 Улыбка Тищенко, объятия Сивохо и Корявченкова, Корниенко в фотообъективах, - как "слуги народа" 3-й съезд проводили. ФОТОрепортаж

Некоторые моменты мероприятия попали в объектив фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Роксолана Пидласа что-то ищет в сумочке в ожидании начала съезда

"Слуги народа" постепенно занимают места в зале

Людей прибывает и съезд скоро начнется

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Пауерлифтер Артем Дмитрук, инициировавший отставку своего тезки - главы НАБУ Артема Сытника

Ресторатор Николай Тищенко в хорошем расположении духа

Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции Донбасса Сергей Сивохо и Юрий Корявченков (бывший Юзик из "Квартала-95") ведут беседу

... и обнимаются для снимка

Председатель "Слуги народа" Александр Корниенко привлек внимание фотооператоров

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Перед началом "слуги народа" исполнили гимн Украины

Нардеп от "СН"

Еще одна нардеп от "СН"

Тищенко фиксирует выступление на камеру телефона

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Освобожденный из плена "ДНР" Василий Савин выступил с обращением

Съезд в разгаре

Выступление Корниенко







"Слуги народа" слушают и голосуют

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Групповое фото на память