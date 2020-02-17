 "Очень скучаю за вами, не сплю, не ем. Денег нет, но вы держитесь", - Богдан опубликовал фото с отдыха на Сейшелах. ФОТО

Соответствующее фото он обнародовал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Друзья очень скучаю за Вами, не сплю, не ем)))) Верю, скоро все Вы будете заниматься тем, что Вам нравится. Понимаю, Вам не легко, денег нет, но Вы держитесь!!!" - подписал фото Богдан.
Напомним, 11 февраля президент Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента. Вместо Богдана главой ОП стал Андрей Ермак.
**** вузькоока!
"за пол года увеличил свое состояние в 50 раз"
Почему именно в 50? Есть данные о его состоянии на сегодня и на пол-года назад? Или ты правда думаешь, что пол-года назад у него денег на Сейшелы не было?
А ну, живо со своих пенсий и учительских зарплат - скинулись!
Также, Мостовая отмечает, что Богдан абсолютно нетерпим к любому проявлению коррупции, к которому он не имеет отношения, а Ермак, в отличие от него "очень коммерческий персонаж, знающий толк в распределении долей". Источник: https://censor.net.ua/n3176097
Ібо оні того заслужівают.
А кому по две платежки за газ!))))
Да ЗЕфунтики?)))
идут цунами одна за одной...
разве не Зеленский президент ?
Ермак/Зеленский сильно прострадали от него ?
мешал с Патрушевым снюхиваться ?
мчудак он и на Сейшелах мчудак