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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (4609) НАТО (6663) Столтенберг (747) Мюнхен (99)

 Зеленский и Столтенберг в Мюнхене обсудили выполнение программ "Украина - НАТО" и ситуацию на Донбассе. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках Мюнхенской конференции провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский и Столтенберг обсудили реформы в Украине.

Зеленский и Столтенберг в Мюнхене обсудили выполнение программ Украина - НАТО и ситуацию на Донбассе 01

"Мы модернизируем сектор безопасности и обороны страны в соответствии со стандартами Альянса", - сказал президент Украины.

Отдельно президент отметил продолжение выполнения соответствующих годовых национальных программ "Украина - НАТО", которые, по его словам, являются эффективным инструментом для системных преобразований в Украине.

Также был поднят вопрос предоставления НАТО Украине статуса партнера с расширенными возможностями.

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Столтенберг в свою очередь сказал, что ожидает дополнительной помощи Украины в международных миссиях, и отметил, что видит прогресс в достижении мира благодаря восстановлению Нормандского формата.

Они обсудили выполнение договоренностей после встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря 2019 и ситуацию на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/p3175943
 
 
 Топ комментарии
 
a порох за бубой ездит и подтирает, бо понимает - пацан насерет-наелозит...
а пете не "все равно" и "никакая разница"....

как шо более менеее дельное в Украине - мудрый нарид тут же отвегает отвергаловно - клована нада...
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А Вовка подякував Столтенбергу за допомогу Радіо Свободі розслідувати справу Єрмака по Оману ? Він нєпрічьом канєшна -єво падставілі
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Полезная встреча , с НАТО отношения развиваются.
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Ага, воно їхалао на 12 пунктів порєшать, Єрмака спеціально коронував на віцеСЕБЕ а тут ...
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a порох за бубой ездит и подтирает, бо понимает - пацан насерет-наелозит...
а пете не "все равно" и "никакая разница"....

как шо более менеее дельное в Украине - мудрый нарид тут же отвегает отвергаловно - клована нада...
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Петю оберегать надобно, без него даже солнце не встанет и весной не потеплеет. Просто нарид попался Пете плохой, а сам Петя хароший-хароший. Зеленский и Столтенберг в Мюнхене обсудили выполнение программ "Украина - НАТО" и ситуацию на Донбассе - Цензор.НЕТ 5906
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мнение кацапа - мнение Президента!
они просто озвучивают мнение очень дякулы...
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Рошеновская марионетка ничего сама не решает.
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А от цікаво, чи випадково Президент країни організатора конференції з іменем своєї ПРОРОСІЙЬКОЇ формули відрікся від неї саме за день до приїзду каманди влюбльонних у ПУ та в день знищення 12 пунктів договорняків кацапів з німцями .
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Олексій Гончаренко:
- наші партнери готові й далі тиснути на Путіна, натомість Зеленський заганяє Україну в пастку Кремля
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А Вовка подякував Столтенбергу за допомогу Радіо Свободі розслідувати справу Єрмака по Оману ? Він нєпрічьом канєшна -єво падставілі
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Зеленский и Столтенберг - писюанист и кардинал...
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Міністр закордонних справ Україна Вадим Пристайко не виключає, що саміт у нормандському форматі може відбулися не в квітні, як планується, а трохи пізніше." Порошеко та соросівські на корню загубили коштовну вітівку Кремля.
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Судя по фото, украинская делегация по старинке ржёт в полном составе, не забывая "Кривой Рог - транзит", хотя партнеры из NATO работает в серьезном режиме! А эти говорят: -"Какая разница?". Даже на фото, не говоря о реальной жизни, разница огроменная!
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Порошенко Яценбк и др. так удачно сорвали немецко-чухонскую аферу в Мюнхене, что Макрон не успел переобуться, а Штайнмаер (не взирая на возраст) появил чудеса эквилибристики. Меркель все-таки была в курсе и проигнорировала конференцию.

