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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Сейшелы (7) Богдан Андрей (261)

 "Очень скучаю по вам, не сплю, не ем. Денег нет, но вы держитесь", - Богдан опубликовал фото с отдыха на Сейшелах. ФОТО

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан опубликовал фотографию с отдыха на Сейшельских островах.

Соответствующее фото он обнародовал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, очень скучаю по Вам, не сплю, не ем)))) Верю, скоро все Вы будете заниматься тем, что Вам нравится. Понимаю, Вам не легко, денег нет, но Вы держитесь!!!" - подписал фото Богдан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Меня тяжело найти, легко потерять и невозможно забыть", - экс-глава Офиса Президента Богдан

Очень скучаю по вам, не сплю, не ем. Денег нет, но вы держитесь, - Богдан опубликовал фото с отдыха на Сейшелах 01
Очень скучаю по вам, не сплю, не ем. Денег нет, но вы держитесь, - Богдан опубликовал фото с отдыха на Сейшелах 02

Напомним, 11 февраля президент Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента. Вместо Богдана главой ОП стал Андрей Ермак.

Источник: https://censor.net.ua/p3176128
 
   
 Топ комментарии
 
Довольно изощренный и издевательский троллинг. Скорее всего- эта гнида ничем не рискует. Жаль! Таки безнаказанность, повторюсь- мама беспредела.
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Украинские солдаты лежат в холодных окопах, а это быдло строчит ехидные посты и ржет
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читаю - даже зебилы и те ведут себя скромно - еще бы - факт шо называеться на лицо))))
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Зеленсеий , в целом , способный малый , но пока под колпаком у Патрушева
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Він "способный малый" до зубоскальства. Більше ні до чого
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Красава,говорить то,что думаешь - редкий дар,теперь скажи нам что ты думаешь про зельку и туман его в голове,если хватит железа в яйцах конечно.
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Зеленский привес с собой целую кодлу таких вот ... как бы это Г узкоглазое помягче назвать.
Ушли только одного и то, в результате междоусобных разборок пауков в банке.
Остальные, как показало время, придурки, остались.
Считаю, что Зеленский вполне заслуживает начала процедуры импичмента уже только за тайную встречу с представителем Уйла в Омане. Тем более, что это его партия разработала новый закон про импичмент. Вот его и надо проверить в реалиях.
Тимошенко, или Кошулинский, поднимайте народ и инициализируйте импичмент Зеленскому!
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так то не Зеленский, то Богдан и Коломойский
отвезли Зеленского в Оман к Патрушеву на приём
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Ні шановний. Не Зеленський привіз, а 73% неадекватних довб.бів, привели до влади пусту, тупу наволоч, малороса, який плювати хотів на Україну, її мову, культуру, історію, цінності. А те що він прийшов не самий... що в цьому дивного? З ким ця нікчема могла прийти, із Степаном Бандерою???
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Тю, а говорят, сегодня ботоферму разогнали. Но таки не всех.
Много вас, за деньги тут воняющих
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у зебобиков удивительная способность - строчить по клаве когда им в глодку направлен шланг с напором говна "Дуже скучаю за Вами, не сплю не їм. Денег нет, но Вы держитесь!", - Богдан опублікував фото з відпочинку на Сейшелах - Цензор.НЕТ 6962
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странно, чего так много недовольных Богданом,
он что, был Президентом ?
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А ким же він був? Ну, можливо приставку "в.о." перед "прізідєнт" треба поставити "Дуже скучаю за Вами, не сплю не їм. Денег нет, но Вы держитесь!", - Богдан опублікував фото з відпочинку на Сейшелах - Цензор.НЕТ 4771
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он адвокат, Зе не желал наводить порядки в судах,
был конфликт, теперь Зе судит сам
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похоже його друга половинка Земоніка дуже його образила,бо так знущатись може тільки покинутий чоловік "Дуже скучаю за Вами, не сплю не їм. Денег нет, но Вы держитесь!", - Богдан опублікував фото з відпочинку на Сейшелах - Цензор.НЕТ 9558
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жЫтели москальщины всегда падки на тему фекалий и подобной лабуды
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у корыта как всегда оказываются одни выродки
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К чему это и кому адресовано? Каломойскому? "Дуже скучаю за Вами, не сплю не їм. Денег нет, но Вы держитесь!", - Богдан опублікував фото з відпочинку на Сейшелах - Цензор.НЕТ 7983 Он же не так давно скулил, что все счета/майно арестованы и бабки выдают на жизЬнь в ограниченном количестве. "Дуже скучаю за Вами, не сплю не їм. Денег нет, но Вы держитесь!", - Богдан опублікував фото з відпочинку на Сейшелах - Цензор.НЕТ 3268
Идиот полнейший. Слава Богу, что оно уже не в ОП. Что вообще умного может сказать/сделать это чучело? "Дуже скучаю за Вами, не сплю не їм. Денег нет, но Вы держитесь!", - Богдан опублікував фото з відпочинку на Сейшелах - Цензор.НЕТ 3658 Радовацца, что, как проститутка, за чужие бабки ездит на чужие банкеты и острова? Полнейший законченный! "Дуже скучаю за Вами, не сплю не їм. Денег нет, но Вы держитесь!", - Богдан опублікував фото з відпочинку на Сейшелах - Цензор.НЕТ 7983
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хороший россиянин - мёртвый россиянин
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Именно Богдана обвиняли в конвертах с баксюками для депутатов.

