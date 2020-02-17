 "Очень скучаю по вам, не сплю, не ем. Денег нет, но вы держитесь", - Богдан опубликовал фото с отдыха на Сейшелах. ФОТО

Соответствующее фото он обнародовал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, очень скучаю по Вам, не сплю, не ем)))) Верю, скоро все Вы будете заниматься тем, что Вам нравится. Понимаю, Вам не легко, денег нет, но Вы держитесь!!!" - подписал фото Богдан.

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Напомним, 11 февраля президент Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента. Вместо Богдана главой ОП стал Андрей Ермак.