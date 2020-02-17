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Все про:Дрогобыч (38) ГСЧС (2484) оборудование (41)

 Спасатели тестируют снегоболотоходы "Богун" украинского производства. ФОТОрепортаж

Подразделения ГСЧС Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Одесской и Черниговской областей получат новую горноспасательную технику, в частности, десять снегоболотоходов "Богун" украинского производства, специальное оборудование и снаряжение.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГСЧС.

Отмечается, что особенность снегоболотохода "Богун" - высокая проходимость, которая позволяет преодолевать водные преграды и труднодоступные места в горной местности, что является ключевым фактором в уменьшении времени прибытия спасателей для оказания неотложной помощи туристам, попавшим в беду во время путешествия.

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Эти автомобили, общей стоимостью почти 29 миллионов гривен, могут передвигаться по любым типам почв и водородным препятствиям. Скорость передвижения по твердым поверхностям равна 40 км/ч, а скорость преодоления водных преград равна 6 км/ч.

В комплектацию снегоболотохода входит большое количество профессионального дополнительного оборудования, в частности: радиостанции автомобильного и авиационного типа, гидрокостюмы спасателя, специальные спасательные носилки с креплением для транспортировки вертолетом, спасательные веревки и спасательные жилеты, широкий шанцевый инструмент, специальная бензопила спасателя.

Обзор снаряжения и демонстрация работы снегоболотохода "Богун" в условиях, максимально приближенных к реальным, прошли на учебном полигоне 2 Специального центра быстрого реагирования ГСЧС в Дрогобыче.

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Спасатели тестируют снегоболотоходы Богун украинского производства 01
Спасатели тестируют снегоболотоходы Богун украинского производства 02
Спасатели тестируют снегоболотоходы Богун украинского производства 03
Спасатели тестируют снегоболотоходы Богун украинского производства 04

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Спасатели тестируют снегоболотоходы Богун украинского производства 05
Спасатели тестируют снегоболотоходы Богун украинского производства 06
Спасатели тестируют снегоболотоходы Богун украинского производства 07
Фото: dsns.gov.ua

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Источник: https://censor.net.ua/p3176072
 
   
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Прикольно, на луноход похоже. Только какие-то короткие.
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Судя из статьи, что может передвигаться по водородным препятствиям, то будут действительно применять в космосе, только не на Луне, а на Юпитере.
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Шерп - российско-украинский вездеход-амфибия на шинах сверхнизкого давления.В конце нулевых определённую известность получают вездеходы конструктора-самодельщика из Санкт-Петербурга Алексея Гарагашьяна. Один из его построенных вездеходов покупает Владимир Школьник. Увидев перспективу продаж Владимир Школьник создаёт производство вездеходов. В 2012 году для доработки концепции до промышленного изделия он создает конструкторское бюро в Киеве. Предполагая основной сбыт в России в 2014 году организует производство в Санкт-Петербурге.
В 2019 году стало известно о желании компании «Шерп» аннулировать патент РФ на полезную модель 10 на 10 в виду неправильного указания в патенте патентовладельца.
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На Украине, как рассказал Владимир Школьник, всего продано до десяти машин (точные цифры он назвать отказался, сославшись на коммерческую тайну), за границу поставлено "более сотни" (все они собраны в Киеве).
Остальное - продажи на российском рынке.
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Кто то видел в Украине снег или болото? Или просто больше некуда было впарить ето говно так решили государству, чтобы выручить чью то компанию.
Кстати етот болотоход выпускается росийско-украинской компанией под маркой ШЕРП.
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бурштын мыть - самое оно
а так - редкоснре гамно
лучше бпла докупили
или макмилан пару тройку с полным навесом
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Особенно Одесса и Черниговщина очень сильно нуждается в горноспасательной технике. Спасатели тестируют снегоболотоходы "Богун" украинского производства - Цензор.НЕТ 4005
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Судячи з конкретики допису , в Україні в якомусь гаражі прикручували колеса до склепаної в кацапії "нєпаняткі" . Знову якась афера . Ці всі школьнікі вони такі бубочки .
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... могут передвигаться по любым типам почв и водородным препятствиям.Источник: https://censor.net.ua/p3176072 По поверхности Солнца ездить может , поэтому и стоит столько...Хорошо , что мы очень богатая страна ...(на воров и идиотов)
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Форму людям выдайте,показушники галимые,форма выдается только на бумаге,покупают за свои деньги. Нужно ликвидировать военторги и ввести уголовную ответственость за продажу формы где бы то ни было( в том числе и военной и полицейской) .Не будет сбыта формы,начнут выдавать
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