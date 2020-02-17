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 Полиция в Хмельницком задержала армянина, вымогавшего "долг" в $20 тыс. у матери своей сожительницы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция в Хмельницком задержала иностранца, который требовал у 57-летней женщины несуществующий долг. В случае отказа отдать деньги злоумышленник угрожал потерпевшей физической расправой.

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

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Во время проверки оперативники УДВБ НПУ и Управления уголовного розыска полиции области установили личность вымогателя. Им оказался 38-летний гражданин Республики Армения. Иностранец познакомился с дочерью заявительницы в сети Интернет, после чего на собственном автомобиле пересек границу Украины и начал жить в ее квартире.

Во время знакомства с потерпевшей - матерью сожительницы, которая занимается предпринимательской деятельностью в Хмельницком, мужчина рассказал, что в Москве якобы тоже имеет собственный бизнес. Женщина ,в свою очередь, обмолвилась, что в столице России живет отец ее дочери.

Через некоторое время иностранец позвонил своей названной теще и сообщил, что найдет ее бывшего мужа, но это будет стоить 5000 долларов США. Женщина категорически отказалась платить любые средства, поскольку не просила ни о какой услуге. После этого ей на телефон посыпались сообщения с угрозами физической расправы над ней и ее нынешним мужем. Для убедительности злоумышленник "поставил женщину на счетчик", и уже через две недели размер несуществующего долга составил 20 тыс. долларов США.

Полиция в Хмельницком задержала армянина, вымогавшего долг в $20 тыс. у матери своей сожительницы 01
Полиция в Хмельницком задержала армянина, вымогавшего долг в $20 тыс. у матери своей сожительницы 02
Полиция в Хмельницком задержала армянина, вымогавшего долг в $20 тыс. у матери своей сожительницы 03

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Вымогателя задержали "на горячем" - сразу после передачи ему части средств в сумме 120 тыс. гривен.

Ему объявили о подозрении по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Суд отправил злоумышленника под арест на 60 суток без права внесения залога. За вымогательство и угрозы физической расправой иностранцу грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Источник: https://censor.net.ua/p3176226
 
   
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Коли мова про кацапа або грузина, останнім часом всі (в т.ч. Цензор і поліція) пишуть "иностранца", а тут "задержала армянина". Що за подвійні стандарти?
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не толерантно )))) про рашку - иносранец... а тут сразу... без реверансов ))))
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Понял - украинский неонацизм во всей красе.
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ну хотя би тому що - грузину воюють на нашому боці і підтримують нас , морально правда . а армяни на тому боці і держава їхня за россію і воювали проті нас деякі , по криму то вообще атас , скільки армян було в самообороні
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Менты пишут "гражданин Республики Армения", и в заголовке на сайте у них таки "іноземець".
А шо он армянин - це уже цензор неполиткорректно нафантазировал.
Может он киприот, например, или полинезиец.
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Повесть этого бойкого Ару за яйца где-нибудь в гараже и через неделю зайти поинтересоваться, как дела.
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За два тижні 5000 доларів стали 20000 доларів. Треба Гончаруку так давати кредит.
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Армяне - они такие. Знаю по личному опыту. Не лучше евреев.
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Спасибо доче за зятька! Украинские парни ведь такие скучные.
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Да когда же эти детские законы изменят надо таких сажать лет на 15 и выше.
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как-то не раскрыта тема сисек (пардон)
доченька что думает по поводу оборотистости своего хахаля ??? и его наезда на маман ???
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