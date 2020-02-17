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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Сейшелы (6) Богдан Андрей (261)

 "Очень скучаю за вами, не сплю, не ем. Денег нет, но вы держитесь", - Богдан опубликовал фото с отдыха на Сейшелах. ФОТО

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан опубликовал фотографию с отдыха на Сейшельских островах.

Соответствующее фото он обнародовал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья очень скучаю за Вами, не сплю, не ем)))) Верю, скоро все Вы будете заниматься тем, что Вам нравится. Понимаю, Вам не легко, денег нет, но Вы держитесь!!!" - подписал фото Богдан.

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Очень скучаю за вами, не сплю, не ем. Денег нет, но вы держитесь, - Богдан опубликовал фото с отдыха на Сейшелах 01
Очень скучаю за вами, не сплю, не ем. Денег нет, но вы держитесь, - Богдан опубликовал фото с отдыха на Сейшелах 02

Напомним, 11 февраля президент Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента. Вместо Богдана главой ОП стал Андрей Ермак.

Источник: https://censor.net.ua/p3176128
 
 
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От Богдан маладєц. Це ж так потрібно вміти за півроку поправити власний матеріальний стан. А екс шефу скільки перепало?
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Зеленский получил деньги наперед. 41млн $ долларов на оффшорные счета за то что стал президентом + полное спонсирование избирательных компаний
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он сажал волонтёров или зеленский ?
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та ты шо, - зеленский не в курсе, то все бояре нерадивые
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Хорошо заработал на доверии,можно и отдохнуть.
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кто зробил це разом и привел вот это к власти "Очень скучаю за вами, не сплю, не ем. Денег нет, но вы держитесь", - Богдан опубликовал фото с отдыха на Сейшелах - Цензор.НЕТ 546
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Довольно изощренный и издевательский троллинг. Скорее всего- эта гнида ничем не рискует. Жаль! Таки безнаказанность, повторюсь- мама беспредела.
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Да нет, он слишком молод , что бы что-то знать о карме. А она прийдет.
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Он уже с избытычном весом - проблемы со здоровьем, рожа всегда отечная . Прийдет ему пипец, откуда он его ждать не будет.
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«Доки, товстий зсохне, ...» сухий, що?

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Ну если хочешь быстрее - вперед. Покупай ТТ ( сейчас этого добра много) и иди, завали его.
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Когда? Ты что то знаешь о дате своей или моей смерти или этой мрази смерти? По некоторым источникам , господин Ахметов серьезно болен, вот это и есть карма.
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Ну если хочешь быстрее - вперед. Покупай ТТ ( сейчас этого добра много) и иди, завали его.
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Смотрящего Коломойского оторвали от кормушки власти.
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Зебилье, хоть кто-то за вами скучает.
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Быдло оно и есть быдло, к какой бы партии оно не принадлежало . Жаль украинцы этого не понимают, а постоянно ищут хороших и плохих.
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а владимир зеленских не быдло? "Очень скучаю за вами, не сплю, не ем. Денег нет, но вы держитесь", - Богдан опубликовал фото с отдыха на Сейшелах - Цензор.НЕТ 1270 сразу видно по лицу, что он интелектуал "Очень скучаю за вами, не сплю, не ем. Денег нет, но вы держитесь", - Богдан опубликовал фото с отдыха на Сейшелах - Цензор.НЕТ 8762
"Очень скучаю за вами, не сплю, не ем. Денег нет, но вы держитесь", - Богдан опубликовал фото с отдыха на Сейшелах - Цензор.НЕТ 6921
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Зебилы, а как так получилось что ваш слуга за пол года на службе у вас заработал денег до конца жизни? Очень скучаю за вами, не сплю, не ем. Денег нет, но вы держитесь, - Богдан опубликовал фото с отдыха на Сейшелах - Цензор.НЕТ 6803 Или другими словами можно говорить что Богдан за пол года увеличил свое состояние в 50 раз Очень скучаю за вами, не сплю, не ем. Денег нет, но вы держитесь, - Богдан опубликовал фото с отдыха на Сейшелах - Цензор.НЕТ 1788
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Дурачек. Богдан и год назад был долларовым миллионером.