Намекает, что теперь черного нала не будет? Это вряд ли. Олигархам гораздо дешевле крохи со стола скинуть депутатам, судьям, прокурорам, чем работать без коррупции.
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БЫЛ. Пока не начал нести бред о "развороте в сторону расеи"- потому, что Запад за *опень взял и нужно было его чем-то шантажировать, дабы не лишиться своих миллионов. С тех пор он умер для многих.
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вы не умеете слушать,
на кой хер Коломойскому разворот ?
он просто Бубну предупредил, чтоб Патрушеву дёшево не продавался
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Я аж трохи поважати почав Богдана. Так смачно харкнути в обличчя цим довб.бам! Красава!
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по моему он там был лдин из немногих, кто в адеквате
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Серг, им похер, зебеням. Утрутся и скажут "Богданова роса, кайф, прикольно"
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Поросячье рыло этот богдан. Фамилия жирного утырка в честь автобуса.
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толи Зеленский, прещидент и прокурор на пол ставки, правда ?
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Вот где Ваши бабки Панове Украинцы!
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При обміні полоненими в аеропорту Богдан сказав Зеленському: "Попрацюємо до Нового року, а дальше по накатной піде". Як в зеркало дивився)) Так відбуваєтся зі всіма нашими політиками: влада, корито, заграніца(((
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Зебіли, візьміть вологу салфетку і витріть богданівську сечу з своїх очей.
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Чуєш, ваня-дурачок, я знаю що для тебе то не сеча, а божа благодать. Закрий очі, відкрий рота - він тобі туда не тільки насце, а ще й насре.
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Если отодвинут камеру, там много будет лежать, на солнце греться, слуг народа разного пошиба, теперешних и прошлых.
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Яка мілота! "Дуже скучаю за Вами, не сплю не їм. Денег нет, но Вы держитесь!", - Богдан опублікував фото з відпочинку на Сейшелах - Цензор.НЕТ 2659

Зебіли! Це Андрійко вас так жирно тролить. Він же казав, що до Нового року попрацює та й фсьо. «Не обманул фашист». (с)
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зебилы думают, что это всё страшный сон, сейчас они проснутся и увидят народного преЗедента на велосипедике.
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)))))
прювєєєт лащари-зєлєбобікі! я за ваші бабки на сейшелах, а ви там тримайтеся, сприймайте і далі за божу росу сечу свого зе-божка!
)))))
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Удовольствие не столько в том, чтобы кинуть лоха, сколько в том, чтобы дать понять ему, что он лох. Но, где то в глубине души кидальщик чувствует себя лохом, боится этого. И правильно делает, поскольку цыплят по осени считают.
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а чего вы пиарите это было в чунях? да богатое, но БЫДЛО
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И этот человек был у власти??? Да они кстати все такие.
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После таких заявлений его политическая карьера в любой цивилизованной стране была б окончена.
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Ему похер та полит карьера, он уже срубил и себе, и деткам не на одни Сейшелы.
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Богдан, желаю, чтобы краб откусил тебе причинное место, подавиться омаром и "поймать" коронавирус.
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Богдан, как бы намекает, оставшимся при власти, что "скоро вы будете заниматься тем. что вам нравиться" - скоро нах с пляжа, как и я, но я первый фишку просек. что пора валить "Дуже скучаю за Вами, не сплю не їм. Денег нет, но Вы держитесь!", - Богдан опублікував фото з відпочинку на Сейшелах - Цензор.НЕТ 1679
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"за что боролись - на то и напоролись" - зробили цей вiдпочинок разом .
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"Когда глядишь со стороны,
Как все дары поделены,
Нельзя не рассердиться.
Тех, кто получше, гнет нужда,
А богатеют без труда Невежда и тупица.
Людей людьми не признают Хозяева палат.
Удел одних - тяжелый труд,
Удел других - разврат.
В безделье,
В похмелье Они проводят дни."
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Революция это не когда погибают люди которые хотят перемен и которым надоела безнаказанность ворья, революция это когда по всей стране на столбах будут висеть чиновники всех мастей, депутаты, судьи, прокуроры и т.д. И вот до этих пор мы и будем наблюдать все что продолжает происходить!
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И кому сие адресовано?)
Urbi et orbi,или кому конкретному? "Дуже скучаю за Вами, не сплю не їм. Денег нет, но Вы держитесь!", - Богдан опублікував фото з відпочинку на Сейшелах - Цензор.НЕТ 5678
Наверное, первый вариант, учитывая морально-психологический портрет автора.))
Кстати, фотка зачотная, респект) Красота)
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ЗАШЕЛ НА НОВОСТЬ С ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ - СПРОСИТЬ - НА ФИГА ЦЕНЗОР ПИАРИТ ЭТОГО ОТКРОВЕННОГО ПОДОНКА И ЕГО НАСМЕШКИ НАД ВСЕЙ СТРАНОЙ?
ОН ВАМ ПЛАТИТ ЗА ПИАР, ЧТО ЛИ?
БАН БУДУ СЧИТАТЬ ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ТОГО, ЧТО БОГДАН ПЛАТИТ БУТУСОВУ ЗА ПИАР И ГЛУМЛЕНИЕ НАД УКРАИНОЙ.
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Вы не совсем правы , народ должен знать своих героев , которых он выбрал , а в это время солдат сидит в окопе с мыслями "долетит не долетит " !
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Воно ще й знущається над нами. Ото слуги , мать вашу.
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вообще-то, ****...зый бурят богдан - явный моральный урод. среди ЗеМанды вокруг шмаркли таких большинство...



