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 Военнослужащие ООС прошли курс стрельбы из огнемета. ФОТОрепортаж

Стрелять из огнемета РПО-А "Шмель" учились военнослужащие морской пехоты, мотопехотных и механизированных подразделений ВСУ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.

"На Луганщине бойцы, выполняющие боевые задачи в районе операции Объединенных сил, совершенствовали навыки стрельбы из реактивного огнемета РПО-А "Шмель"", — сказано в сообщении.

Курс длился несколько недель и завершился боевыми стрельбами.

"По фугасному действию 93-миллиметровые боеприпасы к этому огнемету можно сравнить с артиллерийскими снарядами 122-152 мм. При этом солдат может подняться из окопа, выстрелить по цели и скрыться. Вычислить его после этого невозможно", — рассказал военнослужащий ВСУ Алексей.

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По его словам, это оружие можно назвать "карманной пушкой" пехотинца.

"Оно способно поражать не только технику противника, но и хорошо укрепленные точки с вражеской живой силой", — добавил военнослужащий.

Военнослужащие ООС прошли курс стрельбы из огнемета 01
Военнослужащие ООС прошли курс стрельбы из огнемета 02
Военнослужащие ООС прошли курс стрельбы из огнемета 03
Военнослужащие ООС прошли курс стрельбы из огнемета 04
Военнослужащие ООС прошли курс стрельбы из огнемета 05

Источник: https://censor.net.ua/p3176047
 
 
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дааа.. Гиви подтвердит!.. "Шмель" хорошо прожаривает сепарятину.. Військовослужбовці ООС пройшли курс стрільби з вогнемета - Цензор.НЕТ 1102
(фото из кабинета Гиви)

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Не фартить кацапам - горітимуть двічі (другий раз у пеклі).
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где то в гробу, пытался перевернуться гиви ))
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почаму? думаю, наоборот, воспоминания о прошлом его взбодрили. как он отжигался в свой последний мамент! )))))
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...хорошая штука этот шмель....раньше не было,а у кацапов их полно и давно уже..
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раскрою тебе страшную тайну - на вооружении капсульные рпо стоят со времен совка
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Правильно. Скоро пригодится, чтобы жечь "воинственно настроенных националистов". А то бубочка не спит, боится очень...
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Шесть путинят пошли на пасеку гулять,
Одного ужалил шмель, их осталось пять.
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Значит наладили Выпуск и находится в самом разгаре , что начались Стрельбы , молодцы .
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..здесь у нас в ВСУ, ни разу не видел..только когда служил доводилось на ученьях видеть, но это не здесь было....
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Звучить як підготовка до зомбіапокаліпсису із Китаю
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