 В ДТП на Слобожанском проспекте погиб популярный ведущий Днепра 30-летний Александр Усачев. ФОТО

Как информирует ЦензорНЕТ, об этом сообщает Информатор.
В сети знакомые и друзья погибшего распространяют информацию об утрате и соболезнования близким. Лишь в январе Александр отметил свой юбилей. Он занимался организацией праздников. О совместных проектах вспомнил и администратор Facebook-сообщества Владимир Мамченко.
В ДТП также пострадала дочь ведущего. Ее в тяжелом состоянии отвезли в больницу. Напомним, Александра, его ребенка и еще одного прохожего сбил водитель Audi, который убегал от погони. Позже выяснилось, что нарушитель и еще один мужчина похитили человека, с которым и ехали в машине. Видео момента аварии можно посмотреть здесь.
заказали некролог на Цензоре...
ну да ладно..., в духе зе-времени....- слава Богу никто сегодня из воинов не погиб, иначе было бы не комильфо....
це ж не диференціальне рівняння з частинними похідними .. і ЗРОЗУМІЛО навіть ДІТЯМ.
не всі Ж розуміють ідіш...
Произошла трагедия, погибли люди.
Посочувствовать?
Поскорбеть?
Нет, порохоботу это недоступно. За это не платят.
Надо все опошлить, обгадить, притянуть за уши Зеленского.
Он-то причем здесь?
Или в методичке Зеленский через слово идет?
"'По данным социологического центра "Социс" за две недели февраля падение рейтинга президента Зеленского составило 20,6% (с 59% на конец января до 38,4%). Падение рейтинга партии "Слуга народа" составило 11,9% (с 42% да 30,1%). Предыдущий опрос "Социса" проходил 22-26 января 2020 года."
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
Герус, лапочка, дай я тебе расцелую!
Про воинов - это всегда первая новость.
у меня рядом с домом тоже не давно человека задавили на неосвещенной улице...
нормальный мужик был... - работал честно на заводе по производству соленых орешков...
Цензор о нем не написал почему то...
Чем он хуже этого тамады...?
по мне лучше пускай продолжаются ДТП на дорогах, чем концлагерь и закручивание гаек по всем направлениям...
жить рабом под прессом гос-ва, что бы потом умереть от старости....
так себе перспектива...
Взагалі б не було новини «В ДТП загинув популярний майстер своєї справи токар Неголенебородько».