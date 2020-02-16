 Военнослужащие ООС прошли курс стрельбы из огнемета. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.

"На Луганщине бойцы, выполняющие боевые задачи в районе операции Объединенных сил, совершенствовали навыки стрельбы из реактивного огнемета РПО-А "Шмель"", — сказано в сообщении.

Курс длился несколько недель и завершился боевыми стрельбами.

"По фугасному действию 93-миллиметровые боеприпасы к этому огнемету можно сравнить с артиллерийскими снарядами 122-152 мм. При этом солдат может подняться из окопа, выстрелить по цели и скрыться. Вычислить его после этого невозможно", — рассказал военнослужащий ВСУ Алексей.

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По его словам, это оружие можно назвать "карманной пушкой" пехотинца.

"Оно способно поражать не только технику противника, но и хорошо укрепленные точки с вражеской живой силой", — добавил военнослужащий.









