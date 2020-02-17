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Все про:долг (1117) зарплата (2019) протест (4631) шахтеры (551) Донецкая область (4411) Покровск (12)

 Шахтеры приковали себя к канистрам с бензином, требуя выплатить зарплату. ФОТО

Работники шахты "Краснолиманская" второй день бастуют у здания городской администрации Покровска.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Новости Донбасса".

Сотрудники угольного предприятия требуют погасить перед ними задолженность по зарплате. Шахтеры добиваются полного погашения задолженности за октябрь, ноябрь, декабрь 2019 года и январь 2020 года. Несколько человек надели себе на руки цепи, пристегнутые к канистрам с бензином.

На площади Шибанкова также разбили палатки ветераны АТО, которые решили поддержать протестующих горняков.

13 февраля рабочие первой смены шахты "Краснолиманская" отказались подниматься на поверхность в знак протеста против невыплаты заработной платы.

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В Донецкой области пять угольных предприятий сегодня задолжали своим работникам около полумиллиарда гривен – такими данными располагают в Донецкой облгосадминистрации. Всего, по данным главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, все угольные предприятия Украины к февралю 2020 года накопили долг по зарплатам примерно 1,5 миллиарда гривен.

Шахтеры приковали себя к канистрам с бензином, требуя выплатить зарплату 01
Шахтеры приковали себя к канистрам с бензином, требуя выплатить зарплату 02
Шахтеры приковали себя к канистрам с бензином, требуя выплатить зарплату 03
Шахтеры приковали себя к канистрам с бензином, требуя выплатить зарплату 04

Источник: https://censor.net.ua/p3176288
 
 
 Топ комментарии
 
не сцыт то не пицу на шару трескать Шахтеры приковали себя к канистрам с бензином, требуя выплатить зарплату - Цензор.НЕТ 6052
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а денежки уже на сейшелах , через 3 дня и зеля с инвестициями подьедет оттягиваться, зэбилы ж это сделали вместе
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Государство. А "доит" их насухо папа Беня.
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Дірєхтор хлібокомбінату може відбрехатися що голуби зклювали декілька тисяч тон зерна тому немає грошей на зарплати. а дірєхтор шахти що цікаво придумає-скаже шо то винні папірєднікі або кієвскіє власті? Шахтеры приковали себя к канистрам с бензином, требуя выплатить зарплату - Цензор.НЕТ 7462
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Ключевые слова в этой афере -- Беня и Центрэнерго
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ага, на себя глянуть не пробовало ?
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Мне незачем, тело. Я не тырю у государства миллиардами под прикрытием поставленных во власть кукол и под одобрительное улюлюканье безмозглых зебилов типа тебя. Если припекло -- сходи к зеркалу, попустит.
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Официально государство, неофициально смотрящий Корпачев и банда..
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Да, в принципе, какая разница кто на самом деле хозяин? Главное в том, что ответственность за эту задолженность целиком и полностью лежит на НЫНЕШНЕМ правительстве! Передаю привет шахтерам , голосившим за ждзеуе...ще.
А мы предупреждали!)))))
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А это не смешно , выбираем или воров или импотентов во власть а потом смеемся когда нам на голову срут, неужели в этом наша сила?!
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Вот тут Коля и проблема. Других просто нет. Другие ещё даже не родились.
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Волинец заботливий ти наш так чиї копальні. "Хазяїн" хто?
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Нехай їдуть в ОРДЛО. Там шахтьори не бастують бо напевно їм вчасно там зарплати платять,а може й на місяць наперед. Шахтеры приковали себя к канистрам с бензином, требуя выплатить зарплату - Цензор.НЕТ 1810
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Чего это Зеленский в Обман летал? Отвез шахтёрскую зарплату за 10 лет вперед?
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Бедняжки... Весна придет - зарплату выдавать будем. Ту, что обещали
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Он вам ничего не должен, нищеброды!
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По шахтерам ( как впрочем и любым другим). Если производство или добыча не рентабельные то производство нужно закрывать. Мера не популярная, политическая и не каждому по плечу. Тут нужна решимость железной леди Тетчер, у наших причандал для этого ни когда не хватало. Но если предприятия работают и не закрыты то зарплату должны платить и тут ни каких вопросов. Если шахты частные, пусть решают с хозяевами. Если государственные, то государство просто обязано выплатить все до копейки или самих себя объявить банкротами. Выбор прост. Либо плати- либо закрывай. Чем дальше тянется эта история, тем хуже становится ситуация, как для людей так и для государства.
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Да-да, закрывать нерентабельные нужно. Только говорить об этом надо перед выборами, а не после Шахтеры приковали себя к канистрам с бензином, требуя выплатить зарплату - Цензор.НЕТ 3836
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А нерентабельним воно стало коли Ігорь Валєрїч з герусами замутили "денер плюс"
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Как там Черчилль говорил " Больше всего врут охотники после охоты и политики перед выборами" Ничего не поменялось и не поменяется. Выборы дело такое ( там все за все хорошее), а после выборов делай что должно и будь что будет. Так и сделала Тетчер, хоть и ей тогда досталось за закрытие шахт и увольнении 20 тыс горняков. Поэтому мы имея стартовые условия лучше чем в Польше оказались в ж... А Польша пошла по пути непопулярных, шоковых реформ.. а теперь принимает наших заробитчан., и нам до Польши лет 50 и то если идти в нужном направлении ( что маловероятно)
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Чому ви впевнені,що річ в рентабельності,а не в тому,що гроші за відвантажене ,банально застрягли на якомусь етапі розрахунків ?
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звичайно якщо вугілля хз де купувати ,а не на своїх державних шахтах то його добування буде нерентабельним.Набагато вигідніше його купувати на копанках де ризикуючи життям вручну колупають пласти вугілля.При нинішній владі будь-яке промислове виробництво зробити нерентабельним,просто-як пальці обісцяти! Шахтеры приковали себя к канистрам с бензином, требуя выплатить зарплату - Цензор.НЕТ 4674
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ты слышал про формулу "Роттердам+" ?
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Полтора лярда..
Серьезная сумма...
Гос-во собирается разруливать? Или сделали их разом и пока, да?

