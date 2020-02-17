EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Общество, Фоторепортаж
  744  5
Материалы по теме:
Все про:авиакатастрофа (1287) Иран (887) Боинг-777 Malaysia Airlines (1058) Богачук Олег (976)

 "Непокаране зло множиться": у посольства Ирана почтили память жертв крушения Боинга МАУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня под посольством Ирана состоялась акция, приуроченная 40 дням с момента крушения самолета МАУ под Тегераном, сбитого иранскими военными.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В мероприятии приняли участие родственники и близкие жертв катастрофы, а также представители общественности и просто неравнодушные украинцы. Люди принесли с собой цветы и лампадки.

Непокаране зло множиться: у посольства Ирана почтили память жертв крушения Боинга МАУ 01
Непокаране зло множиться: у посольства Ирана почтили память жертв крушения Боинга МАУ 02
Непокаране зло множиться: у посольства Ирана почтили память жертв крушения Боинга МАУ 03
Непокаране зло множиться: у посольства Ирана почтили память жертв крушения Боинга МАУ 04
Непокаране зло множиться: у посольства Ирана почтили память жертв крушения Боинга МАУ 05
Непокаране зло множиться: у посольства Ирана почтили память жертв крушения Боинга МАУ 06
Непокаране зло множиться: у посольства Ирана почтили память жертв крушения Боинга МАУ 07
Непокаране зло множиться: у посольства Ирана почтили память жертв крушения Боинга МАУ 08
Непокаране зло множиться: у посольства Ирана почтили память жертв крушения Боинга МАУ 09

Читайте также: Данилов находится в Иране для решения проблемных вопросов расследования крушения украинского самолета, - СНБО

Непокаране зло множиться: у посольства Ирана почтили память жертв крушения Боинга МАУ 10
Непокаране зло множиться: у посольства Ирана почтили память жертв крушения Боинга МАУ 11Непокаране зло множиться: у посольства Ирана почтили память жертв крушения Боинга МАУ 12Непокаране зло множиться: у посольства Ирана почтили память жертв крушения Боинга МАУ 13
Непокаране зло множиться: у посольства Ирана почтили память жертв крушения Боинга МАУ 14

Фото/видео - Олег Богачук

Напомним, Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

На данный момент черные ящики со сбитого Боинга находятся в Иране, который не может расшифровать самописцы без помощи специалистов, но, при этом, отказывается передать их тем, кто способен сделать это. 

Источник: https://censor.net.ua/p3176133
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Знищіть кацапію. Більшість світових проблем зникне...
 показать весь комментарий
 
 
..чалмоносцам пофигу, они их в разряд шахидов занесли и хватит...руцке оботрямс дали, и пушнины за молчание подогнали...
 показать весь комментарий
 
борт сбили для оманского фестиваля
 показать весь комментарий
 
 
Підтримую, то був терорестичний акт ху@ла для залякуваня янеЛоха і він спрацював судячи по результатах в Мюнхені. Осел Оманський виступив під диктовку кремля.
 показать весь комментарий
 
..а тем временем главный антисемит страны рыбанович делегацию Рады в мацкву на ****** пабъедобесия сформировать и отправить предложил..пляски на костях непабедимый фюрер тамошний решил устроить,нужно же единомышленника поддержать.. "Непокаране зло множиться": біля посольства Ірану вшанували пам'ять жертв катастрофи "Боїнга" МАУ і закликали до справедливого розслідування трагедії - Цензор.НЕТ 9170
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх