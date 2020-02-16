 Неизвестные на Волыни сожгли автомобиль священника ПЦУ Мисана. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Буг".

Сам Мисан предполагает, что поджог может быть связан с религиозным конфликтом между прихожанами ПЦУ и УПЦ МП относительно храма в селе Сусваль, где он является настоятелем. Также он неоднократно слышал угрозы в свой адрес.









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В пресс-службе Нацполиции сообщили, что автомобиль "Volkswagen T4" вместе документами сгорел во дворе возле дома священнослужителя.

Предварительно следователи квалифицируют событие по признакам "умышленное уничтожение имущества".