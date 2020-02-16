EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Происшествия, Общество
  1954  17
Все про:Волынь (679) поджог (701) Нацполиция (10922) ПЦУ (545)

 Неизвестные на Волыни сожгли автомобиль священника ПЦУ Мисана. ФОТОрепортаж

Ночью в селе Овадное на Волыни неизвестные сожгли авто настоятеля храма православной церкви Украины Сергея Мисана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Буг". 

Сам Мисан предполагает, что поджог может быть связан с религиозным конфликтом между прихожанами ПЦУ и УПЦ МП относительно храма в селе Сусваль, где он является настоятелем. Также он неоднократно слышал угрозы в свой адрес.

Неизвестные на Волыни сожгли автомобиль священника ПЦУ Мисана 01
Неизвестные на Волыни сожгли автомобиль священника ПЦУ Мисана 02
Неизвестные на Волыни сожгли автомобиль священника ПЦУ Мисана 03
Неизвестные на Волыни сожгли автомобиль священника ПЦУ Мисана 04

Смотрите также: Водитель под наркотиками сбил людей на тротуаре во Львовской области. ФОТО

В пресс-службе Нацполиции сообщили, что автомобиль "Volkswagen T4" вместе документами сгорел во дворе возле дома священнослужителя.

Предварительно следователи квалифицируют событие по признакам "умышленное уничтожение имущества".

Источник: https://censor.net.ua/p3176028
 
 
 Топ комментарии
 
на месте преступления нашли балалайку и лапти 45-го размера... Неизвестные на Волыни сожгли автомобиль священника ПЦУ Мисана - Цензор.НЕТ 1280
 показать весь комментарий
 
Певно МП ...кому ще це потрібно.
 показать весь комментарий
 
а Вы в Лавру.... к нижним пещерам. Там ряды и крузаков, и кайенов..... )))) Уважают прихожане московский патриархат!!! А кормят...кормят как!!!))) Некоторые и в крузаки уже не влазят.... На всё воля Божья!!! Любит Бог УПЦ МП.... благоволит!!!))))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
прихожанам стало стыдно за автомобиль попа. на пасху крузака подарят...
 показать весь комментарий
 
а Вы в Лавру.... к нижним пещерам. Там ряды и крузаков, и кайенов..... )))) Уважают прихожане московский патриархат!!! А кормят...кормят как!!!))) Некоторые и в крузаки уже не влазят.... На всё воля Божья!!! Любит Бог УПЦ МП.... благоволит!!!))))
 показать весь комментарий
 
 
Козлорылые кгб твари -- что у вас руки поотсыхали !!! МП -- выгнать за поребрик нафик потому что будут воду мутить Неизвестные на Волыни сожгли автомобиль священника ПЦУ Мисана - Цензор.НЕТ 7923
 показать весь комментарий
 
 
... а сколько народца в глазки верно МП заглядывают? А сколько воя и крика, за единственно правильную веру!!!??? Тут народцу надо хорошо ввалить. чтобы поняли..что и кто есть кто. А то МП сидит при минутах молчания по погибшим, откровенно отказывается отпевать воинов, называя их врагами.... а быдло как ходило в эти церкви так и ходит... !!!
 показать весь комментарий
 
 
...найти и переломать все что хрустит....в селе не скроешь следы... Неизвестные на Волыни сожгли автомобиль священника ПЦУ Мисана - Цензор.НЕТ 8230...
 показать весь комментарий
 
 
на месте преступления нашли балалайку и лапти 45-го размера...
 показать весь комментарий
 
 
Найти кацапов и сделать заключёнными для обмена кацапом, так можно, Зеля украинцев обменивает тоже.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Томос-тур, да, зебы, или это - борьба с оккупантом?
 показать весь комментарий
 
 
ну все, в рай теперь не попадут Неизвестные на Волыни сожгли автомобиль священника ПЦУ Мисана - Цензор.НЕТ 4568
если так конфликты решают, то и там все сожгут
 показать весь комментарий
 
Так это из Лугандона туда приехали голосовать за Зелемойского?
 показать весь комментарий
 
 
Рпцешники гебнявые беснуются, ПЦУ им как кость в горле.
 показать весь комментарий
 
 
закрыть секту мацковского сатаната дело их рук
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх