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Все про:контрафакт (203) правоохранительные органы (968) сигареты (704) Донбасс (20667) Офис генерального прокурора (95)

 Жители Донбасса и военнослужащие ВСУ поставляли сигареты с неподконтрольной территории в 4 области Украины, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Прокуратура пресекла схему ввоза сигарет с неподконтрольной территории и изъяла 750 тысяч пачек сигарет, 900 тыс. гривен, оружие и патроны.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"Досудебным расследованием установлено, что группа местных жителей Донетчины, действуя по предварительному сговору с неустановленными в настоящее время военнослужащими ВС Украины, организовали перемещение через линию разграничения контрафактных табачных изделий в больших объемах, которые в дальнейшем распространяли по территории Украины", — сказано в сообщении.

Незаконно ввезенные сигареты продавали на территории Донецкой, Волынской, Днепропетровской и Одесской областей.

Читайте на Цензор.НЕТ: Контрафактные сигареты на сумму около 1 млн грн изъяты на Волыни, - СБУ. ФОТОрепортаж

На территории этих областей прокуратура за 1 день, 15 февраля, провела более 90 обысков с участием более чем 500 правоохранителей.

"Изъято 1500 ящиков табачных изделий (750 тыс пачек сигарет) на общую сумму более 20 млн грн, денежные средства на сумму более 900 тыс грн, которые были получении от преступной деятельности, черновые записи, компьютерная техника, а также огнестрельное оружие и патроны", — сообщили в пресс-службе.

Сейчас прокуратура готовит ходатайство об аресте изъятого имущества. Следователи устанавливают круг причастных к преступлениям лиц.

Также на Цензор.НЕТ: Схему продажи контрафактных лекарств через сеть аптек блокировали на Полтавщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Жители Донбасса и военнослужащие ВСУ поставляли сигареты с неподконтрольной территории в 4 области Украины, - прокуратура 01
Жители Донбасса и военнослужащие ВСУ поставляли сигареты с неподконтрольной территории в 4 области Украины, - прокуратура 02
Жители Донбасса и военнослужащие ВСУ поставляли сигареты с неподконтрольной территории в 4 области Украины, - прокуратура 03
Жители Донбасса и военнослужащие ВСУ поставляли сигареты с неподконтрольной территории в 4 области Украины, - прокуратура 04
Жители Донбасса и военнослужащие ВСУ поставляли сигареты с неподконтрольной территории в 4 области Украины, - прокуратура 05

Источник: https://censor.net.ua/p3175964
 
 
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Экономическая помощь молодых республик. Жители Донбасса и военнослужащие ВСУ поставляли сигареты с неподконтрольной территории в 4 области Украины, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1762
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продовжують годувати всю Україну, кармільци Жители Донбасса и военнослужащие ВСУ поставляли сигареты с неподконтрольной территории в 4 области Украины, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5888
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за контрабанду через лінію фронту потрібно розстрілювати!
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за контрабанду через лінію фронту потрібно розстрілювати!
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Прикол 2019 року. Акцизи на цигарки в Україні виросли на29%. Надходження в бюджет виросли на 1,3%. Скорочення виробництва сигарет, а отже зарплат, податків, робочих місць за рік на 20%. Піднімайтеі далі акцизи зєбуїни. Особисто я курю цигарки дружньої Молдови. І таких мільйони.
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Из молдавских только "Флуераш" из СССР помним. А донецкие нельзя курить, там ваще табака нет. Это до какой нищеты нужно скатится чтоб ДНРовские сигареты курить. Винстон 40 рублей. Кста на блокпостах перестали изымать курево т.к больше одной открытой пачки этого дерьма никто не везёт.
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Экономическая помощь молодых республик. Жители Донбасса и военнослужащие ВСУ поставляли сигареты с неподконтрольной территории в 4 области Украины, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1762
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продовжують годувати всю Україну, кармільци Жители Донбасса и военнослужащие ВСУ поставляли сигареты с неподконтрольной территории в 4 области Украины, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5888
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Давно говорилось, что войну питает контрабанда. А организаторы известны. Жаль только людей, которые от этого страдают.
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Теперь понятно для защиты чьих интересов Зеля наезжал на производителей сигарет в Украине...
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Какой мир, госпаде, столько сверхприбыльных схем накроется тогда, не допустим!
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А нехай ще піднімуть акцизи і цигарки кожен другий возитиме. Тюрем не хватить, бо нема дурних премії платити чиновникам, які тільки слова тарифи, акцизи і знають.
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Пили ,курили и будут...Умные всегда алкоголь и табак держали в гос.монополии . Украина отдала в частные руки ....другие и зарабатывают.
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Харків.З лотків на любому ринку торгують цими цигарками з лугандону.Як завжди кришують ті хто і кришував.
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Опппаааа... перечислили, а про Харьков умолчали... а тут только на Г.Труда не менее 20 лотков с контрафакнутыми сигаретами, в открытую, без стеснения и боязни... потому что аваковцы с этого тоже кормятся... как и с пляшек с бензином вон там, там и тут... сначала попрятались, а потом освоились, позеленели, зазелупились...
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а в вр (думают) как бы войну закончить? а оказывается от чиновника сельсовета мента сбушника прокурора до министров, мир нах.... никому не нужен. там все по крохе, но имеют. ждем конца войны.....................по 5 блокпостов с каждой стороны, + патрули + менты + сбу. это на каком уровне и как должно быть налаженно? но измены нет. превышение обязанностей, масимум, если возбудят
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та вы шо?..какая контрабанда? это же "перемещение" внутри территории цельного государства )))...А эти "пока неустановленные военнослужащие" всего лишь помогают поддержать материально бедненьких бизнесаменов с оккупированной территории..и вовсе эти военнослужащие не есть неустановленными-за каждым участком закреплён определённый контингент.Так что эти ну уж очень мужественные "участники АТО" из числа ментов и СБУшников,контролирующих дороги,в чём и заключается всё инее "АТОшничество" вовсе даже не призрачные (а даже очень видные своей упитанностью и холёным видом) и их не спрячешь в неизвестность
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Сивуху пошкребите....там не только сигареты вылезут...но еще и бухло....
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Тю, та приїдьте до прифронтової Костянтинівки де в кожній табачній лавкі продають без акцизні сигарети з дири. Ціна низька .
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Большое им спасибо сказали обнищавшие курильщики четырех областей.
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