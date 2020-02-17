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 Украинские "Грады" выполнили 250-километровый марш и боевые стрельбы в рамках учений на Днепропетровщине, - Минобороны. ФОТОрепортаж

На одном из полигонов оперативного командования "Восток" ВС Украины на Днепропетровщине завершились тактические учения реактивного артиллерийского дивизиона отдельной танковой бригады.

На них украинские "Грады" выполнили 250-километровый марш и боевые стрельбы во время условного наступательного боя, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

По словам руководителя учений - начальника управления ракетных войск и артиллерии - заместителя командующего войсками ОК "Восток" полковника Сергея Мусиенко, во время боевого слаживания бригадной артиллерийской группы, реактивный дивизион совершил марш из пункта постоянной дислокации, выполнил мероприятия по подготовке к ведению боевых действий и нанес огневое поражение условному противнику с РСЗО "Град" во время наступательного боя танковой бригады.

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"Во время учений дивизион выполнил несколько перемещений боевого порядка и командно-наблюдательных пунктов и совершил огневое поражение целей в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы. Дивизион подготовлен хорошо, показывает высокий уровень знаний и умений", - отметил Сергей Мусиенко.

Украинские Грады выполнили 250-километровый марш и боевые стрельбы в рамках учений на Днепропетровщине, - Минобороны 01
Украинские Грады выполнили 250-километровый марш и боевые стрельбы в рамках учений на Днепропетровщине, - Минобороны 02
Украинские Грады выполнили 250-километровый марш и боевые стрельбы в рамках учений на Днепропетровщине, - Минобороны 03
Украинские Грады выполнили 250-километровый марш и боевые стрельбы в рамках учений на Днепропетровщине, - Минобороны 04

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Украинские Грады выполнили 250-километровый марш и боевые стрельбы в рамках учений на Днепропетровщине, - Минобороны 05
Фото: mil.gov.ua

Источник: https://censor.net.ua/p3176291
 
   
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Сивоха очередной жрачкой для пленных подавиться если мы применим эти Грады против русни.
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Маршем прошли танки, за ними промаршировали самолеты
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Вертолетчики тренируются в Конго.. грады - на Днепре... Может возле Донецка нужно тренироваться? Что бы дорогие снаряды даром не пропадали..
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хорошое дело.......
вот бы наклепать таких градов но шоб с дальностью в акурат до кремля.....
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Интересно сколько машин из дивизиона доехала до места назначения.
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