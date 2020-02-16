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Все про:Николаев (1242) ограбление (1251) Нацполиция (10922) правоохранительные органы (970) банкомат (92)

 Влезли в окно, взорвали банкомат, украли 250 тысяч гривен, - полиция Николаева разыскивает преступников. ФОТО

Ночью неизвестные через окно проникли в расположенное на окраине Николаева отделение "Приватбанка", взорвали банкомат и похитили 250 тысяч гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"Ночью 16 февраля в 2:40 на ул. Космонавтов в Ингульском районе неизвестные, отжав окно, проникли в отделение банка, взорвали банкомат и похитили денежные средства", — сказано в сообщении.

Преступники похитили 250 тысяч гривен.

Полиция начала производство по ч. 4 ст. 185 "Кража, совершенная в крупных размерах". Наказание по этой статье — до 8 лет за решеткой.

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"Просьба к гражданам, которые стали свидетелями совершения указанного преступления или владеют информацией, которая может стать полезной в расследовании, обратиться к Ингульского отдела полиции по адресу: г.. Николаев, ул. 12-я Продольная, 42-А, или позвонить (0512) 64-95-99, 53-18-53, 102", — добавили в полиции.

Влезли в окно, взорвали банкомат, украли 250 тысяч гривен, - полиция Николаева разыскивает преступников 01
Влезли в окно, взорвали банкомат, украли 250 тысяч гривен, - полиция Николаева разыскивает преступников 02

Источник: https://censor.net.ua/p3175999
 
 
 Топ комментарии
 
Будуть шукати і носам рити. От якби вони вкрали у держави 170 млрд гривень, була б тиша.
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Хоч хтось "покращив життя вже сьогодні".
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Лишнехромосомное, деньги вкладчиков не принадлежат Коломойскому. :D
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Хоч хтось "покращив життя вже сьогодні".
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Будуть шукати і носам рити. От якби вони вкрали у держави 170 млрд гривень, була б тиша.
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И даже никого бы не посадили если бы поймали. Украла пару лярдов как Насиров, отслюнявил 5% от украденного и ты на свободе
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мож полиция Одессы прогастролировала ??? а шо с них станется Одесса город весёлый им и
слепых обобрать не в падлу шо там банкомат..........
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сами же ******** а теперь "искать" будут...... на кого повесить..... а может и готово всё давно.
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Полиция ищет преступников , - Фото , Чего Однорукого бандита , - Банкомат.Полиция это имела Ввиду.
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из двух зайцев надо выбирать того кто пожирнее./ 05.04.2019 15:10 Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского.
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Украденные у Украины деньги были демонстративно переведены в слепой панамский траст.
Да, и вот ещё, когда коломойский выводил деньги с привата, то приват принадлежал коломойскому, и он выводил свои деньги перед отжатием пэтей привата.
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Лишнехромосомное, деньги вкладчиков не принадлежат Коломойскому. :D
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Ну ты и дебил, йо-майо!!!!
Это, наверное, вы все такие, 73% зебилов?
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Может ето те же что грабили общество слепых. Говорят их уволили а жить же им за что то нужно
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"отжав окно"? в банке?)) Сигнализации тоже нет?))) Чушь, какая-то...
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це местные робин гуды - бурут гроши у одноруких бандюков и отдают двухруким Влізли у вікно, підірвали банкомат, вкрали 250 тисяч гривень, - поліція Миколаєва розшукує злочинців - Цензор.НЕТ 1374
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После присоединения Украины к Лугандонии этих Робин Гудов будут толпы, т.к. при попытке устроиться законно на работу будут вычислять всю подноготную лугандонцев или просто отказывать в работе. учитывая, что "экономика" Лугандонии живёт на разворовывании и такие "специалисты" не нужны...
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каждый украинец - в душе робин гуд, но для собэ
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Грабители чесные,даже мусорам "200"сотки пооставляли.Не жлобы.
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А что отделение банка было без сигнализации? Или служба охраны ехала так долго...что успели и взорвать..и деньги взять...и смыться?
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Самое интересное, что наша полиция "разыскивает" сугубо тех воров, что грабят крупный/средний бизнес. До обычных граждан им дела нет. Дружбана моего больше 1,5 лет назад ограбили, так до сих пор даже следователя не назначили! Ессно, никто искать воров не собирается. А тут такая прыть! Наверное, считают, крупный/средний бизнес "беднее" рядовых граждан. Хотя харчуются и за счет наших налогов.

Бизнесу надо не жлобиться нанимать охрану. А полиция пусть "разыскивает", но я тут им не помощник. Влізли у вікно, підірвали банкомат, вкрали 250 тисяч гривень, - поліція Миколаєва розшукує злочинців - Цензор.НЕТ 5010
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Видать из своих, знали что нет ни камер наблюдения, ни сигнализации...
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Дивно!!!!
Банкомат зірвали, а в приміщенні ідеальний порядок!
Що за банкомат такий гниленький,що від хлопавки відкрився???
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