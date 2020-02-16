EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  4784  35
Все про:Киев (18573) прокуратура (3857) СИЗО (1150)

 Прокуратура пресекла передачу в СИЗО Киева крупной партии наркотиков и мобильных устройств. ФОТОрепортаж

Столичная прокуратура пресекла попытку передачи наркотиков, мобильных телефонов, зарядок и фурнитуры к ним в Киевский следственный изолятор.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно информации, в ходе проведения осмотра посылки на имя одного из заключенных, который содержится в СИЗО, выявлено 36 зарядных устройств к мобильным телефонам, 7 наушников, 6 WiFi роутеров, 7 стартовых пакетов мобильных операторов "Киевстар", "Лайф" и "МТС", 24 пачки дрожжей по 100 грамм каждая, 50 мобильных телефонов, 8 батарей питания к мобильным телефонам, 22 пакета с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения, 8 полиэтиленовых свертков с кристаллическим веществом белого цвета, фишки для игры в покер, 12 колод игральных карт.

Прокуратура пресекла передачу в СИЗО Киева крупной партии наркотиков и мобильных устройств 01
Прокуратура пресекла передачу в СИЗО Киева крупной партии наркотиков и мобильных устройств 02
Прокуратура пресекла передачу в СИЗО Киева крупной партии наркотиков и мобильных устройств 03

Читайте также: Двум мужчинам сообщили о подозрении в заказном убийстве пластического хирурга Сотника, - прокуратура

По данному факту следственно-оперативной группой Шевченковского УП ГУ ЧП в г. Киеве начато уголовное производство по ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или аналогов) УК Украины.

Следственные действия продолжаются.

Источник: https://censor.net.ua/p3175986
 
   
 Топ комментарии
 
Логичный следующий шаг - перекрыть потоки в Раду и ОП .
 показать весь комментарий
 
Надзирателей заработка лишили. Это кто ж на святое покусился?
 показать весь комментарий
 
Нормальный подгон сидельцам -- Я так понимаю что сейчас это нормальное явление. одну посылку тормознули остальные дошли Прокуратура пресекла передачу в СИЗО Киева крупной партии наркотиков и мобильных устройств - Цензор.НЕТ 8836
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нормальный подгон сидельцам -- Я так понимаю что сейчас это нормальное явление. одну посылку тормознули остальные дошли
 показать весь комментарий
 
 
На основании какого закона пресекли передачу мобильных телефонов ведь они разрешены законом...
Чы просто ШОБ БУЛО?!
 показать весь комментарий
 
 
Логичный следующий шаг - перекрыть потоки в Раду и ОП .
 показать весь комментарий
 
 
Надзирателей заработка лишили. Это кто ж на святое покусился?
 показать весь комментарий
 
 
Кто-кто, а надзиратели, как и начальство, не пропадут. В нашем доме жил (умер уже) вертухай, так он в Киеве две трешки купил в новом доме, дочку в США отправил (купили там дом) и ни в чем себе не отказывал.
 показать весь комментарий
 
 
Только цириком он был, скорее всего, а не вертухаем. Те гандоны редкие.
 показать весь комментарий
 
купить дом в сша єто еще не значит иметь основания чтобы там остатся, что значит отправил,он что бог, в сша есть же какие то миграционные законы
 показать весь комментарий
 
откуда тебе знать может он в очо за деньги долбился
 показать весь комментарий
 
в Глуховском райотделе полиции на протяжении многих лет продажные менты подтасовывают дела и разводят людей на деньги. продажная гнида по фамилии Буханистый пережил кучу начальников все время подлизывая им жопы. на данный момент назначен врио начальника. если эта мразь займет должность начальника полиции то Глухов ждет полное бесправие.
 показать весь комментарий
 
 
Так это не только в полиции - вся страна в медиабрехне и обмане. Это частный случай.
 показать весь комментарий
 
 
аваков вон уже скоро второго президента переживет Прокуратура не дала передати в СІЗО Києва велику партії наркотиків і мобільних пристроїв - Цензор.НЕТ 2844
 показать весь комментарий
 
