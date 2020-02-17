 "Типичный схематоз": в Одессу пытались ввезти на полмиллиона батареек больше, чем задекларировали, - Нефьодов. ФОТО

Об этом случае написал в Facebook Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов, информирует Цензор.НЕТ.
"В порт пришел контейнер с 885 тыс батареек и аккумуляторов. На выезде из таможенного терминала контейнер остановила на переосвидетельствование мобильная группа Координационно-мониторинговой таможни - и оказалось, что там на 499 тыс батареек больше!" — написал он.
"К сожалению, это достаточно типичный схематоз, когда товара больше или он несколько отличается от заявленного — каждый же контейнер НЕ выгрузишь и не перероешь", — добавил Нефьодов.
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По словам главы таможни, бороться с такими нарушениями помогут инвестиции в таможенную инфраструктуру. Нефьодов отметил, что в Одессе у таможни, к примеру, до сих пор нет собственных весов.
"Составлен протокол, товар изъят, еще и есть подозрение, что часть товара контрафакт ... Спасибо за поддержку по этому кейсу Управления СБУ в Одесской Области, останавливали этот груз совместно!" — добавил руководитель таможни.
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Звучит, как начало задачи из учебника по математике для младших классов.
Источник: https://censor.net.ua/p3176239
Звучит, как начало задачи из учебника по математике для младших классов.... а теперь вопрос сколько баксов потеряет бизнесмен Штуцерман ,если он не заплатит таможеннику Сидоренко 500 баксов?
Задержанный в Киеве криминальный авторитет Евгений Анисимов, находящийся в розыске, с 2014 года проживал под Киевом у кумы Петра Порошенко, экс-народного депутата Украины Оксаны Билозир.
Об этом «Преступности.НЕТ» рассказал собеседник в Офисе Генерального прокурора.
Как известно, в Киеве 16 февраля задержали криминального авторитета Евгения Анисимова. Анисимова подозревают в создании преступной организации, которая занималась вымогательством у предпринимателей, незаконном хранении и переделке оружия, организации криминальных «сходок» и координации деятельности преступных групп, участники которых совершали тяжкие преступления. Также его подозревают в присвоении чужого имущества и отмывании доходов.
По словам собеседника издания, несмотря на то, что Анисимов на протяжении шести лет находился в розыске, он с 2014 года проживал в Конче-Заспе у кумы Петра Порошенко - экс-нардепа Оксаны Билозир. Сотрудники правоохранительных органов все это время его не искали.
Кроме того, выяснилось, что уголовное производство относительно Анисимова по факту вымогательства было закрыто еще в 2017 году, но уже в 2018 году было возобновлено прокурором. Тогда же Анисимову заочно сообщили о подозрении, однако следователь полиции отказался подписывать сам документ - и подозрение подписал процессуальный руководитель. Из-за отсутствия на документе подписи следователя расследование по возможному превышению прокурором служебных полномочий начало территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенное в Мелитополе.
Что касается соратников Анисимова, то его бывший телохранитель Андрей Гречковский, приговоренный к 12 годам лишения свободы по обвинению в убийстве, уже вышел из тюрьмы по «закону Савченко». Бывший депутат Запорожского городского совета Елена Бондаренко, которой суд назначил наказание в виде 7 лет тюрьмы за вымогательство, также вышла из тюрьмы - после апелляционной жалобы дело направили на повторное рассмотрение, и по «закону Савченко» она уже отбыла назначенное наказание.
Напомним, что в октябре 2013 года Анисимов был задержан оперативниками ГУБОП МВД Украины в аэропорту «Борисполь». 27 января 2014 года Анисимов вышел из киевского СИЗО. Экс-губернатор Запорожской области Александр Пеклушенко лично обратился к на то время президенту Украины Виктору Януковичу, чтобы Анисимова выпустили из-под стражи. Мотивировалось это тем, что Пеклушенко хотел использовать боевиков Анисимова для разгона запорожского Майдана. В марте 2014 года Анисимова объявили в розыск.
покупайте только батарейки «дети прокурора»!
«дети прокурора» - сядут не скоро... ))))
Об этом «Преступности.НЕТ» рассказал собеседник в Офисе Генерального прокурора.