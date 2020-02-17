 Полиция в Запорожье разоблачила онлайн порностудию, где подрабатывали девушки-модели. ФОТОрепортаж

Об этом сообщают в отдел коммуникации полиции Запорожской области, информирует Цензор.НЕТ.

В каждой из комнат установили компьютер, веб-камеры. Для более качественной картинки даже студийный свет поставили.

В порностудии работали девушки-модели, которых искали через объявления в интернете. Они заходили на тематические сайты и в режиме реального времени демонстрировали посетителям половые органы и имитировали половой акт. За свои порнотрансляции девушки получали вознаграждение от посетителей.







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Во время обысков полицейские изъяли компьютеры, веб-камеры, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

В данный момент првоохранители устанавливают всех, кто причастен к деятельности порностудии. Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту изготовления и распространения порнографии.