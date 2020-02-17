 Памятник жертвам сбитого иранскими военными самолета МАУ открыли в "Борисполе". ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

В церемонии принял участие президент МАУ Евгений Дыхне, министр иностранных дел Вадим Пристайко, представители посольства Афганистана, Канады, Ирана, Швеции, Великобритании и Германии, а также работники авиакомпании и родственники погибших в авиакатастрофе.

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Церемонию начали с минуты молчания в память об 11 украинцах, которые погибли в авиакатастрофе МАУ 8 января. После этого слово взял президент МАУ, он отметил, что место в аэропорту "Борисполь" возникло не случайно.

"Мы не можем, как принято во всем мире, в том месте, где произошла катастрофа, сделать место памяти. Но мы хотим, чтобы было место, где наши экипажи перед вылетом могли бы оставить боль в сердце, чтобы выполнять свою работу на борту, а вернувшись все еще помнить своих товарищей", - заявил Дыхне.

После этого президент МАУ заложил капсулу с остатками почвы с места катастрофы и частями самолета.

Впоследствии вокруг камня должен появиться сквер памяти жертвам трагедии.















Напомним, Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

На данный момент черные ящики со сбитого Боинга находятся в Иране, который не может расшифровать самописцы без помощи специалистов, но, при этом, отказывается передать их тем, кто способен сделать это.