Всего, по данным главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, все угольные предприятия Украины к февралю 2020 года накопили долг по зарплатам примерно 1,5 миллиарда гривен.Источник: https://censor.net.ua/p3176288
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1.1 млрд.накопили за 4 квартал 2019 года. Беня как-раз во вкус вошёл.
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Я прошу поверить- мне искренне жаль этих людей. Однако, я не могу не сказать, что подобный "креативчик"- это из разряда немыслимой чепухи! Вторая фотка сверху- это просто шедевр. Если бы так преступников приковывали... ну, в общем- всё понятно. Заметьте, канистры заботливо укутаны в материал белого цвета. Наверняка, это требование пожарных- дабы не находились под открытыми солнечными лучами. То есть- постановка- кошмарная! Кто надоумил??? Волынец? Тогда- гоните его в шею!
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як це Порошенкові вдається?
впевнений, що команда молодих рихворматорів тут ні до чого
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ПОВТОРНО - все шахты государственные имеют смотрящих , которые и имеют прибыль,
Почему украинский налогоплательщик должен содержать шахтёров ?
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Потому что отмену Роттердама+ должен кто-то оплачивать. Нефиг скиглить, до весны доживут не все.
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Відповідь на поверхні-КОРУПЦІЯ.В США немає жодної державної шахти по видобутку будь чого,державні управлінці бізнесом не займаються тому і корупційна ланка відсутня ,натомість вони задовільняють свої потреби та ще й експортують понад 50 млн.т вугілля щороку.
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Парахаботы вы не правильно поняли, ЗЕбубачка уже всем сделал конец эпохи беднасти и теперь люди получают столько денег что даже не знают что с ними делать, потому и начали забастовку что бы вернуть назад лишние, не нужные деньги! Так что выкусите парахаботы!!
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От 14 ноября... Вывод: шахтерам выплатили по сентябрь, включительно. На этом- фсё! Стоп! Повеселились? Ну и хватит вам.
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бабушка беня хочет кушать мама любит скорость что поделать
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Так вот как это "страна в смартфоне"... Шахтеры приковали себя к канистрам с бензином, требуя выплатить зарплату - Цензор.НЕТ 974
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Вже час вимагати відставки Зелєбоби,а не зарплату.
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Ты шо, это Порошенко по ночам у нас проценты ВВП крадет, бюджет пилит и промышленность разваливает. А ну и на таможне шустрит
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А як вимагати відставки цієї влади, якщо більшість її підтримує? Скоро вам перестануть платити і погашати зарплату, але зарплата не головне, бо нема "бариги". Ви самі обрали цю владу, тому їжте це мовчки.
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Нужно пацанам пускать саундтрек с Медведом и тематическими фотками Богдана и Беней Шахтеры приковали себя к канистрам с бензином, требуя выплатить зарплату - Цензор.НЕТ 9607
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Можливо треба спочатку знайти чому не платили зарплату, а лише потім вказувати на те, що нема зарплати? Нехай подають у суд з фактами на власника шахти і доводять чому той неправий. У всіх випадках виплати не повинні бути з бюджету держави.
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"У всіх випадках виплати не повинні бути з бюджету держави."

Власник шахт в більшості випадків є держава тому за це будуть сплачують усі законослухняні налогоплатники ,щоб небуло "дотацій" на корупцію треба ліквідувати державну форму видобутку та пререробку будь чого в країні,тільки так, по іншому ніколи не подолаємо "розпил бюджету".
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Вот там рядом с этими плакатиками повесьте заодно и результаты голосования на этой шахте...73% минимум там было за ЗЕбубачку...Так что расходитесь ЗЕбилы, вы законно получили то что заслужили.
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це якісь неправильні шахтарі,правильні зараз на сейшелах віддихають епоха бідності вже майже рік як закінчилась
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как только выборы прошли пайку урезали. кушай.Те что выбрали, денег нет но вы держитесь
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