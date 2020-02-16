EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины, Фоторепортаж
  10018  117
Все про:съезд (323) Юрий Корявченков (19) Слуга народа (666) Тищенко Николай (17) Сивохо (16)

 Улыбка Тищенко, объятия Сивохо и Корявченкова, Корниенко в фотообъективах, - как "слуги народа" 3-й съезд проводили. ФОТОрепортаж

15 февраля "Слуга народа" провела свой 3 съезд, на котором была озвучена идеология политсилы, утвержден состав Высшего совета партии и принят новый устав партии.

Некоторые моменты мероприятия попали в объектив фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Улыбка Тищенко, объятия Сивохо и Корявченкова, Корниенко в фотообъективах, - как слуги народа 3-й съезд проводили 01

Роксолана Пидласа что-то ищет в сумочке в ожидании начала съезда

Улыбка Тищенко, объятия Сивохо и Корявченкова, Корниенко в фотообъективах, - как слуги народа 3-й съезд проводили 02

"Слуги народа" постепенно занимают места в зале

Улыбка Тищенко, объятия Сивохо и Корявченкова, Корниенко в фотообъективах, - как слуги народа 3-й съезд проводили 03

Людей прибывает и съезд скоро начнется

Читайте также: "Слуга народа" запускает свою газету и интернет-телевидение

Улыбка Тищенко, объятия Сивохо и Корявченкова, Корниенко в фотообъективах, - как слуги народа 3-й съезд проводили 04

Пауерлифтер Артем Дмитрук, инициировавший отставку своего тезки - главы НАБУ Артема Сытника

Улыбка Тищенко, объятия Сивохо и Корявченкова, Корниенко в фотообъективах, - как слуги народа 3-й съезд проводили 05Улыбка Тищенко, объятия Сивохо и Корявченкова, Корниенко в фотообъективах, - как слуги народа 3-й съезд проводили 06

Ресторатор Николай Тищенко в хорошем расположении духа

Улыбка Тищенко, объятия Сивохо и Корявченкова, Корниенко в фотообъективах, - как слуги народа 3-й съезд проводили 07

Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции Донбасса Сергей Сивохо и Юрий Корявченков (бывший Юзик из "Квартала-95") ведут беседу

Улыбка Тищенко, объятия Сивохо и Корявченкова, Корниенко в фотообъективах, - как слуги народа 3-й съезд проводили 08

... и обнимаются для снимка

Улыбка Тищенко, объятия Сивохо и Корявченкова, Корниенко в фотообъективах, - как слуги народа 3-й съезд проводили 09Улыбка Тищенко, объятия Сивохо и Корявченкова, Корниенко в фотообъективах, - как слуги народа 3-й съезд проводили 10

Председатель "Слуги народа" Александр Корниенко привлек внимание фотооператоров

Читайте также: "Слуги народа" утвердили новый устав партии

Улыбка Тищенко, объятия Сивохо и Корявченкова, Корниенко в фотообъективах, - как слуги народа 3-й съезд проводили 11Улыбка Тищенко, объятия Сивохо и Корявченкова, Корниенко в фотообъективах, - как слуги народа 3-й съезд проводили 12

Перед началом "слуги народа" исполнили гимн Украины 

Улыбка Тищенко, объятия Сивохо и Корявченкова, Корниенко в фотообъективах, - как слуги народа 3-й съезд проводили 13

Нардеп от "СН"

Улыбка Тищенко, объятия Сивохо и Корявченкова, Корниенко в фотообъективах, - как слуги народа 3-й съезд проводили 14

Еще одна нардеп от "СН"

Улыбка Тищенко, объятия Сивохо и Корявченкова, Корниенко в фотообъективах, - как слуги народа 3-й съезд проводили 15

Тищенко фиксирует выступление на камеру телефона

Читайте также: У "Слуги народа" хватает людей на уровне области и горсоветов, проблемы будут в ОТГ, - Корниенко о местных выборах

Улыбка Тищенко, объятия Сивохо и Корявченкова, Корниенко в фотообъективах, - как слуги народа 3-й съезд проводили 16
Улыбка Тищенко, объятия Сивохо и Корявченкова, Корниенко в фотообъективах, - как слуги народа 3-й съезд проводили 17

Освобожденный из плена "ДНР" Василий Савин выступил с обращением 

Улыбка Тищенко, объятия Сивохо и Корявченкова, Корниенко в фотообъективах, - как слуги народа 3-й съезд проводили 18

Съезд в разгаре

Улыбка Тищенко, объятия Сивохо и Корявченкова, Корниенко в фотообъективах, - как слуги народа 3-й съезд проводили 19

Выступление Корниенко

Улыбка Тищенко, объятия Сивохо и Корявченкова, Корниенко в фотообъективах, - как слуги народа 3-й съезд проводили 20
Улыбка Тищенко, объятия Сивохо и Корявченкова, Корниенко в фотообъективах, - как слуги народа 3-й съезд проводили 21
Улыбка Тищенко, объятия Сивохо и Корявченкова, Корниенко в фотообъективах, - как слуги народа 3-й съезд проводили 22

"Слуги народа" слушают и голосуют

Читайте также: "Украинский центризм", - Корниенко назвал идеологию "Слуги народа"

Улыбка Тищенко, объятия Сивохо и Корявченкова, Корниенко в фотообъективах, - как слуги народа 3-й съезд проводили 23

Групповое фото на память

Источник: https://censor.net.ua/p3176015
 
 
 Топ комментарии
 
Морды у слуг в экран не вмещаются
 показать весь комментарий
 
Зеленая пошесть. Партия сдачи интересов Украины во всей красе.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
типа слуги издеваются над народом. Через пару лет они будут никто, но внукам расскажут.
 показать весь комментарий
 
А меж тем три четверти годика-то то-тю. Но эпоха бедности ни для кого, кроме как для ЗЕ-прощалыг из падлючей ЗЕ-камарильи, кончатся и не думает. Вот и затаили злобу непримиримую лохмандеи ЗЕ-кидаловом озлобленные - уже зреет-вызревает коварно пенделяь булкодробительный в дупу субтильную ЗЕлёносопельного БлаЗЕня Оманского, а с ним и всего ЗЕ-сброда мерзкого.
 показать весь комментарий
 
 
Століття тому, Київ-нічого не змінюється

Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко в фотооб'єктивах, - як "слуги народу" 3-й з'їзд проводили - Цензор.НЕТ 8809
 показать весь комментарий
 
Сивохи и Юзики выходят на первый план это просто полная жопа.
 показать весь комментарий
 
 
Так выглядит современная свалка био отходов Украины.
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх