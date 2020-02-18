 Полиция разоблачила игорный зал в Белой Церкви, который возобновил работу и принимал клиентов "по записи". ФОТОрепортаж

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

За прошедшие сутки на спецлинию "102" поступило сообщение от неравнодушного гражданина о действующем зале игровых автоматов в центре города.

Чтобы скрыть свою незаконную деятельность, владельцы установили камеры видеонаблюдения над входом и запускали внутрь только по "предварительной записи" по телефону.

Правоохранители оперативно отреагировали на сообщение и прибыли на место происшествия.

Выяснилось, что в отношении этого заведения уже возбуждено уголовное производство. Из помещения изъяли в качестве вещественных доказательств 6 системных блоков и 9 мониторов.

Досудебное расследование продолжается.

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