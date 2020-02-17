 Украинские летчики из вертолетного отряда Миссии ООН в ДР Конго совершенствовали навыки пилотирования ночью, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, в течение летной смены экипажи выполнили 28 полетов, два командира экипажей усовершенствовали инструкторские навыки при полетах ночью в горной местности.

Отмечается, что в ночное время в горной местности на высотах выше 1500 м от летчиков требуется большой профессионализм, максимум внимания и умения ориентироваться в горной местности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские вертолетчики спасли жизнь марокканскому военному в Конго, - Генштаб. ВИДЕО

С начала 2020 года экипаж отряда совершил 458 вылетов с общим налетом почти 465 часов, во время которых перевезли 1714 пассажиров и около 100 тонн грузов.









Фото: mil.gov.ua

Также смотрите: Началась 11 ротация украинского национального контингента Миссии ООН в Республику Конго, - Минобороны. ФОТОрепортаж