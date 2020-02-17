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 Политика Украины, Спорт
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 В конкурсе на должность главы Госагентства спорта победил Левчук, - Бородянский. ФОТО

В конкурсе на должность главы Государственного агентства по вопросам спорта победил Сергей Левчук, сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

"Вскоре должно появиться созданное Государственное агентство спорта, и назначен его руководитель. В конкурсе на эту должность приняли участие 27 кандидатов. Победителем конкурса признан Сергей Левчук", - написал Бородянский в своем Телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, министр определил главные приоритеты Госагентства.

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Среди них: качественная подготовка к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио; реформа спорта; подготовка и проведение чемпионатов Европы по художественной гимнастике и бадминтону, которые пройдут в этом году в городе Киеве; обеспечение качественной и прозрачной работы Укрспортобеспечения и системы закупки спортивного инвентаря.

Приоритетами также будут: строительство современной спортивной инфраструктуры для увеличения количества международных соревнований и людей, занимающихся физической активностью; строительство новых объектов спортивной инфраструктуры Олимпийского учебно-спортивного центра "Конча-Заспа"; создания и функционирования системы соревнований школьных и студенческих лиг; реализация проекта "деньги ходят за ребенком" в ДЮСШ с пилотом в Мариуполе; диджитализация спортивной сферы: создание единых электронных реестров спортивных соревнований, тренеров, спортсменов и спортивных объектов.

На данный момент Сергей Левчук является президентом Украинской федерации карате.

В конкурсе на должность главы Госагентства спорта победил Левчук, - Бородянский 01
В конкурсе на должность главы Госагентства спорта победил Левчук, - Бородянский 02

Источник: https://censor.net.ua/p3176191
 
 
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Интересно, кого он завалил на ринге нокаутом/нокдауном в честном поединке
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