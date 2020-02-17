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 Под Станицей Луганской нашли снаряд, состоящий на вооружении армии РФ, - прокуратура. ФОТО

Термобарический заряд ТБГ-7В для РПГ-7В был изготовлен на территории РФ в 2003 году. Такие снаряды не производятся в Украине и не состоят на вооружении ВСУ.

Снаряд станет уликой в деле против РФ в Международном уголовном суде. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

"Во время работ по разминированию вблизи участка разведения войск в районе пгт Станица Луганская обнаружено военное средство поражения производства Российской Федерации 2003 года — термобарической заряд ТБГ-7В от РПГ-7В. Указанный боеприпас не производится в Украине, не находится на вооружении Вооруженных Сил Украины и используется исключительно армией РФ", — сказано в сообщении.

По версии следствия, незаконные вооруженные формирования, контролируемые Россией, используют такие заряды для военной агрессии против Вооруженных Сил Украины.

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"Полученные вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства по ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны), ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины. В дальнейшем они будут передаваться в Офис Прокурора Международного уголовного суда с целью доведения причастности РФ в вооруженном конфликте на территории нашего государства", — добавили в пресс-службе.

Под Станицей Луганской нашли снаряд, состоящий на вооружении армии РФ, - прокуратура 01
Под Станицей Луганской нашли снаряд, состоящий на вооружении армии РФ, - прокуратура 02
Под Станицей Луганской нашли снаряд, состоящий на вооружении армии РФ, - прокуратура 03

Источник: https://censor.net.ua/p3176234
 
 
 Топ комментарии
 
кАцаповоенторг - ихтамнЭт...- зЭля в это верит...
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Скоро можна буде відкривати найбільший в світі музей сучасної зброї та боєприпасів Мокшандії.
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кАцаповоенторг - ихтамнЭт...- зЭля в это верит...
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Скоро можна буде відкривати найбільший в світі музей ******** зброї та *********** Мокшандії.
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ні...лише зброї та *********** мокшандії...без "********".бо не не в'яжеться Под Станицей Луганской нашли снаряд, состоящий на вооружении армии РФ, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6668
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Відправте його Макрону-гандону, хай тішиться
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Не просто верит, он это продвигает.

Біля Станиці Луганської знайшли снаряд, що перебуває на озброєнні армії РФ, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2628
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Ну падумаешь, снаряд просто заблудился. С кем не бывает, да и шо с него взять, железяка хренова.
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Раша государство-агрессор без объявления войны воюет на востоке Украины в ОРДЛО!Подлая недострана!Эта гадина обязана развалиться на куски - Украине и всему миру станет легче!
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И спустят все на тормозах. Как всегда.
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Взагалі то Осел має їхати на Віслюку. Біля Станиці Луганської знайшли снаряд, що перебуває на озброєнні армії РФ, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1412
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Предлагаю замуровать эту штуку в основание "сивоховской платформы".
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Версия будет такой: проклятые укры украли его со склада в Мухосранске, поубивали весь караул и подкинули на свою территорию....
Скабеева с Киселём все обоснуют и вотрут кацапам и нашим сепарам в то место, где должен быть мозг.
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Ну тай що !? Увесь світ знаєт за, шо є ВОЄНТОРГ- і, а мужики: тракторісти, конбайнЬОри, шахтарі і прочая, як прості пацани як малі діти - ******* балуватися оружієм. І достаю его. Гдє только возможно. Хотя владєніє оружіє і запрєщено законом. Но, запрєщеніє і даЙОт тот самий, - как єго, кайф. Особенний кайф, когда водочкі покушают мужікі - такіє ігрі на пріроде населенія. Воєнторгі оні вєзде - і в Криму билі... І как їм нє бить в ЛуганДоне. Все для удовлєтворєнія потребностєй населенія, особенно мужєской єЙО часті...
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Але перед тим потрібно покласти нашому лоху на стіл.
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