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 Чиновники присвоили около 7 млн грн на ремонте школы в Днепре, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила в Днепре коррупционный механизм присвоения бюджетных средств должностными лицами органа местного самоуправления во время капитального ремонта коммунального заведения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что в течение 2018 - 2019 годов один из департаментов органа местного самоуправления Днепропетровщины провел ряд публичных тендерных закупок по капитальному ремонту зданий и благоустройству прилегающей территории учебного заведения на общую сумму 49 млн грн. По версии следствия, победу на тендере искусственно получили аффилированные с чиновниками фирмы.

При осуществлении реконструкции и благоустройства объекта главные подрядчики в отчетной документации сознательно дублировали часть выполненных работ. По предварительным оценкам специалистов, эта сделка позволила присвоить почти 7 млн грн бюджетных средств, которые в дальнейшем были выведены через фирмы-прокладки в теневой оборот.

В ходе проведенных следственных действий правоохранители изъяли тендерную документацию, подписанные акты выполненных работ, платежные поручения и другую документацию, которая свидетельствует о проведении незаконной сделки.

В рамках начатого уголовного производства по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины проводятся соответствующие экспертизы для сообщения о подозрении лицам, причастным к противоправной схемы.

Чиновники присвоили около 7 млн грн на ремонте школы в Днепре, - СБУ 01
Чиновники присвоили около 7 млн грн на ремонте школы в Днепре, - СБУ 02
Чиновники присвоили около 7 млн грн на ремонте школы в Днепре, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/p3176232
 
 
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Капітально поповнили власні банківські рахунки.
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Это когда нибудь закончится? Нет! Потому что власть покрывает взяточников , казнокрадов и педофилов. В стране, где на троне сидит шут - по другому и быть не может. Покажите хотя бы одного из проворовавшихся реально на зоне. Не покажут, их там нет!
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а не Юга Голик ли это ?
он так хвалился отремонтированными школами в Днепре...что теперь "узеленского" он главный по ремонту дорог
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Не, не в Днепре. ОГА занималась областью. Раньше он мог написать о планах и о результатах. А сейчас остаётся писать только о планировании. Он наверно думал, что пошел на повышение, а пошел работать ширмочкой для зелебеней.
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когда прератится такая постанова вопроса? ка понять присвоили? украли, ограбили, сговор гуппы лиц. организаия и преступный сговор. это же все отягчающие. почему олхозник получает 3 года за украденного поросенка с фермы?
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Потому, что прокурор не берёт взяток холодцом!
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Так будет правильнее, старые чиновничьи "низы" смотрят и повторяют новые чиновничьи "верхи" и видимо чиновники "слуги" присвоили себе около 700 000 млн грн на нафуй никому не нужный "офис" "слуг" с магазинам и кафешками на первом этаже по 79 гривен жратва с мясом на обед для "слуг".
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Страшно представить сколько еще присвоят на строительствах 100 школ, 100 больниц, 100 стадионов и на анонсированном с 1-го марта масштабном ремонте дорог, если только на одной школе присвоили 7 млн.
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И как бы причём тут смотрящий за всеми стройками области, перебежавший к премьеру Лёхе, советник Голик ???
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Хочу, что б было очень много. А воровать не умею.(((
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Отрубать руки! Воровство заложено в генах совка, уговоры, надеяться на совесть, не даёт результатов, значить...
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воровство есть у всех, ненадо ля-ля. и на западе есть коррупция. но в отличии от нынешнего времени, в совке за расхищение гос имущества не только реально сажали, но и стреляли, потому столько как сейчас не воровали
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