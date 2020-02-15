 Жители Донбасса и военнослужащие ВСУ поставляли сигареты с неподконтрольной территории в 4 области Украины, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"Досудебным расследованием установлено, что группа местных жителей Донетчины, действуя по предварительному сговору с неустановленными в настоящее время военнослужащими ВС Украины, организовали перемещение через линию разграничения контрафактных табачных изделий в больших объемах, которые в дальнейшем распространяли по территории Украины", — сказано в сообщении.

Незаконно ввезенные сигареты продавали на территории Донецкой, Волынской, Днепропетровской и Одесской областей.

Читайте на Цензор.НЕТ: Контрафактные сигареты на сумму около 1 млн грн изъяты на Волыни, - СБУ. ФОТОрепортаж

На территории этих областей прокуратура за 1 день, 15 февраля, провела более 90 обысков с участием более чем 500 правоохранителей.

"Изъято 1500 ящиков табачных изделий (750 тыс пачек сигарет) на общую сумму более 20 млн грн, денежные средства на сумму более 900 тыс грн, которые были получении от преступной деятельности, черновые записи, компьютерная техника, а также огнестрельное оружие и патроны", — сообщили в пресс-службе.

Сейчас прокуратура готовит ходатайство об аресте изъятого имущества. Следователи устанавливают круг причастных к преступлениям лиц.

Также на Цензор.НЕТ: Схему продажи контрафактных лекарств через сеть аптек блокировали на Полтавщине, - СБУ. ФОТОрепортаж









