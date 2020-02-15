 Зеленский и Столтенберг в Мюнхене обсудили выполнение программ "Украина - НАТО" и ситуацию на Донбассе. ФОТО

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский и Столтенберг обсудили реформы в Украине.

"Мы модернизируем сектор безопасности и обороны страны в соответствии со стандартами Альянса", - сказал президент Украины.

Отдельно президент отметил продолжение выполнения соответствующих годовых национальных программ "Украина - НАТО", которые, по его словам, являются эффективным инструментом для системных преобразований в Украине.

Также был поднят вопрос предоставления НАТО Украине статуса партнера с расширенными возможностями.

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Столтенберг в свою очередь сказал, что ожидает дополнительной помощи Украины в международных миссиях, и отметил, что видит прогресс в достижении мира благодаря восстановлению Нормандского формата.

Они обсудили выполнение договоренностей после встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря 2019 и ситуацию на Донбассе.