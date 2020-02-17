 Полиция в Хмельницком задержала армянина, вымогавшего "долг" в $20 тыс. у матери своей сожительницы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Во время проверки оперативники УДВБ НПУ и Управления уголовного розыска полиции области установили личность вымогателя. Им оказался 38-летний гражданин Республики Армения. Иностранец познакомился с дочерью заявительницы в сети Интернет, после чего на собственном автомобиле пересек границу Украины и начал жить в ее квартире.
Во время знакомства с потерпевшей - матерью сожительницы, которая занимается предпринимательской деятельностью в Хмельницком, мужчина рассказал, что в Москве якобы тоже имеет собственный бизнес. Женщина ,в свою очередь, обмолвилась, что в столице России живет отец ее дочери.
Через некоторое время иностранец позвонил своей названной теще и сообщил, что найдет ее бывшего мужа, но это будет стоить 5000 долларов США. Женщина категорически отказалась платить любые средства, поскольку не просила ни о какой услуге. После этого ей на телефон посыпались сообщения с угрозами физической расправы над ней и ее нынешним мужем. Для убедительности злоумышленник "поставил женщину на счетчик", и уже через две недели размер несуществующего долга составил 20 тыс. долларов США.
Вымогателя задержали "на горячем" - сразу после передачи ему части средств в сумме 120 тыс. гривен.
Ему объявили о подозрении по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Суд отправил злоумышленника под арест на 60 суток без права внесения залога. За вымогательство и угрозы физической расправой иностранцу грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.
А шо он армянин - це уже цензор неполиткорректно нафантазировал.
Может он киприот, например, или полинезиец.
доченька что думает по поводу оборотистости своего хахаля ??? и его наезда на маман ???