рівень екс очільника АП вражає. І це гімно займало такі високі посади у країні...
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Сьогодні було нове, а так позавторашнє старуче обличчя Кілі Бімби. Це була перша особа в державі, яка шептунці на вухо президенту пускала і той все тупо виконував. Зараз розумієте, кого ви навибирали?
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за такое короткое время - и заработал на приличный отдых! Учитесь, как нужно работать!
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Леонардо Да Винчи сказал более 500 лет назад : " Зло не покаранное порождает во-сто крат большее зло ! " . Из-за глупости народа Украины к власти приходят подонки всех мастей , каково украинскому солдату , сидя в окопах с мыслями "долетит не долетит" или вот это урод с мордой тракториста , троллит народ , сидя на пляже в Сейшелах , или ещё один "табу не табу" с мыслями в голове , во-время заседаний Рады , по важными вопросами для страны , мечтает о просторной жопе , как он будет в ней кувыркаться !
НАРОД ! ЗАДУМАЙСЯ , ПОКА ТЕБЯ НЕ ПРОДАЛИ ВМЕСТЕ С ЗЕМЛЁЙ , НА КОТОРОЙ ТРУДИЛИСЬ ТВОИ ПРЕДКИ .
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А что молодец.. Сказал правду.. Всех денег не заработаешь, и даже не украдешь. Вот отдыхает себе, где захочет, когда захочет, с кем захочет, тратит сколько может, на все плюет.. И нет ни каких ограничений.. Зеленский нервно ковыряется в носу и думает.. Блин и чего мне не хватало. Деньги, успех, любимец публики, весь мир открыт, занимался своим любимым делом., домик в Италии. Нет понесла нелегкая.. Теперь 5 лет на "условных галерах", под увеличительным стеклом, зажатый между Путиным , Трампом , Макроном, МВФ, отечественными олигархами, "ватниками" , националистами, "голодными" соратниками и нищающим народом.. А что дальше.. Или эмиграция на историческую родину с плевками в спину на бывшей отчизне, или харакири. ( но потроллил их Богдан отменно, занимаются не понятно чем ( сами не в курсе), денег нет, заниматься тем чем хочется нельзя, и дальнейшая судьба ( при любом раскладе) не толще волоска .. бегите, бегите... ( Богдан просто счастлив и свободен. И со стороны будет теперь наблюдать за потугами ( скорее конвульсиями) бывших товарищей. Что до Украины то что ему что им она до полной лампочки.
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Он над вами смеется. Над всей нищей страной.
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не он ее таковой сделал и он не виноват что остальные не умеют зарабатывать деньги, кто на что учился. Приверженец коммунизма?
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Циничный подлец. Это называется хуцпа. Только такого Беня мог нанять в адвокаты.
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ушел но продолжает поливать зебобиков говном из шланга
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Намекает на полный крах и скорее всего это к Зеле ,мол скоро вернется к любимому делу - на сцену. Корыто пустое и не фиг там делать.)
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Ахахахах))) Ну, и как вам "слуга", зебилы? "Дуже скучаю за Вами, не сплю не їм. Денег нет, но Вы держитесь!", - Богдан опублікував фото з відпочинку на Сейшелах - Цензор.НЕТ 1503 Держитесь в общем. И не забывайте вовремя оплачивать коммуналку! Нет денег? Собаки вам в помощь!
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Мрази.. с каждым днем все больше и больше отвращения и ненависти вызывают у народа...
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сегодня люди с такими наглыми бессовесными ...балами руоводят Украиной. спасибо всем безмозглым 73 м %. вы заслужили, смотреть в наглые лица моральных уродов и дали им право считать вас, 73% диким стадом, а не людьми
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