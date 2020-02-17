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 Деятельность "ботоферм", "минировавших" объекты инфраструктуры и запугивавших население, разоблачили в разных регионах Украины, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины блокировала в разных регионах страны деятельность разветвленной сети "ботоферм", оборудование которых поддерживалось через российские онлайн-сервисы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что телекоммуникационные платформы использовали для создания и продвижения фейковых аккаунтов и сообществ для проведения незаконных операций в интернете. В общем группировки зарегистрировали более 8 тыс. активных аккаунтов для распространения в популярных соцсетях недостоверной информации о ситуации в Украине, подстрекательств протестных настроений, запугивания населения, рассылки сообщений о минировании объектов критической инфраструктуры и осуществления информационных атак на аккаунты украинских чиновников.

Через аккаунты также распространяли огнестрельное оружие, взрывные устройства, наркотические средства.

Регистрацию этих аккаунтов в сети "Интернет" осуществляли через российские онлайн-сервисы, которые предоставляли услуги виртуальных мобильных номеров.

Часть оборудования использовалось злоумышленниками для нелегальной переправки телефонного трафика незаконно созданных "операторов" "Феникс" и "Лугаком", которые функционируют на временно неподконтрольных территориях, на сети отечественных операторов. По информации спецслужбы, этими "услугами" пользовались "главари" незаконных вооруженных формирований так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Во время проведения обысков в Киеве, Харькове, Днепре, Дубно (Ривненская область) и Ирпене (Киевской области) обнаружена и изъята компьютерная техника и специальное оборудование (GSM-модемы, шлюзы), более 22 тыс. SIM-карт операторов сотовой мобильной связи Украины. Изъяты черновые записи о регистрации пользователей социальных сетей, которые размещали провокационные комментарии под публикациями украинских политических деятелей.

Сейчас проверяется версия о причастности к организации указанной противоправной деятельности специальных и разведывательных органов РФ.

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Деятельность ботоферм, минировавших объекты инфраструктуры и запугивавших население, разоблачили в разных регионах Украины, - СБУ 01
Деятельность ботоферм, минировавших объекты инфраструктуры и запугивавших население, разоблачили в разных регионах Украины, - СБУ 02
Деятельность ботоферм, минировавших объекты инфраструктуры и запугивавших население, разоблачили в разных регионах Украины, - СБУ 03
Деятельность ботоферм, минировавших объекты инфраструктуры и запугивавших население, разоблачили в разных регионах Украины, - СБУ 04
Деятельность ботоферм, минировавших объекты инфраструктуры и запугивавших население, разоблачили в разных регионах Украины, - СБУ 05
Деятельность ботоферм, минировавших объекты инфраструктуры и запугивавших население, разоблачили в разных регионах Украины, - СБУ 06
Деятельность ботоферм, минировавших объекты инфраструктуры и запугивавших население, разоблачили в разных регионах Украины, - СБУ 07
Деятельность ботоферм, минировавших объекты инфраструктуры и запугивавших население, разоблачили в разных регионах Украины, - СБУ 08

Источник: https://censor.net.ua/p3176110
 
   
 Топ комментарии
 
Михаил Альбертович Федоров основатель цифрового агентства. Народный депутат Украины IX созыва от партии «Слуга народа». С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации.

Работал в предвыборном штабе Зеленского. Создал более 10 тысяч аккаунтов, посредством которых создавалась видимость массовой поддержки его кандидата.
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Та вони добре попрацювали у справі дискредитації Порошенка.
А, от коли ж знайдутся, ті «ботоферми порохоботов», про які вони нам тут 24/31 розказували?
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Не слабо.
Не понятно только зачем создавать это все тут, если действовали они все равно через кацапских операторов...
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я уверен, что расея тут не-при-чем! это все порохоботы....
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да-да... их всё время ловят и накрывают, а они никуда не деваются. только китайцы зелёные под новыми никами на цензоре появляются.
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а мы, китайцы, такие! в ж#пу без мыла пролезем! и не зеленые, а желтые, если уж на то пошло.... )
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Та вони добре попрацювали у справі дискредитації Порошенка.
А, от коли ж знайдутся, ті «ботоферми порохоботов», про які вони нам тут 24/31 розказували?
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Михаил Альбертович Федоров основатель цифрового агентства. Народный депутат Украины IX созыва от партии «Слуга народа». С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации.

Работал в предвыборном штабе Зеленского. Создал более 10 тысяч аккаунтов, посредством которых создавалась видимость массовой поддержки его кандидата.
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А что это за странное оборудование на 1-ом фото? Что им делали?
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Похож на эмулятор GSM-аппаратов, просто для переключения акаунтов телефонных, типа звонишь с разных номеров, карточки с обычными телефонными чипами.
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_Такое вряд ли так запросто купишь в компьютерном магазине... Точно мрази фээсбэшные! Надо раскручивать клубок за ниточку.
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Тут Зигмунд Фрейд в чистом виде- если тебе кажется странным, что ботоферму не блокируют, значит это точно не ботоферма.
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Скоро будуть вам і вибори і референдуми і всі послуги от в такій діджиталізації: Діяльність "ботоферм", які "мінували" об'єкти інфраструктури і залякували населення, викрили в різних регіонах України, - СБУ - Цензор.НЕТ 4664
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Не вражає (не впечатляет), це вже 2 чи 3 ботоферма. Повірю коли затримані на відкритій пресконференції покажуть свої рубльові карточки "сбербанка", селфі з агентами ФСБ, раховски аусвайси з двоголовою куркою, зізнаються в вєлікорусском шовинизме, і проситимуть суворого покарання для себе
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Скорее ферму для майнинга биткоинов вычислили, но чтоб забрать оборудование, "пришили" политику.
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дурнику - для майнінга відеокарти використовують, а не емулятори мобільників
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