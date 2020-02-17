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 Происшествия, Фоторепортаж
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 В ДТП на Слобожанском проспекте погиб популярный ведущий Днепра 30-летний Александр Усачев. ФОТО

Жертвой аварии на Слобожанском проспекте стал Александр Усачев — популярный ведущий праздников и организатор мероприятий в Днепре. Ему было 30 лет.

Как информирует ЦензорНЕТ, об этом сообщает Информатор.

В сети знакомые и друзья погибшего распространяют информацию об утрате и соболезнования близким. Лишь в январе Александр отметил свой юбилей. Он занимался организацией праздников. О совместных проектах вспомнил и администратор Facebook-сообщества Владимир Мамченко. 

В ДТП на Слобожанском проспекте погиб популярный ведущий Днепра 30-летний Александр Усачев 01
Фото: сайт Информатор

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В ДТП также пострадала дочь ведущего. Ее в тяжелом состоянии отвезли в больницу. Напомним, Александра, его ребенка и еще одного прохожего сбил водитель Audi, который убегал от погони. Позже выяснилось, что нарушитель и еще один мужчина похитили человека, с которым и ехали в машине. Видео момента аварии можно посмотреть здесь.

Источник: https://censor.net.ua/p3176078
 
 
 Топ комментарии
 
шуты торгуют Украиной, а ты все Рошен клянешь, убогое
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Цензор пишет новости за это спасибо и за воинов в ТЧ. Низкий поклон пацанам. Критиковать нечего. Лучше клоуна и не критиковать а гнать это позорище он сука страну позорит. Сколько это можно ещё терпеть???
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И что. Написали и правильно сделали. Человек ничего плохого не сделал, шёл с ребёнком своим куда-то . И тут какая-то скотина, похитившая человека к тому же, его убивает, дочка в больнице. Или для вас это рутина ?

Про воинов - это всегда первая новость.
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тамада погиб...
заказали некролог на Цензоре...
ну да ладно..., в духе зе-времени....- слава Богу никто сегодня из воинов не погиб, иначе было бы не комильфо....
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Цензор пишет новости за это спасибо и за воинов в ТЧ. Низкий поклон пацанам. Критиковать нечего. Лучше клоуна и не критиковать а гнать это позорище он **** страну позорит. Сколько это можно ещё терпеть???
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Так так ...Клоуни винні ..що тамада * загинув .
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Кто при власти, тот во всем виноват. Ответственность брали на себя, что идут на выборы, чтобы люди не плакали.
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ВЛАДА в УКРАЇНІ належить НАРОДУ. У ДТП на Слобожанському проспекті загинув популярний ведучий Дніпра 30-річний Олександр Усачов - Цензор.НЕТ 7786 А службовці(включаючи клоуна=президента) лише ТИМЧАСОВО виконують свою роботу на яку їх ПРИЗНАЧИВ(обрав) НАРОД... У ДТП на Слобожанському проспекті загинув популярний ведучий Дніпра 30-річний Олександр Усачов - Цензор.НЕТ 5328
це ж не диференціальне рівняння з частинними похідними .. і ЗРОЗУМІЛО навіть ДІТЯМ.
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За все відповідає нарід, який обрав собі керманича - тобто не треба скіглити і кивати на попєрєдніків. Якщо нестерпно важко, то можно побитись головою об стіну або вкусити себе за тяжкодоступні місця. Нагадую - кожний презедент і у кожного можно сміливо спитати - що це ви наробили разом?
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Ви ж нормальна людина і маєте розуміти що таки винні, нижче написала чому
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юґік а"пацан"це такий"ПОЦ"?чого ж ти своєю материнською мовою до ЛЮДЕЙ скавчиш?У ДТП на Слобожанському проспекті загинув популярний ведучий Дніпра 30-річний Олександр Усачов - Цензор.НЕТ 4030
не всі Ж розуміють ідіш... У ДТП на Слобожанському проспекті загинув популярний ведучий Дніпра 30-річний Олександр Усачов - Цензор.НЕТ 6900
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Вот где вас таких берут, порохоботов?
Произошла трагедия, погибли люди.
Посочувствовать?
Поскорбеть?
Нет, порохоботу это недоступно. За это не платят.
Надо все опошлить, обгадить, притянуть за уши Зеленского.
Он-то причем здесь?
Или в методичке Зеленский через слово идет?
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Да что Вы, да как же, когда такие новости:

