 Полиция Белой Церкви задержала двух парней за нанесение ножевых ранений, изнасилование и грабеж местной жительницы. ФОТО

Об этом сообщает полиция Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.
Двое неизвестных напали на прохожую поздно вечером на безлюдной улице. Один из них нанес несколько ударов ножом женщине в грудь и, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, изнасиловал. Другой – наблюдал со стороны, затем забрал у потерпевшей мобильный телефон. После чего они исчезли в неизвестном направлении.
Раненая женщина, которая жила неподалеку, смогла добраться домой. Там она вызвала медицинскую помощь и полицейских, которым описала приметы нападавших. Каретой скорой помощи 41-летнюю жительницу Белой Церкви доставили в больницу.
Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Белоцерковского отдела полиции установили злоумышленников и задержали их в порядке ст. 208 УПК Украины.
Ими оказались двое местных жителей 18 - и 19-летнего возраста. Они признались в содеянном, предоставили показания. Во время проведения неотложного обыска по месту жительства одного из них полицейские обнаружили и изъяли вещественные доказательства, которые указывают на их причастность к преступлению.
По данному факту открыты три уголовных производства: по ч. 1 ст. 186 (Грабеж), по ч. 1 ст. 187 (Разбой) и по ч. ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Младшему злоумышленнику, который похитил у женщины мобильный телефон, инкриминируют грабеж. Его старший товарищ подозревается в совершении разбойного нападения и изнасилования.
Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения. Меру пресечения для задержанных определит суд.
Заместитель министра юстиции Денис Чернышев в своем блоге на "Цензор.Нет" сообщил, что по оценкам на 20 марта количество избирателей, которые должны проголосовать на образованных спецучастках составляет 53 314 человек.
https://24tv.ua/ru/kak_smogut_progolosovat_zakljuchennye_na_vyborah_prezidenta_n1133774
Ну, не обижайся, он не прав, конечно.
Это не электорат "слуг", это будущие "новые лица", депутаты-слуги, которым, чтоб карьеру сделать, осталось только научиться проституток "без табу" заказывать и с резиновыми бабами обращаться.
Мужской род
Мальчик или девочка в переходном возрасте от детства к юношеству преимущ. от 12 до 16 лет.
Каким боком эти два выродка подпадают под формулировку "подросток"?!
Еще напишите #анижидети!
Смотрю иногда стримы украинских блогеров по Украине - страх и отвращение!
Нужно им теперь настоящее ауе показать, шоб аж до соплей. Шо ж там за родители, интересно.
Ну раз признались в скоєному і надали покази, то пожурити і відпустити. В Україні ж самий гуманний суд в світі , вони і беркутівців можуть відпустити.