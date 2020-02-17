 Деятельность "ботоферм", "минировавших" объекты инфраструктуры и запугивавших население, разоблачили в разных регионах Украины, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что телекоммуникационные платформы использовали для создания и продвижения фейковых аккаунтов и сообществ для проведения незаконных операций в интернете. В общем группировки зарегистрировали более 8 тыс. активных аккаунтов для распространения в популярных соцсетях недостоверной информации о ситуации в Украине, подстрекательств протестных настроений, запугивания населения, рассылки сообщений о минировании объектов критической инфраструктуры и осуществления информационных атак на аккаунты украинских чиновников.
Через аккаунты также распространяли огнестрельное оружие, взрывные устройства, наркотические средства.
Регистрацию этих аккаунтов в сети "Интернет" осуществляли через российские онлайн-сервисы, которые предоставляли услуги виртуальных мобильных номеров.
Часть оборудования использовалось злоумышленниками для нелегальной переправки телефонного трафика незаконно созданных "операторов" "Феникс" и "Лугаком", которые функционируют на временно неподконтрольных территориях, на сети отечественных операторов. По информации спецслужбы, этими "услугами" пользовались "главари" незаконных вооруженных формирований так называемых "ЛНР" и "ДНР".
Во время проведения обысков в Киеве, Харькове, Днепре, Дубно (Ривненская область) и Ирпене (Киевской области) обнаружена и изъята компьютерная техника и специальное оборудование (GSM-модемы, шлюзы), более 22 тыс. SIM-карт операторов сотовой мобильной связи Украины. Изъяты черновые записи о регистрации пользователей социальных сетей, которые размещали провокационные комментарии под публикациями украинских политических деятелей.
Сейчас проверяется версия о причастности к организации указанной противоправной деятельности специальных и разведывательных органов РФ.
Не понятно только зачем создавать это все тут, если действовали они все равно через кацапских операторов...
А, от коли ж знайдутся, ті «ботоферми порохоботов», про які вони нам тут 24/31 розказували?
Работал в предвыборном штабе Зеленского. Создал более 10 тысяч аккаунтов, посредством которых создавалась видимость массовой поддержки его кандидата.