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 Книгу сказок народов Украины на турецком языке представили в Стамбуле. ФОТОрепортаж

Украинские и крымскотатарские сказки перевели дети из турецко-украинских семей, а проиллюстрировали дети, живущие в Стамбуле и Симферополе.

Презентация книги состоялась в украинской субботней школе Стамбула. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Генеральное консульство Украины в Стамбуле.

В книгу "Ukrayna'nın halk masalları" вошли украинские и крымскотатарские народные сказки.

"Этот проект уникален тем, что все иллюстрации к сказкам нарисовали дети, живущие в Стамбуле и Симферополе, перевод произведений сделали дети из украинского-турецких семей и студенты украинского кафедры литературного факультета Стамбульского университета", — сказано в сообщении.

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Генконсул Александр Гаман отметил, что подготовка этой первой книги стала настоящей украинской толокой. По его словам, именно благодаря рвению детей из Стамбула и Симферополя удалось издать первый сборник сказок, который поможет лучше понять культуру и историю украинского и крымскотатарского народов.

"Вскоре начинаем работу над следующим изданием", — добавили в Генконсульстве.

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Книгу сказок народов Украины на турецком языке представили в Стамбуле 10

Источник: https://censor.net.ua/p3175963
 
 
 Топ комментарии
 
Порівняйте, скільки українців убили за всію історію турки, а скільки кацапи. Турецькі яничари в такому порівнянні видаються невинними ягнятами...
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Так вона в нас і була, це передвиборчі обіцянки *********** .
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Украинский бюджет на турецкий язык перевели, чи шо?
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речи всех прошлых и действующих гарантов, премьеров и дкпутатов великой украины и боевые ницоихины мураши любят дети от души
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Страна в полной ж, зато книжечка вышла, УРА!!!
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Я бы не сильно доверял туркам. Чужие они. Пусть лучше расскажут кого они в янычары брали. Только славян с Украины. Детей похищали с материковой Украины. Вот это сказки. Не доверяйте туркам. Они вас купят, потом продадут, и снова купят, но уже дешевле. Так говорил незабвенный Паниковский.
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Порівняйте, скільки українців убили за всію історію турки, а скільки кацапи. Турецькі яничари в такому порівнянні видаються невинними ягнятами...
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из-за этого дранославия наши козачки турок дергали, а с кацапами дружили. а надо было наоборот
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Вам в ссср історію викладали ?
А про яничар.... Не в курсі,звідки родом теперішній смотрящій по Україні, Д.Козак ?
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А Вы что, историк? Таки да, 56 года рождения. А про кацапов мне стирать не надо. Не на их стороне я (и не кацап)!
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Дело в том, что вся династия Османов - славяне (предположительно из козаков) с гаплогруппой R1A. Поэтому и гвардию они набирали из своих, а не из покорённых тюрков. Ничего загадочного. Когда вконец отуречились - уже не нужных янычар обманом собрали вместе и расстреляли из пушек. После этого расцвет Османской империи (Блистательно Порты) закончился.
Такая же примерно судьба была у самураев, да и у других ордынцев (козаков, кшатриев, европейских рыцарских орденов и т.п.).
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З запізненням.Турецькі українською,ще 1987 року вийшли.
Книгу сказок народов Украины на турецком языке представили в Стамбуле - Цензор.НЕТ 3949
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книга не сказок между турцией и россией в сирии принимает неожиданный поворот.широкомасшабная война не за горами.эрдоган наточил ятаган не кисло
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это из числа предвыборных программ кандидщатов в президенты Украины всех "призывов" ? ))
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Кста, раз читаю(поприколу), шотландскую сказку и думаю, чет знакомое.... там где чет назад кинул из уха кобылы и лес вырос и т.д., а это наша сказка, слово в слово передрали(да, да, шотландцы сказки у нас тырят Книгу казок народів України турецькою мовою представили в Стамбулі - Цензор.НЕТ 2531 )
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