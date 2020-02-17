 Жители поселка на Львовщине вышли на митинг из-за возможного поселения в местном санатории украинцев из Китая. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание LMN.

Отмечается, что 16 февраля люди вышли на митинг, а местные депутаты собрались на внеочередную сессию.





"Прошу вас перестать паниковать. Информация, которая распространяется, - фейковая. Все проводилось без всякой документации. К тому же санаторий не соответствует нужным критериям. А позиция областного и районного советов - не допустить поселения людей на карантин в Шкле. Если это произойдет, поверьте мне, я сам там поселюсь", - обратился к пристутствующим глава райадминистрации Андрей Шумский.

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В заявлении Яворовского районного совета говорится, что санаторий "Шкло" не соответствует критериям, необходимым для карантина. "Яворовский районный совет считает, что санаторий не может принимать такую категорию людей, поскольку вокруг санатория проживает большое количество людей. Для безопасности жителей района, пребывание эвакуированных недопустимо. Эта позиция озвучена руководству Львовской области", - заявил райсовет.