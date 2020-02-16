 Прокуратура пресекла передачу в СИЗО Киева крупной партии наркотиков и мобильных устройств. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно информации, в ходе проведения осмотра посылки на имя одного из заключенных, который содержится в СИЗО, выявлено 36 зарядных устройств к мобильным телефонам, 7 наушников, 6 WiFi роутеров, 7 стартовых пакетов мобильных операторов "Киевстар", "Лайф" и "МТС", 24 пачки дрожжей по 100 грамм каждая, 50 мобильных телефонов, 8 батарей питания к мобильным телефонам, 22 пакета с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения, 8 полиэтиленовых свертков с кристаллическим веществом белого цвета, фишки для игры в покер, 12 колод игральных карт.







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По данному факту следственно-оперативной группой Шевченковского УП ГУ ЧП в г. Киеве начато уголовное производство по ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или аналогов) УК Украины.

Следственные действия продолжаются.