"'По данным социологического центра "Социс" за две недели февраля падение рейтинга президента Зеленского составило 20,6% (с 59% на конец января до 38,4%). Падение рейтинга партии "Слуга народа" составило 11,9% (с 42% да 30,1%). Предыдущий опрос "Социса" проходил 22-26 января 2020 года."
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

Герус, лапочка, дай я тебе расцелую!
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И что. Написали и правильно сделали. Человек ничего плохого не сделал, шёл с ребёнком своим куда-то . И тут какая-то скотина, похитившая человека к тому же, его убивает, дочка в больнице. Или для вас это рутина ?

Про воинов - это всегда первая новость.
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да.., - это рутина...
у меня рядом с домом тоже не давно человека задавили на неосвещенной улице...
нормальный мужик был... - работал честно на заводе по производству соленых орешков...
Цензор о нем не написал почему то...
Чем он хуже этого тамады...?
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Цензор - это СМИ. В данном случае есть видео, есть необычность ситуации в том, что выкрали человека и при похищении убили еще человека. В чем твое возмущение? Не понимаешь почему напечатали этот случай, а не с орешками, ищи проблемы в себе для начала. Украина свободная страна. Не нравится - подавай в суд! Или создай свое СМИ и напечатай про случай со своим знакомым, для восстановления равновесия во Вселенной.
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Вот мы за вирус все время переживаем, а пассажиры Боинга , сбитого над Оманом, уже вируса не боятся, и Александр уже ни о чем не переживает. Земля ему пухом.
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Мне кажется этот ужас на дорогах Украины никогда не закончится. За 30 лет ни один **********, ни депутаты ничего не сделали чтобы этот кошмар хотя бы немного уменьшить. В Днепре уже давно по дорогах стоят видео- камеры, нужно просто принять правильные законы и нещадно штрафовать, забирать права за пьянство, давать реальные сроки за убийства на дорогах и с поселением в Желтых Водах для работы на рудниках. И вопрос не только в этом молодом человеке , ведь тысячи в год не возвращаются домой. Сейчас у президента есть свой парламент и можно все принять, но нет ....... миросранцу не этого как и всем предыдущим .
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работать на рудниках?
по мне лучше пускай продолжаются ДТП на дорогах, чем концлагерь и закручивание гаек по всем направлениям...
жить рабом под прессом гос-ва, что бы потом умереть от старости....
так себе перспектива...
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казлы торгуют шоколадками, а ты чаво народу впариваешь от фирмы Рошен?
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шуты торгуют Украиной, а ты все Рошен клянешь, убогое
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брата казла защищаешь? браво... читай комменты выше потом вписывайся, а то как то скомкано выходит - тебя посылают, а ты не понимаешь за что.
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Водителя, который украл человека и убегал от погони , остановят штрафы? Вы хотя бы для приличия вначале новость прочитали, а не только заголовок.
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А вы хотя бы весь мой комментарий потрудитесь прочитать. А то что трупов тысячи в год на дорогах так что все были с похищеными пассажирами и убегали от погони? Неужели ваших извилин не хватает для понимания всей ситуации в стране а не за один конкретный случай?
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Ещё один срок патрульноиу и никто бухих не будет ловить
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Мабуть якщо б загинув не шоумен а якийсь майстер-токар то такої розгорненої новини б не було.
Взагалі б не було новини «В ДТП загинув популярний майстер своєї справи токар Неголенебородько».
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