 
Непонятно это достижение прокуратуры.
А что, рейтинг этих заказных проплаченных ток шоу от слуг, где выступают абсолютно нулёвые дубинский и его друзья, которые сами признаются, что нулёвые, у реальных зрителей имеет сколько-нибудь процентов?
 показать весь комментарий
 
 
несправедливо - в ОП есть, а как в сизо так пресекать?
 показать весь комментарий
 
 
Вот интересную мне тему рассказал строитель . Ехал ( до войны) из рашки в поезде . Прошли таможню
В Украине заходит уже проводник в купе и из под подвесного потолка начинает вынимать упакованные пакеты с шубами . Контрабанда и сейчас процветает
 показать весь комментарий
 
 
Это не контрабанда по закону.
Проводник по своему прав - у него зарплата не позволяет жить.
 показать весь комментарий
 
 
тю... тоже мне новость. Просто проводник какой то совсем отмороженый такое делать при левых пасажирах.
 показать весь комментарий
 
 
Це мабуть одне з останніх досяджень прокуратури.
Незабаром ЗЕлебобіки приймуть закон про приватні СІЗО і все стане на "свої місця!...
Як колись фарца була спекуляцією, а потім водночас стала легальним бізнесом... Прокуратура не дала передати в СІЗО Києва велику партії наркотиків і мобільних пристроїв - Цензор.НЕТ 9745
 показать весь комментарий
 
 
Так це тобі йшла "посилочка" і ти абіділся, що її в тебе відібрали? Оце так горе...
 показать весь комментарий
 
Дурнику..
Те що ця "дачка" не для тебе, то це не твоє досядження, а недоопрацювання деяких твоїх "колег".
 показать весь комментарий
 
 
Тобто таки точно твою "пасилочку" відібрали. Зрозуміло!
 показать весь комментарий
 
Зара бостууга живе десь біля тюрми, але все може різко змінитися і навпаки...
Господь не "фраєр".
Притримай заздрощі. Прокуратура не дала передати в СІЗО Києва велику партії наркотиків і мобільних пристроїв - Цензор.НЕТ 3642
 показать весь комментарий
 
"пакунки з речовиною сіро-зеленого кольору рослинного походження" - цнотливо замінив евфемізмом слово "шмаль" редактор ЦН.
 показать весь комментарий
 
 
поки експертиза не докаже, що це наркотик, так і пишуть
 показать весь комментарий
 
 
Особа1, по зовнішнім ознакам схожа на людину чоловічої статі, з допомогою буловоподібного відростка між ногами, схожого на статевий прутень, ввійшла з його допомогою в контакт з трубчастою структурою, що нагадує піхву Особи2, що схожа на людину жіночої статі, без письмової на те згоди Особи2.
 показать весь комментарий
 
Мобильными в цугундере уже никого не удивиш,а вот наркота это уже централизованые поставки с участием особой мафии полицейской.
 показать весь комментарий
 
 
Таке було є і буде. Якщо контролер на прийомі посилок не куплений то нічого не пройде, навіть наркота хитро-мудро вставлена у фільтр сигарети. Видно із змінами перепутали. Нікому нічого не буде, такі посилки носять наріки які живуть поруч СІЗО чи бомжуваті "блатні". У них відмазка "Якась тьотя попросила передати чоловіку чи сину", дьоргають тьотю "Та я шо знаю, там був чай, цигарки і печиво. Велика черга, попросила якогось хлопа передати, може то він підклав". Тьотя родичка, за Конституцією і КПК може не свідчити проти родича. Все замикається на наріку чи бомжі, їм що 1 стаття що 10 все одно.
 показать весь комментарий
 
 
Сивухе срочно накалякать мимириндум примириения с подшконарниками и интегрировать их в школы в качестве физруков.
 показать весь комментарий
 
 
Мало того, что закрыли, так ещё и бесчеловечные условия создают.
 показать весь комментарий
 
 
- Почему в СИЗО не приводят слонов?
- В СИЗО нет "любителей"... Был-бы "спрос" - двери-бы, расширять пришлось...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх