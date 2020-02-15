 Скандальные "12 шагов" вернули на сайт Мюнхенской конференции. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Мюнхенской конференции по безопасности.
Напомним, доклад "12 шагов для большей безопасности Украины и Евро-Атлантического региона" был опубликован в пятницу, 14 февраля на сайте Мюнхенской конференции по безопасности.
В нем не было упоминаний о нападении России на Украину. Вместо этого утверждалось, что "конфликт в и вокруг Украины" стал следствием "катастрофических просчетов", и в качестве реакции на него предлагались шаги для "завершения конфликта на Донбассе и создания перспектив для конструктивного диалога, в том числе по Крыму".
В этот же день документ удалили с сайта.
В МИД Украины подчеркнули, что тезисы доклада не отражали официальную позицию Украины.
Смотрел его выступление и мимику он еще в 95 квартале лицо кривляки и шута грустно кроме того он полностью ватный и трусливый до не могу
Что на шестом году войны Европа будет продолжать потреблять наши пафосно-патриотические заявления, лишённые смысловой нагрузки и практических шагов?
Что они будут продолжать сохранять санкции в ущерб самим себе, игнорируя собственное общественное мнение, национальные интересы и бизнес-лобби?
Что они будут и дальше смотреть на то, как мы вносим в Конституцию фантазии о ЕС и НАТО, но при этом мало что делаем на практике ради этих целей, а потом пытаемся строить мини-Россию со своим Роскомнадзором и т.д. и т.п.?
То, что наконец-то опубликовали поспешно удаленный этот план это хорошо - и это типичная схема, очерчивающая контуры будущего российско-европейского договорняка по Украине, который является неизбежным в условиях отсутствия в самой Украине видения урегулирования конфликта и собственных позиций.(с)
Иначе нас ждёт вот ровно то, что написано в этом «скандальном» Мюнхенском плане.
Замполит грил: Увидел китайца -- хоть ребёнка -- убей его! Иначе он убъёт тебя.
Байки всякие по Округу распространялись, мол -- ночью китайцы вырезали ножами всех наших в казарме -- нихто и пикнуть не успел! -- и мы верили...
Но я про шаги и карты. -- тогда было 32 китайских карты и 96 шагов до Коммунизма -- с китайской стороны -- и всё поштучно, с разъяснениями!
...а щас, шо-то всё измельчало... -- не внушаеть... *)
Ми втомились від лицемірства.
Від неспроможності великої Європи відстояти свої ж принципи та поставити в куток одного неслухняного хлопчиська. Ми стомились від примусу нас до діалогу з людиною, яка не здатна чути нічого крім слів про велику імперію. Яка доводить, що Україна й українці ніщо, пусте місце.
Ми стомились від того, що нам 6 років ставлять вимоги та малюють 12-крокові плани дій. Намалюйте їх краще для Путіна.
Ми втомились що на різних платформах під Росію міняють правила гри та правила притягнення до відповідальності.
Ми втомились від гучних промов і слів підтримки. І від браку дій ми також втомились.
Але при всій цій втомі ми стоїмо міцно і тримаємо оборону навколо європейської демократії. Саме Україна стала оплотом європейської та світової безпеки. І хотілось би, щоб про це не забували ті держави, які називають себе друзями та партнерами України.
ТАКУЮ УЧАСТЬ ПРИДУМАЛИ РЫГОВСКИЕ ОТМОРОЗКИ ,
Кстати, сегодня Слуга народа провёл съезд париии
И где бы Вы думали? В вертолетной площадке Саши стоматолога - вот вам и приемники рыгов - то-то они беркут отпустили
Проводят или в МВЦ : или в музее Ленина (😀)
А СЛУГА НАРОДА считает шо Бога за яйки схватил
Василь Філіпчук - Голова правління Міжнародного центру перспективних досліджень;
Олексій Семеній - директор Інституту глобальних трансформацій.
Любі друзі нашої трансформації та огризки її евроінтеграції? Ню-ню...
Проте, перестрибуючи через головне, там пропонується "свобода доступу та пересування", "розширене відновлення Донбасу", "розробку зон вільної торгівлі", "план зняття санкцій з рф", "визначення зон співробітництва ЄС з рф" та "визначення ідентичності українців".
Вони там зовсім зх.іли??? рф продовжуватиме стріляти, а вони будуть знімати з неї санкції та визначати нам ідентичність???
Європейські запроданці домовилися з зеленими запроданцями сцикла і здають Україну путлеру задешево???
Ну что дала войн Украине на Донбасе? Украинцев свободно пускают в Европу и берут на работу. Как стране - практически ничего. В тупик зашли потому, что на каждый упрек - так вы ж ничего не делаете, был ответ, что война. А современную Европу догоним через 50 лет. Это и есть кризис власти. И тут повернулся Голобородько - кот в мешке. Да если бы оно сказало, что оно идет опять 50 лет ничего не делать идет - никто бы за него не проголосовал бы. А по поводу команды и того, что он набрал в Верховную Раду, и нафига Украине вообще такие законы, которые они принимают - это отдельный вопрос к главному врачу этого дурдома.