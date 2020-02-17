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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:ВР (24410) День Победы (1020) Россия (74955) Мюнхен (139) Кондратюк_Елена (9)

 Мюнхенский план из "12 шагов" и предложение ОПЗЖ отправить делегацию на парад 9 мая в Москву - это одна кремлевская спецоперация, - Кондратюк. ФОТО

В условиях военной агрессии России против Украины проводить совместные мероприятия по любым историческим или праздничным датам категорически неприемлемо.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк, передает Цензор.НЕТ.

"Так называемый Мюнхенский план из 12 шагов "к усилению безопасности в Украине" и сегодняшнее выступление представителя ОПЗЖ на Согласительном совете Верховной Рады Украины - это все одна большая кремлевская провокация и информационная спецоперация. Категорически неприемлемо в условиях военной агрессии России против Украины проводить совместные мероприятия по любым историческим или праздничным датам! А тем более втягивать в российскую пропагандистскую кампанию Верховную Раду Украины! Это моя официальная публичная позиция, как вице-спикера Верховной Рады!" - заявила Кондратюк.

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"А наш украинский День памяти и примирения и праздничные мероприятия по случаю Победы над нацизмом во II-й мировой войне должны выглядеть, как на этом фото. Степан Петраш (воин УПА) и Иван Залужный (офицер Красной армии) - дед павшего в российско-украинской войне Ивана Гутника-Залужного, лейтенанта, командира взвода Нацгвардии Украины", - добавила она.

Мюнхенский план из 12 шагов и предложение ОПЗЖ отправить делегацию на парад 9 мая в Москву - это одна кремлевская спецоперация, - Кондратюк 01
Мюнхенский план из 12 шагов и предложение ОПЗЖ отправить делегацию на парад 9 мая в Москву - это одна кремлевская спецоперация, - Кондратюк 02
Мюнхенский план из 12 шагов и предложение ОПЗЖ отправить делегацию на парад 9 мая в Москву - это одна кремлевская спецоперация, - Кондратюк 03

Ранее сопредседатель фракции "ОПЗЖ" Вадим Рабинович предложил сформировать делегацию Верховной Рады для участия в параде 9 мая в Москве.

Напомним, доклад "12 шагов для большей безопасности Украины и Евро-Атлантического региона" был опубликован в пятницу, 14 февраля на сайте Мюнхенской конференции по безопасности. В нем не было упоминаний о нападении России на Украину. Вместо этого утверждалось, что "конфликт в и вокруг Украины" стал следствием "катастрофических просчетов", и в качестве реакции на него предлагались шаги для "завершения конфликта на Донбассе и создания перспектив для конструктивного диалога, в том числе по Крыму". В МИД Украины подчеркнули, что тезисы доклада не отражали официальную позицию Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3176220
 
   
 Топ комментарии
 
Коли в твоїй країні 73% зебнів ніяких спецоперацій ворогу і не треба. Самі все здадуть і безкоштовно.
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Дєды и власовцев отправляли в штаб Духонина. А кто такой для Украины Рабинович? Если Путин это Путлер, Рабинович-это Власов 2020.
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Коли в твоїй країні 73% зебнів ніяких спецоперацій ворогу і не треба. Самі все здадуть і безкоштовно.
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Боритеся- поборете. Ми побороли ворога, зрадника-баригу.
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Жалко Гитляр не спалил маскву к херам и не дошел до камчатки. Щас бы жили бы хоть без ватников и малороссов (зебилов). Ездили бы на бмв и мерседесах, а не на ланосах и жигулях!!! Мюнхенский план из "12 шагов" и предложение ОПЗЖ отправить делегацию на парад 9 мая в Москву - это одна кремлевская спецоперация, - Кондратюк - Цензор.НЕТ 4948
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Ну ты и придурок, а ты уверен что твои дед с бабкой не сгинули бы в одном из лагерей смерти. Это же надо желать победу фашистам.
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Это все демагогия. Мы бы родились или не родились в любом случае. Нету никакой судьбы, доли. Есть случайные события.
Кстати про бабку и дедку, если бы те не сгинули, которые сгинули, так я бы тоже не родился выходит, так что перестань верить в эту чушь))
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У кацапні "лагєря смєрті" були покручє німецьких. І там теж згинули мільйони українців.
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Люди и ниҐҐерами рождаются и кетайозами, и тому подобным, и котиками и собачками, чистый рандом) Да иесли б папка не купил вина в тот вечер, не факт что ты бы родился, а ты мне тут про фашистов рассказываешь, это хер знает когда было ваще Мюнхенский план из "12 шагов" и предложение ОПЗЖ отправить делегацию на парад 9 мая в Москву - это одна кремлевская спецоперация, - Кондратюк - Цензор.НЕТ 3014
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А есть ли разница между германией и ссср, если они начали 2 мировую союзниками? Я, кстати, сам сын фронтовика, прошедшего 2 мировую от и до, принципиальной разницы не вижу.
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Это фантазии, а реально испытания даются каждой нации для развития, в ситуации с Украинцами это пока плохо работает. Можно тешить себя тем, что в случае с кацапам это не работает совсем...
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А бубочкины "патрули с орками" тоже кремлевская спецоперация?
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То може він так хоче зменшити кількість сєпарів? Ну тіпо "напали на нас із засідки, ми відстрілювались, але вбили тільки сєпарів..." Хоча кого я обманюю? Воно не те, шо стратегічно мислить не вміє, а в мене складається враження, що воно взагалі не вміє мислити
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И сколько раз так можно сделать без подозрений?
А главное - орки становятся сторонами конфликта в и вокруг Украины,.
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пардоньте - Кондратюк від "Батьківщини", думав зебілка
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Есть разница между газ в 2 раза и учителям - 4000?
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По сути нет, - но просто брехуны не так противны как брехуны-предатели.
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Успехи борьбы Тимошенко с Ющенко и Порошенко это убийца-Янукович и Вислюк у власти...
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В'ячеслав Кириленко

@KyrylenkoVyach

·2 ч

Сивохо анонсував запуск національної платформи примирення. Тобто як і путін, влада вважає, що від 2014 року у нас громадянська війна, а не агресія росії, тому миритися треба між собою. Тепер ясно, хто в Україні причетний до російсько-мюнхенського плану «12 кроків»: влада!
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А Порошенко, против которого ты агитировал, говорил о примирении?
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Порошенко тэж зрадник.
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Наконец-то появилось лишнехромосомное, которое может доказать, что Порошенко предавал Украину, а Зелемойский - нет, потому, что не делает то, что делал Порошенко против паРаши.
Начинай.
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на цензоре про порошенка или хорошо или никак,ато забанят )))
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12 кроків!!! - краще б ви свої "ніженьки" ще в дитинстві вкорчили, манкурти
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Якщо воно туди поїде та хто з ним поїде - хай там вони і залишаються.
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А я считаю этот план очень хорошим. Но с уточнением: отправить в парашу жопоблок вместе с зебилами, и пусть они там маршируют Ху*лу на потеху: хотят- по 12 шагов туда-назад, хотят- от забора до обеда. Только без остановки- пока Ху*лу не надоест.
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