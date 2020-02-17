 Шахтеры приковали себя к канистрам с бензином, требуя выплатить зарплату. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Новости Донбасса".
Сотрудники угольного предприятия требуют погасить перед ними задолженность по зарплате. Шахтеры добиваются полного погашения задолженности за октябрь, ноябрь, декабрь 2019 года и январь 2020 года. Несколько человек надели себе на руки цепи, пристегнутые к канистрам с бензином.
На площади Шибанкова также разбили палатки ветераны АТО, которые решили поддержать протестующих горняков.
13 февраля рабочие первой смены шахты "Краснолиманская" отказались подниматься на поверхность в знак протеста против невыплаты заработной платы.
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В Донецкой области пять угольных предприятий сегодня задолжали своим работникам около полумиллиарда гривен – такими данными располагают в Донецкой облгосадминистрации. Всего, по данным главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, все угольные предприятия Украины к февралю 2020 года накопили долг по зарплатам примерно 1,5 миллиарда гривен.
А мы предупреждали!)))))
Серьезная сумма...
Гос-во собирается разруливать? Или сделали их разом и пока, да?
Всего, по данным главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, все угольные предприятия Украины к февралю 2020 года накопили долг по зарплатам примерно 1,5 миллиарда гривен.Источник: https://censor.net.ua/p3176288
впевнений, що команда молодих рихворматорів тут ні до чого
Почему украинский налогоплательщик должен содержать шахтёров ?
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Власник шахт в більшості випадків є держава тому за це будуть сплачують усі законослухняні налогоплатники ,щоб небуло "дотацій" на корупцію треба ліквідувати державну форму видобутку та пререробку будь чого в країні,тільки так, по іншому ніколи не подолаємо "розпил бюджету".