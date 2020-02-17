 В Днепре во время бегства от полиции автомобиль Audi сбил троих пешеходов: один человек погиб, двое, в том числе ребенок, госпитализированы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении патрульной полиции в Facebook.

"Пассажир автомобиля Audi, увидев патрульных, открыл заднюю дверь во время движения авто, и закричал - "помогите!".

Это заметил экипаж и не мог не отреагировать, подав водителю автомобиля требование об остановке. Однако, тот резко ускорил движении, несмотря на спецсигналы и команды полицейских. Информация сразу была передана в радиоэфир другим экипажам полиции", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в течение 10 минут водитель Audi пытался скрыться от стражей порядка, двигался на большой скорости, проезжая на запрещающий сигнал светофоров, а также игнорировал требования об остановке.

"На одном из перекрестков проспекта Слобожанского и улицы Воронежской произошла трагедия - водитель не справился с управлением от чего транспортное средство сбило троих пешеходов. Два человека - мужчина и ребенок получили тяжелые травмы, еще один человек - отец ребенка погиб на месте.

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В это время из Audi выскочило три человека. Двое бросились бежать, а третий побежал к патрульным с просьбой о помощи. По его словам, неизвестные силой отобрали у него управление автомобилем Audi и везли в неизвестном направлении", - сообщили в полиции.

Фото и видео : Информатор

Экипажи и сотрудники полка полиции особого назначения догнали двух беглецов и задержали их. Во время поверхностной проверки у одного из них, а также в салоне авто инспекторы обнаружили предметы, похожие на пистолеты. Предварительно пистолеты - боевое оружие. На место происшествия полицейской вызвали следственно-оперативную группу Индустриального отделения полиции.

Как выяснилось, мужчина, который пытался скрыться от полиции за рулем Audi находится в розыске Сакским отделением полиции ГУМВД Украины в АР Крым и г. Севастополь ст.189 (вымогательство) УК.

Предварительно, мужчинам грозит ответственность по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) УК, ст.146 (Незаконное лишение свободы) УК, ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК.





Фото: патрульная полиция/Facebook