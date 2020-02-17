 Пьяный солдат-срочник потерял оружие на Ривненщине, ему грозит до 3 лет лишения свободы, - ГБР. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Досудебным расследованием установлено, что в январе 2020 года нацгвардеец, при обеспечении общественной безопасности и порядка на территории Сарненского района Ривненской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потерял вверенное для служебного пользования военное имущество - специальное устройство для отстрела резиновыми пулями с 12 патронами к нему.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляла военная прокуратура Ривненского гарнизона Западного региона Украины.
В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
дисциплинка однако... ни... ни... никуда не годится ))))
В один из дней когда я был дежурным по роте все ушли на стрельбы, пришли значительно позже, искали недостающие стреляные гильзы
Боевая эффективность данного устройства при стрельбе весьма низкая, однако её можно значитьельно повысить, если данным устройством гепнуть правонарушителя по башне.