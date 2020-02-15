 Книгу сказок народов Украины на турецком языке представили в Стамбуле. ФОТОрепортаж

Презентация книги состоялась в украинской субботней школе Стамбула. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Генеральное консульство Украины в Стамбуле.

В книгу "Ukrayna'nın halk masalları" вошли украинские и крымскотатарские народные сказки.

"Этот проект уникален тем, что все иллюстрации к сказкам нарисовали дети, живущие в Стамбуле и Симферополе, перевод произведений сделали дети из украинского-турецких семей и студенты украинского кафедры литературного факультета Стамбульского университета", — сказано в сообщении.

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Генконсул Александр Гаман отметил, что подготовка этой первой книги стала настоящей украинской толокой. По его словам, именно благодаря рвению детей из Стамбула и Симферополя удалось издать первый сборник сказок, который поможет лучше понять культуру и историю украинского и крымскотатарского народов.

"Вскоре начинаем работу над следующим изданием", — добавили в Генконсульстве.

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