"за пол года увеличил свое состояние в 50 раз"
Почему именно в 50? Есть данные о его состоянии на сегодня и на пол-года назад? Или ты правда думаешь, что пол-года назад у него денег на Сейшелы не было?
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а как стал доларовим миллионером скромний работник АП януковича?
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Между прочим он давно высококвалифицированный адвокат (причем по разным скользким темам) с хорошими гонорарами
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тю та каждый зебил ,при монике , ездит как у себя за город - нашли чем удивлять)))
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Я думаю, что обычная учительница с зарплатой в 4000$ может себе позволить бунгало на Мальдивах на недельку "Очень скучаю за вами, не сплю, не ем. Денег нет, но вы держитесь", - Богдан опубликовал фото с отдыха на Сейшелах - Цензор.НЕТ 7808, не 5 звезд, конечно, но тоже не плохо!!!
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Украинские солдаты лежат в холодных окопах, а это быдло строчит ехидные посты и ржет
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На фото он занял исходную позицию для пользования в очко аборигенами?
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Зебилы, слышали? - ваш кумир без денег.
А ну, живо со своих пенсий и учительских зарплат - скинулись!
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Так ему и при предыдущих властях неплохо писалось. Тогда не воняло?
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Бодя троллит зеленого дурака и самокатчика... Теперь мордатый хряк вроде и как ни при чем, - когда все завалиться он будет весь в белом, а Ермак весь в зеленом)
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"Богдан неправдоподобно открыт и честен в своих заявлениях по причине абсолютного безразличия к общественному мнению. Ермак, заявивший за день до отставки об отсутствии конфликта между ним и Богданом, публично лжет поразительно легко, и об этом стоит помнить", - подчеркнула Мостовая.
Также, Мостовая отмечает, что Богдан абсолютно нетерпим к любому проявлению коррупции, к которому он не имеет отношения, а Ермак, в отличие от него "очень коммерческий персонаж, знающий толк в распределении долей". Источник: https://censor.net.ua/n3176097
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папку с компроматом на клована за пазухой спрятал?))
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Богдан продолжает заниматься тем, что умеет лучше всего - ржет, хамит и ссыт в глаза соотечественникам.
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зебилы посмотрели на картинку и сразу так на душе тепло стало что уже и в отпуск не надо... Очень скучаю за вами, не сплю, не ем. Денег нет, но вы держитесь, - Богдан опубликовал фото с отдыха на Сейшелах - Цензор.НЕТ 1211
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...плесень жжжот же и над ней же, плесенью этой тупой и издевается... "Очень скучаю за вами, не сплю, не ем. Денег нет, но вы держитесь", - Богдан опубликовал фото с отдыха на Сейшелах - Цензор.НЕТ 2818...
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"На его месте...ык... должен быть йа"

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Очередной обиженный, ну и нахрена нам нужно об этом сообщать?
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Кому Сейшелы...
А кому по две платежки за газ!))))
Да ЗЕфунтики?)))
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Здесь вам не Мальдивы, здесь климат иной -
идут цунами одна за одной...
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зеленский без Богдана нульбеспалки
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Ну, хоть бы один зеленый подпевала всплакнул здесь за Андрушей!
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Богдан зеленского с ирмаком в оман к Патрушеву отправлял ?
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прям готовая иллюстрация к "концу карупции" в Украине при Зеленском...
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ЗеБилам уже просто срут в рты.а они чавкают и добавки просят!
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А он обидчивый какой оказывается. "В сотый раз сообщаю тебе, что ты мне безразличен".
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мне не понятны вопросы к Богдану,
разве не Зеленский президент ?
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Поиздевался над клоуном и правильно сделал, в людях нужно разбираться , а не брать в свою команду , кого не попадя.
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Закосив під Мєвєдєва. Явна криза жанру. З горя в кущі заліз адвокат. Диви яка комаха отруйна вкусить за ногу. Сеншели - не Україна, віслюків нема.
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ЗеДятлы, вам нравится? Мне нравится. Как он вас тролит и откровенно издевается. Собрались бы учителя и на Сейшелы. В морду ему плюнуть. А, что, зарплата в 4 косаря доляров США позволяет.
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в чём проблема с Богданом ?
Ермак/Зеленский сильно прострадали от него ?
мешал с Патрушевым снюхиваться ?
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Ай красень! Так знущатися над зебілами не кожен порохобот вміє!
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яркая иллюстрация "конца эпохи бедности" ?
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может теперь его в 95 квартал возьмут по блату
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Він або тупий або покуіст .. Але що у першому випадку що у другому - паскуда бурятська
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