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Все про:Запорожье (1583) Нацполиция (10928) порностудия (25)

 Полиция в Запорожье разоблачила онлайн порностудию, где подрабатывали девушки-модели. ФОТОрепортаж

Правоохранители в Запорожье накрыли домашнюю порностудию, где сцены сексуального характера транслировались в режиме онлайн.

Об этом сообщают в отдел коммуникации полиции Запорожской области, информирует Цензор.НЕТ.

В каждой из комнат установили компьютер, веб-камеры. Для более качественной картинки даже студийный свет поставили.

В порностудии работали девушки-модели, которых искали через объявления в интернете. Они заходили на тематические сайты и в режиме реального времени демонстрировали посетителям половые органы и имитировали половой акт. За свои порнотрансляции девушки получали вознаграждение от посетителей.

Полиция в Запорожье разоблачила онлайн порностудию, где подрабатывали девушки-модели 01
Полиция в Запорожье разоблачила онлайн порностудию, где подрабатывали девушки-модели 02
Полиция в Запорожье разоблачила онлайн порностудию, где подрабатывали девушки-модели 03

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Во время обысков полицейские изъяли компьютеры, веб-камеры, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

В данный момент првоохранители устанавливают всех, кто причастен к деятельности порностудии. Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту изготовления и распространения порнографии.

Источник: https://censor.net.ua/p3176209
 
 
 Топ комментарии
 
"....девушки-модели. ФОТОрепортаж"
после такого заголовка, посещаемость новости увеличивается в 10 раз!
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Завидуют аваковские хлопцы молодым независящим женщинам
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"....девушки-модели. ФОТОрепортаж"
после такого заголовка, посещаемость новости увеличивается в 10 раз!
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На нижней фотке, как я понимаю: девушка-модель, в процессе работы. Да, не позавидовать! Надо же, как её скрючило. Кстати, в верхнем правом углу- нечто напоминающее скрюченный логотип 1+1. Очень даже похож! Полиция в Запорожье разоблачила онлайн порностудию, где подрабатывали девушки-модели - Цензор.НЕТ 728
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Лучше бы они разоблачили ******** на таможне...
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Ага модели Полиция в Запорожье разоблачила онлайн порностудию, где подрабатывали девушки-модели - Цензор.НЕТ 167, идет модель по подиуму и приговаривает ... ловись писька большая и маленькая.... Полиция в Запорожье разоблачила онлайн порностудию, где подрабатывали девушки-модели - Цензор.НЕТ 7390
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Все украинские девушки похожи на моделей (в хорошем смысле).
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Лол, соко денег девочьки зарабатывали, а на телевизор с меньшыми пикселями сиравно не хватило. Полиция в Запорожье разоблачила онлайн порностудию, где подрабатывали девушки-модели - Цензор.НЕТ 4034
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Фото компа с разных ракурсов это "Фоторепортаж", а сиськи где??
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Легализовать. В стране безработица.
Нехай втыкают в себя всякие дилдо на камеру.
Самозанятость, налоги. Только польза.
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chaturbate.me - смотри на здоровье и бесплатно (пока глаза не вылезут или мозоли на руках не лопнут)! Полиция в Запорожье разоблачила онлайн порностудию, где подрабатывали девушки-модели - Цензор.НЕТ 3149
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Ну і що тут страшного? Подіумних днів малувато, нехай дівчата заробляють, собі на користь, хлопцям на втіху! Гарних дівчат треба підтримувати, вони наше цінне суспільне надбання!
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что то я не понял в чем собственно преступление? в неуплате налогов? потому что насколько я помню у нас запрещено запись\хранение\распространение порнографии, а вот показывать в прямом эфире свои половые органы лицам достигшим 18 лет нигде не запрещено, это что значится, если я захочу со своей девушкой по видеочату подурачится, так меня и ее упечь могут за порнографию?!!
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Безопасный вирт - "жуткое преступление", потому что бабло мимо ментов, а должны были им дань платить!
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И за что их привлекут? За демонстрацию половых органов по закрытому каналу?
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за то, что сАбаковцам дань не платили!
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короче погугли, у нас действительно так, могут упечь, боже дикость какая, торжество ханжества)
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