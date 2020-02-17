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Все про:алкоголь (1535) оружие (3820) Ривненщина (746) Национальная гвардия (1320) ГБР (959)

 Пьяный солдат-срочник потерял оружие на Ривненщине, ему грозит до 3 лет лишения свободы, - ГБР. ФОТО

Направлен в суд обвинительный акт в отношении солдата-срочника Национальной гвардии Украины. Военнослужащий обвиняется в потере военного имущества, совершенной в условиях особого периода, кроме военного положения (ч.2 ст. 413 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что в январе 2020 года нацгвардеец, при обеспечении общественной безопасности и порядка на территории Сарненского района Ривненской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потерял вверенное для служебного пользования военное имущество - специальное устройство для отстрела резиновыми пулями с 12 патронами к нему.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляла военная прокуратура Ривненского гарнизона Западного региона Украины.

В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

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Пьяный солдат-срочник потерял оружие на Ривненщине, ему грозит до 3 лет лишения свободы, - ГБР 01
Пьяный солдат-срочник потерял оружие на Ривненщине, ему грозит до 3 лет лишения свободы, - ГБР 02

Источник: https://censor.net.ua/p3176225
 
 
 Топ комментарии
 
игде ж оно шарохалось...с "военным имуществом"...и еще и пьяным...
дисциплинка однако... ни... ни... никуда не годится ))))
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Все крупней и крупней дела у ГБР. То 300 патроноыв , то автомат.Там где склады , вагоны. и стройки , ГБР не интересно.
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Це не пистолет, це устройство для отстрела резиновых пуль
Боевая эффективность данного устройства при стрельбе весьма низкая, однако её можно значитьельно повысить, если данным устройством гепнуть правонарушителя по башне.
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Це ті НГ шо з бурштинщиками борюцця. Така от барьба...
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игде ж оно шарохалось...с "военным имуществом"...и еще и пьяным...
дисциплинка однако... ни... ни... никуда не годится ))))
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В карауле на вышке, за поставленный на пол автомат, давали втык, а тут потерял Солдат-срочник, будучи пьяным, потерял оружие на Ривненщине, ему грозит до 3 лет лишения свободы, - ГБР - Цензор.НЕТ 7752
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Ха! У нас ловили шапкой или пилоткой гильзы вылетающие из карабина.
В один из дней когда я был дежурным по роте все ушли на стрельбы, пришли значительно позже, искали недостающие стреляные гильзы
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Все крупней и крупней дела у ГБР. То 300 патроноыв , то автомат.Там где склады , вагоны. и стройки , ГБР не интересно.
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С такой динамикой-через год дойдем,до взорванных складов.
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Да ладно.Кто ответил,за сданные врагу оружейные комнаты воинских частей и гор.отделов милиции? Солдат-срочник, будучи пьяным, потерял оружие на Ривненщине, ему грозит до 3 лет лишения свободы, - ГБР - Цензор.НЕТ 1769
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така в нас гвардія. можна набуяритися і все загубити. Невдовзі Донецьк підуть брати .
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Это как же надо нажратся что у него пистолет сперли.
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Это что.Недавно писали полицейского(реформированного)-собутыльники огуляли. Солдат-срочник, будучи пьяным, потерял оружие на Ривненщине, ему грозит до 3 лет лишения свободы, - ГБР - Цензор.НЕТ 5867
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Це не пистолет, це устройство для отстрела резиновых пуль
Боевая эффективность данного устройства при стрельбе весьма низкая, однако её можно значитьельно повысить, если данным устройством гепнуть правонарушителя по башне.
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Піштолєт піштолєт, який піштолєт? Усього навсього устройство! Нагородити іменним, щоб коли згубить, знати кому віддати!
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В армии ничего не теряется, а **********. Выглядит на то что будучи пьяным, вытащили ствол сами сослуживцы.
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да ну нафиг, мог же сказать мол обманули и поверил, подалься в сепары - отделался бы годом условно
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так пьяный он именно потому, что "потерял".... ) ну это я так думаю......
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Ну шо с ним делать,понять простить у нас это могут.
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