работу и принимал клиентов по записи 01
Полиция разоблачила игорный зал в Белой Церкви, который возобновил работу и принимал клиентов по записи 02
Полиция разоблачила игорный зал в Белой Церкви, который возобновил работу и принимал клиентов по записи 03

Источник: https://censor.net.ua/p3176356
 
   
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В ХОДЕ СЛОЖНЕЙШЕЙ МНОГОХОДОВОЙ И МНОГОМЕСЯЧНОЙ ОПЕРАЦИИ РАЗОБЛАЧИЛИ!!!!! Полиция разоблачила игорный зал в Белой Церкви, который возобновил работу и принимал клиентов "по записи" - Цензор.НЕТ 7969 Глаза что ли открыли? Полиция разоблачила игорный зал в Белой Церкви, который возобновил работу и принимал клиентов "по записи" - Цензор.НЕТ 3215

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ахахаха))) аваковский космоЛОХ, до сих пор рекламируется в интеренете. закрыватели хреновы.
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