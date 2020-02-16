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Все про:ДТП (6028) Львовщина (1836) наркотики (1675) Нацполиция (10922) правоохранительные органы (970)

 Водитель под наркотиками сбил людей на тротуаре во Львовской области. ФОТО

39-летний мужчина на "Таврии" выехал на тротуар, трех человек доставили в больницу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.

ДТП произошло накануне автодороге Городок - Комарно в селе Черляны.

"Водитель автомобиля "Таврия Славута", 39-летний местный житель, выехал на тротуар и совершил наезд на трех пешеходов. С телесными повреждениями жительницы города Городок в возрасте 19 и 49 лет, а также 22-летний житель Дрогобыча госпитализированы", — сказано в сообщении.

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Водитель "Таврии" был под действием наркотиков, установили медики. Его задержали.

Полиция открыла производство по по ч.2 ст.286. Водителю грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Водитель под наркотиками сбил людей на тротуаре во Львовской области 01
Водитель под наркотиками сбил людей на тротуаре во Львовской области 02

Источник: https://censor.net.ua/p3176024
 
 
 Топ комментарии
 
у нас дебилподнаркотойПрезидент предложил совместное патрулирование границы Украиной, ОБСЕ и представителями ОРДЛО..

Водитель под наркотиками сбил людей на тротуаре во Львовской области - Цензор.НЕТ 9567
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Ох и какой хуевый и безпредельщиком был мент который несколько дней назад пытался остановить возможно таких-же уродов.А теперь его под суд,потому что никого не убили и не угробили.
ЛИЦЕМЕРЫ ВЫ ХУЕВЫ...
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Интересно здесь будут комментарии комментаторов которые рассказывали о "охреневших мусорах" по поводу ареста харьковского патрульного?
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И куда только полиция смотрела,почему этого урода не остановила или не пристрелила?
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P.S.Да вроде так будут возмущения ,,народа,, уже забывшие про Киевских и позавчерашних пристеленых уродах.
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разговаривать самому с собой это общаться с умным человеком?
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В отличии от Вас я высказываю свое мнение а не мечу ссыками как кот на зонтик.
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Подозреваю тут просто нет возможности редактирования
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и как факты перекрутили !!!

не на Таврии, а на Тесле.

не 39-летний, а 42-летний

не во Львовской области, а в Киеве.
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Факты,а какие факты озвуч,номерной ты наш.Буду рад услышать.
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Буквенный ты наш, все факты тебе ЗЕ на стадионе рассказал перед выборами
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Молодец,еще заработал 30-серебряников.
Да изрыгни что-то от себя а не только гадь.
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и по какому номеру?И сколько мне за это заплатят?
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Ого в новой версии зайкоботов уже и Дронов под наркотой на бешеной скорости по тротуарам гонял. А в этой статье "зайке" на славуте не повезло, не на кого вину спихивать. Хотя наверно если б был лексус вместо славуты, то пешеходы были бы виноваты.
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у нас дебилподнаркотойПрезидент предложил совместное патрулирование границы Украиной, ОБСЕ и представителями ОРДЛО..

Водитель под наркотиками сбил людей на тротуаре во Львовской области - Цензор.НЕТ 9567
 показать весь комментарий
 
 
Интересно здесь будут комментарии комментаторов которые рассказывали о "охреневших мусорах" по поводу ареста харьковского патрульного?
 показать весь комментарий
 
 
Ох и какой ****** и безпредельщиком был мент который несколько дней назад пытался остановить возможно таких-же уродов.А теперь его под суд,потому что никого не убили и не угробили.
ЛИЦЕМЕРЫ ВЫ *****...
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P.S.Хотелось бы услышать позавчерашних обсераловщиков моего мнения про правомерности задержания полицейским убегающего автомобиля.ТАК ДАВАЙТЕ ОПРАВДЫВАЙТЕ ЭТИХ УРОДОВ ведь ментов то там не было,или все это случилось потому что менты прятались по кустам потому что боялись быть посажеными при исполнении?
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і це ще не все ((((

Из водоема на Львовщине вытащили авто с четырьмя трупами

16.02.2020 14:32

Водій під наркотиками збив людей на тротуарі у Львівській області - Цензор.НЕТ 6643

В селе Коты Яворовского района Львовской области автомобиль упал в водоем и перевернулся на крышу. Четыре человека, находившихся в салоне, погибли, передает FaceNews.ua.
Правоохранители сообщили, что из водоема вытащили автомобиль Audi 80 с телами четырех погибших.
"Полицейские предварительно установили, что водитель Audi 80, 20-летний житель района, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство упало в водоем и перевернулось на крышу. Водитель и трое пассажиров автомобиля, все жители Яворивского района в возрасте 19-24 года, погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.
На месте работают полиция и следственная оперативная группа, проводится следствие.
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Опять ети проклятые житрожопые евробляхеры которые не хотят Ахметову платить налоги? А нет. Ето же любимый Петемобиль в очередной раз давит людей на переходах и тротуарах, *******, что по етому поводу в ваших методичках?
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Ауди вроде не на бляхах,но немецкая же!4 жмурика,фашисты проклятые,а на Таврии если бы так кувырнулись,она бы на куски розвалилась ещё перед падением в это болотце и все бы выжили.
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не гниде ахметке а гниде свинятке-вальцманятке не хотят отреформированные налоги платить.
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Пьемонт культуры. Как туда переселится, если рашка нападёт? Наверно не уживусь я, постсовок, среди этой великой культуры.
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А еще некоторые утверждают что ето полезно для здоровья ходить пешком особенно вечером перед сном
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что он себе позволяет?
на таврии...под наркотой.... сбивать людей ? это привилегия селебрети на мерсах и бехах...
а если без сарказма - козлина упоротая!!!
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