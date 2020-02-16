 Водитель под наркотиками сбил людей на тротуаре во Львовской области. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.
ДТП произошло накануне автодороге Городок - Комарно в селе Черляны.
"Водитель автомобиля "Таврия Славута", 39-летний местный житель, выехал на тротуар и совершил наезд на трех пешеходов. С телесными повреждениями жительницы города Городок в возрасте 19 и 49 лет, а также 22-летний житель Дрогобыча госпитализированы", — сказано в сообщении.
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Водитель "Таврии" был под действием наркотиков, установили медики. Его задержали.
Полиция открыла производство по по ч.2 ст.286. Водителю грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
не на Таврии, а на Тесле.
не 39-летний, а 42-летний
не во Львовской области, а в Киеве.
Да изрыгни что-то от себя а не только гадь.
Да?
дебилподнаркотойПрезидент предложил совместное патрулирование границы Украиной, ОБСЕ и представителями ОРДЛО..
ЛИЦЕМЕРЫ ВЫ *****...
Из водоема на Львовщине вытащили авто с четырьмя трупами
16.02.2020 14:32
В селе Коты Яворовского района Львовской области автомобиль упал в водоем и перевернулся на крышу. Четыре человека, находившихся в салоне, погибли, передает FaceNews.ua.
Правоохранители сообщили, что из водоема вытащили автомобиль Audi 80 с телами четырех погибших.
"Полицейские предварительно установили, что водитель Audi 80, 20-летний житель района, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство упало в водоем и перевернулось на крышу. Водитель и трое пассажиров автомобиля, все жители Яворивского района в возрасте 19-24 года, погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.
На месте работают полиция и следственная оперативная группа, проводится следствие.
на таврии...под наркотой.... сбивать людей ? это привилегия селебрети на мерсах и бехах...
а если без сарказма - козлина упоротая!!!