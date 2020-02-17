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 Жители поселка на Львовщине вышли на митинг из-за возможного поселения в местном санатории украинцев из Китая. ФОТО

Информация о том, что эвакуированных из Уханя украинцев могут разместить на карантин в санатории поселка Шкло на Львовщине возмутила местных жителеей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание LMN.

Отмечается, что 16 февраля люди вышли на митинг, а местные депутаты собрались на внеочередную сессию.

Жители поселка на Львовщине вышли на митинг из-за возможного поселения в местном санатории украинцев из Китая 01
Жители поселка на Львовщине вышли на митинг из-за возможного поселения в местном санатории украинцев из Китая 02

"Прошу вас перестать паниковать. Информация, которая распространяется, - фейковая. Все проводилось без всякой документации. К тому же санаторий не соответствует нужным критериям. А позиция областного и районного советов - не допустить поселения людей на карантин в Шкле. Если это произойдет, поверьте мне, я сам там поселюсь", - обратился к пристутствующим глава райадминистрации Андрей Шумский.

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В заявлении Яворовского районного совета говорится, что санаторий "Шкло" не соответствует критериям, необходимым для карантина. "Яворовский районный совет считает, что санаторий не может принимать такую категорию людей, поскольку вокруг санатория проживает большое количество людей. Для безопасности жителей района, пребывание эвакуированных недопустимо. Эта позиция озвучена руководству Львовской области", - заявил райсовет.

Жители поселка на Львовщине вышли на митинг из-за возможного поселения в местном санатории украинцев из Китая 03

Источник: https://censor.net.ua/p3176117
 
 
 Топ комментарии
 
Предлагают сжечь из огнемётов? Вместе с самолётом и экипажем? Жители поселка на Львовщине вышли на митинг из-за возможного поселения в местном санатории украинцев из Китая - Цензор.НЕТ 8025
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62% жителй Львовской области проголосовало за Порошенко. Жители Львова - настоящие патриоты и украинцы, все остальные - 73% малороссы.
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моя хата с краю, называется. Практически это означает, что любые противоэпидемические меры заранее обречены на неудачу.
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Предлагают сжечь из огнемётов? Вместе с самолётом и экипажем?
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Нет, предлагают потратить деньги, купить и развернуть мобильный госпиталь, который потом уничтожить.

Но зеле жалко денег: в СНБО лежит 20 млрд, которые зеля привык уже считать своими. Не будет же он тратить их на безопасность.
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COVID-19 опаснее сибирской язвы. Но это не главное. Главное в том, что селить эвакуированных в обычный санаторий нельзя, подумай, хотя бы, куда трубы из санатория выведены. Если вдруг что - они перезаразят всю округу. Так что местные жители правы.
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За чей щот банкет? Я тоже хочу на две недели на халяву в санаторий!!! Жители поселка на Львовщине вышли на митинг из-за возможного поселения в местном санатории украинцев из Китая - Цензор.НЕТ 7307
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Карантин должен быть за счет государства. И деньги на него в бюджете есть. Просто вовчику жаль - он их планировал украсть. А тут эпидемия.
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А за кого проголосовала патриотичная Львовщина на выборах?
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Успокойтесь, за Пэдров они голосовали. Самолёт в нужном направлении летит.
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62% жителй Львовской области проголосовало за Порошенко. Жители Львова - настоящие патриоты и украинцы, все остальные - 73% малороссы.
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моя хата с краю, называется. Практически это означает, что любые противоэпидемические меры заранее обречены на неудачу.
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Нет, дорогой. Просто любые меры нужно применять умеючи. А зеленая слизь - косорукая.
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В Станцію Луганську в санаторій на карантин хай зашлють - хоч якась користь буде .
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Вот это в нашем духе. Главное своя шкура.
Нет нации,нет страны...
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Можете принять их у себя дома. Родные вам тогда всё расскажут и про страну и про патриотизм.
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Не нужно принимать их "у себя". Нужно потратить деньги, и развернуть нормальный карантинный пункт, а еще лучше, 10 карантинных пунктов. А не запихивать людей в обычный санаторий. Деньги у зели имеются. Отсутствует желание их тратить.
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Львовяне поступают правильно: селить людей в обычном санатории нельзя. Нужны специально оборудованные карантинные пункты. Но зеленая слякоть тупая, сделать нормально ничего не в состоянии.
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Тогда остаётся изолировать только в Чернобыльскую зону...там людей нет.
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можливо ви здивуєтесь, але людей в Чорнобильскій зоні інколи буває не менше, ніж на Хрещатику. безперервний потік автобусів з туристами з усього світу, купа персоналу Новарка, які будують і обслуговують конфайнмент
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Жарти, пафос, кпини це все панове коментатори до причинного місця. Ситуація фактично дуже складна. Бо українці яких везуть не винні в тому, що китайські комуняки допустили розповсюдження вірусу, а ті які не хочуть їх розміщення в своїх населених пунктах - просто переживають за власне здоров'я.
І зрозуміти можна і тих, і інших.
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И те, и другие действительно не виноваты. Виновата наша тупая косорукая власть. Нельзя селить эвакуированных в санаторий. Они действительно там всех перезаразят. Нужны специальные меры. Купите в США и разверните карантинный пункт, специальные домики, и селите людей. А потом сожгите домики нафиг. Но - нет. Зеле жалко бабла, на которое он уже глаз положил.
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вы как будто про бубонную чуму или проказу говорите, прям все сжечь )) это всего лишь коронавирус, смертность 2%, прогноз благоприятный, если вам не за 80 и у вас нет спида.
та и не живет этот вирус долго во внешней среде
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Добрые у нас люди, и добрые правители.
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ни уханя себе украинское гостеприимство и толерантность!
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