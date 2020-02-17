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Все про:Белая_Церковь (120) изнасилование (665) Нацполиция (10928)

 Полиция Белой Церкви задержала двух парней за нанесение ножевых ранений, изнасилование и грабеж местной жительницы. ФОТО

В Белой Церкви двое парней 18 и 19 лет напали на местную 41-летнюю женщину. Один из них нанес ей несколько ударов ножом в грудь и изнасиловал. Другой - забрал у жертвы мобильный телефон.

Об этом сообщает полиция Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Двое неизвестных напали на прохожую поздно вечером на безлюдной улице. Один из них нанес несколько ударов ножом женщине в грудь и, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, изнасиловал. Другой – наблюдал со стороны, затем забрал у потерпевшей мобильный телефон. После чего они исчезли в неизвестном направлении.

Раненая женщина, которая жила неподалеку, смогла добраться домой. Там она вызвала медицинскую помощь и полицейских, которым описала приметы нападавших. Каретой скорой помощи 41-летнюю жительницу Белой Церкви доставили в больницу.

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Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Белоцерковского отдела полиции установили злоумышленников и задержали их в порядке ст. 208 УПК Украины.

Ими оказались двое местных жителей 18 - и 19-летнего возраста. Они признались в содеянном, предоставили показания. Во время проведения неотложного обыска по месту жительства одного из них полицейские обнаружили и изъяли вещественные доказательства, которые указывают на их причастность к преступлению.

Полиция Белой Церкви задержала двух парней за нанесение ножевых ранений, изнасилование и грабеж местной жительницы 01

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По данному факту открыты три уголовных производства: по ч. 1 ст. 186 (Грабеж), по ч. 1 ст. 187 (Разбой) и по ч. ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Младшему злоумышленнику, который похитил у женщины мобильный телефон, инкриминируют грабеж. Его старший товарищ подозревается в совершении разбойного нападения и изнасилования.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения. Меру пресечения для задержанных определит суд.

Источник: https://censor.net.ua/p3176233
 
 
 Топ комментарии
 
Подростки? 18 и 19 лет- это подростки??? Это уже вполне выросшие ублюдки!!!
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ПОДРО́СТОК

Мужской род

Мальчик или девочка в переходном возрасте от детства к юношеству преимущ. от 12 до 16 лет.
Каким боком эти два выродка подпадают под формулировку "подросток"?!
Еще напишите #анижидети!
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С целью обеспечения голосования осужденных организовано 143 специальных избиратели участка в 130 учреждениях исполнения наказаний и в следственных изоляторах.

Заместитель министра юстиции Денис Чернышев в своем блоге на "Цензор.Нет" сообщил, что по оценкам на 20 марта количество избирателей, которые должны проголосовать на образованных спецучастках составляет 53 314 человек.
https://24tv.ua/ru/kak_smogut_progolosovat_zakljuchennye_na_vyborah_prezidenta_n1133774
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Середньостатистичний виборець Володимира Зеленського - це студент чи студентка, які проживають або навчаються в обласному центрі півдня чи центру України.
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То есть, интеллигенция, хорошо. Так, а где написано, что эти двое студенты?
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Обиделась?!
Ну, не обижайся, он не прав, конечно.
Это не электорат "слуг", это будущие "новые лица", депутаты-слуги, которым, чтоб карьеру сделать, осталось только научиться проституток "без табу" заказывать и с резиновыми бабами обращаться.
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Какой-такой электорат? У них в Раде такой сидит.
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Цікаво, скільки вам за це лайно платять...
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Мені ніхто не платить.А всі подібні або не ходили на вибори,або голосували за слуг.І не потрібно казати,що це не правда.
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Подростки? 18 и 19 лет- это подростки??? Это уже вполне выросшие ублюдки!!!
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"Погрели писюна", называется... И оно того стоило?... Дебилы, ***...
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Читайте далі - пригоди "Маши" і "Валі" у колонії по петушиній статті...
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...издержки воспитания по расейским лекалам....руцке мир в натуре.. Полиция Белой Церкви задержала двух парней за нанесение ножевых ранений, изнасилование и грабеж местной жительницы - Цензор.НЕТ 9064...
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Новости реально полный треш. Очередное пробитое дно за другим.
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ПОДРО́СТОК

Мужской род

Мальчик или девочка в переходном возрасте от детства к юношеству преимущ. от 12 до 16 лет.
Каким боком эти два выродка подпадают под формулировку "подросток"?!
Еще напишите #анижидети!
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Деградировали от шутеек про порноактрису..которую быдлу преподносили как очень остроумную и смешную. Вот вам и отрицательная селекция в действии.
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У нас нет социальных государственных программ для населения, сколько же в стране бычья и быдла, ни к чему не стремящегося, не думающего, без чести и совести, просто моральных уродов.....
Смотрю иногда стримы украинских блогеров по Украине - страх и отвращение!
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сепаратизму смерть Все те саме,що і в московитів.А мене ще тут критикували і казали,що в нас населення не таке.Так звісно є хороші і грамотні люди,але їх переважна меншість.
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Жаль что этих гавнюков тупоголовых муж или сын этой женщины не поймали. Хоть это и не гуманно...
Нужно им теперь настоящее ауе показать, шоб аж до соплей. Шо ж там за родители, интересно.
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"...Ими оказались двое местных жителей 18 - и 19-летнего возраста. Они признались в содеянном, предоставили показания..."

Ну раз признались в скоєному і надали покази, то пожурити і відпустити. В Україні ж самий гуманний суд в світі , вони і беркутівців можуть відпустити.
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зачем их задержали? на месте пришили б и точка...
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У троллей во всем политика, даже в этом деянии слуги народа виноваты и это уже диагноз
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Обувной нож не является холодным оружием.
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