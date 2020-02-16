 Влезли в окно, взорвали банкомат, украли 250 тысяч гривен, - полиция Николаева разыскивает преступников. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.
"Ночью 16 февраля в 2:40 на ул. Космонавтов в Ингульском районе неизвестные, отжав окно, проникли в отделение банка, взорвали банкомат и похитили денежные средства", — сказано в сообщении.
Преступники похитили 250 тысяч гривен.
Полиция начала производство по ч. 4 ст. 185 "Кража, совершенная в крупных размерах". Наказание по этой статье — до 8 лет за решеткой.
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"Просьба к гражданам, которые стали свидетелями совершения указанного преступления или владеют информацией, которая может стать полезной в расследовании, обратиться к Ингульского отдела полиции по адресу: г.. Николаев, ул. 12-я Продольная, 42-А, или позвонить (0512) 64-95-99, 53-18-53, 102", — добавили в полиции.
слепых обобрать не в падлу шо там банкомат..........
Да, и вот ещё, когда коломойский выводил деньги с привата, то приват принадлежал коломойскому, и он выводил свои деньги перед отжатием пэтей привата.
Это, наверное, вы все такие, 73% зебилов?
Бизнесу надо не жлобиться нанимать охрану. А полиция пусть "разыскивает", но я тут им не помощник.
Банкомат зірвали, а в приміщенні ідеальний порядок!
Що за банкомат такий гниленький,що від хлопавки відкрився???