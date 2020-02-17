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 Происшествия, Киевские новости
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 Пьяный таксист Uber в Киеве протаранил стоявший на светофоре автомобиль: скорая забрала трех пассажирок. ФОТОрепортаж

В ночь на 17 февраля в Киеве на перекрестке улиц Оноре де Бальзака и Сержа Лыфаря пьяный водитель службы такси Uber устроил серьезное ДТП с потерпевшими.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Информатор.

По словам водителя Dacia, он двигался по Бальзака в сторону улицы Милославской с двумя девушками в салоне. Перед перекрестком с улицей Лыфаря он остановился на красный сигнал светофора. В этот момент мужчина ощутил сильный удар в заднюю часть. От удара его машину развернуло.

Когда он вышел на улицу, то увидел, что в него врезался Hyundai службы такси Uber, в котором находилась девушка-пассажир.

В результате столкновения пострадали три девушки: их увезла скорая.

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У водителя Hyundai были явные признаки алкогольного опьянения, а в салоне его машины лежали бутылки из-под алкоголя. Его посадили в патрульный автомобиль, где он уснул. Во время медицинского освидетельствования Hyundai прошел тест на наличие алкоголя в крови. Прибор показал 2,02 промилле.

Пьяный таксист Uber в Киеве протаранил стоявший на светофоре автомобиль: скорая забрала трех пассажирок 01
Пьяный таксист Uber в Киеве протаранил стоявший на светофоре автомобиль: скорая забрала трех пассажирок 02
Пьяный таксист Uber в Киеве протаранил стоявший на светофоре автомобиль: скорая забрала трех пассажирок 03
Пьяный таксист Uber в Киеве протаранил стоявший на светофоре автомобиль: скорая забрала трех пассажирок 04
Пьяный таксист Uber в Киеве протаранил стоявший на светофоре автомобиль: скорая забрала трех пассажирок 05
Пьяный таксист Uber в Киеве протаранил стоявший на светофоре автомобиль: скорая забрала трех пассажирок 06
Пьяный таксист Uber в Киеве протаранил стоявший на светофоре автомобиль: скорая забрала трех пассажирок 07

Источник: https://censor.net.ua/p3176149
 
 
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Один нажрался, вторая к нему села, третьим тупо не повезло.
Может в такси надо цеплять прибор шоб пьяные не ездили? Типо не заведешь если уловит пары. Но кулибины ессно взломают прибор то
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А может просто исполнительная власть должна работать !? Да не, фигня какая-то.
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