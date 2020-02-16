 Прокуратура пресекла передачу в СИЗО Киева крупной партии наркотиков и мобильных устройств. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно информации, в ходе проведения осмотра посылки на имя одного из заключенных, который содержится в СИЗО, выявлено 36 зарядных устройств к мобильным телефонам, 7 наушников, 6 WiFi роутеров, 7 стартовых пакетов мобильных операторов "Киевстар", "Лайф" и "МТС", 24 пачки дрожжей по 100 грамм каждая, 50 мобильных телефонов, 8 батарей питания к мобильным телефонам, 22 пакета с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения, 8 полиэтиленовых свертков с кристаллическим веществом белого цвета, фишки для игры в покер, 12 колод игральных карт.
По данному факту следственно-оперативной группой Шевченковского УП ГУ ЧП в г. Киеве начато уголовное производство по ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или аналогов) УК Украины.
Следственные действия продолжаются.
Чы просто ШОБ БУЛО?!
А что, рейтинг этих заказных проплаченных ток шоу от слуг, где выступают абсолютно нулёвые дубинский и его друзья, которые сами признаются, что нулёвые, у реальных зрителей имеет сколько-нибудь процентов?
В Украине заходит уже проводник в купе и из под подвесного потолка начинает вынимать упакованные пакеты с шубами . Контрабанда и сейчас процветает
Проводник по своему прав - у него зарплата не позволяет жить.
Незабаром ЗЕлебобіки приймуть закон про приватні СІЗО і все стане на "свої місця!...
Як колись фарца була спекуляцією, а потім водночас стала легальним бізнесом...
Те що ця "дачка" не для тебе, то це не твоє досядження, а недоопрацювання деяких твоїх "колег".
Господь не "фраєр".
Притримай заздрощі.
- В СИЗО нет "любителей"... Был-бы "спрос" - двери-бы, расширять пришлось...