Лошади лаврову пообещали оторвать копыта...
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Разница в возрасте между Порошенко и Зеленским - всего 12 лет.
При этом Зеленского почему-то называют молодым и неопытным.
То есть ЕЩЁ РАЗ, Порох стал президентом страны с НИКАКОЙ армией ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ и ему было 48, а Бубочка в 42 смог всё просрать и обосраться за полгода. ЯНе лох-42?!
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дристайко та шмаркля все либяться? все грають пришелемкуватих блазнів?
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Чому на перемовинах на такому рівні присутній завхоз?
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А что за уровень? Столтенберг кто? Президент, или что-то решает? У него техническая должность - главный (генеральный) секретарь.
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Интересно как поступит Главнокомандующий Украины Зеленский,если возле разведения сил с обеих сторон ,местное население одного из оккупированных украинских сёл, подняло вооружённое восстание против российских оккупантов? Зеленський і Столтенберг у Мюнхені обговорили виконання програм "Україна - НАТО" і ситуацію на Донбасі - Цензор.НЕТ 1190 Наверное по принципу Штанмаера?
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Ой не для того він зробив Єрамака своїм неконстутиційним ВІЦЕ , за пару днів до цієї зустрічі, ой не для того ... А мо він Пороху доручив у день влюбльонних зробити Кремлю каку? Єрмак й не знав може, що маруся вже Вову завербувала...
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Не может быть. А где Порошенко? Почему не во главе стола?
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Засика: я хочу розповісти їсторию , можна? Ведуча: якщо ангийською ,за 30 сек,тоді так Засика: ні, напевно ні
Полиглот бл
Засика: нагадайте другу частину запитання . В мене трапляються иноді ТЕХНИЧНІ ПРОБЛЕМИ Ведуча : та вже не треба ,відповідь на першу частину теж була цікавою Ржач у залі

На сьогодні моє тіло та очи належать українському народу...
А мамі риммі що?
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Головні загрози для України - це внутрішня п'ята колона, яка фінансується російськими грошима і працює на дискредитацію цінностей Революції Гідності, а також ерозія світової проукраїнської коаліції.
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Вот так то . Шах и мат вам , порохоботы . Зеленський і Столтенберг у Мюнхені обговорили виконання програм "Україна - НАТО" і ситуацію на Донбасі - Цензор.НЕТ 8763 .

Зеленський і Столтенберг у Мюнхені обговорили виконання програм "Україна - НАТО" і ситуацію на Донбасі - Цензор.НЕТ 9848 .
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Мендель там з кулаками не кинулась на Столтенберга?
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Зміст виступу зе в Мюнхені - "Еее.. беее.. мммм.. Санта-Барбара... уууу... кххх.. аааа.. Даллас... дякую, дуже дякую...."
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Наш потерпевший вмазался и снова вляпался...**@ный наср@ть...позор..
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Висловили спільне занепокоєння у зв'язку з небезпечною тенденцією щодо міжнародної реабілітації РФ. Наголосив, що примирення з агресором неминуче призведе до нової агресії.Тож дуже важливо зберегти санкції проти РФ до повного відновлення територіальної цілісності України, включно
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ОЛЕКСАНДР ЧАЛИЙ - запамятайте цього дипломата ... Скоро Росія призначить його міністром замість Приставки у Єрмака

Во время пребывания на дипломатической службе Александр Чалый входил в состав Стратегической группы по вопросам украинско-российских отношений, Таможенно-тарифного совета Украины, Государственного совета по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Нацсовета по устойчивому развитию Украины, Межведомственной комиссии по вопросам вступления Украины в ВТО. Был сопредседателем Комитета по вопросам внешней политики Украинско-американской межгосударственной комиссии, заместителем председателя украинской части Комитета по вопросам сотрудничества между Украиной и ЕС.
После ухода из внешнеполитического ведомства Александр Чалый два года провел в бизнес-среде - занимал пост вице-президента консорциума Индустриальная группа, управляющего активами крупной промышленно-инвестиционной корпорации Индустриальный союз Донбасса (ИСД). В это же время президентом консорциума был совладелец ИСД Виталий Гайдук.
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Коли ми говоримо про загиблих українських солдат під час перемир'я, ми не агітуємо за «мир за будь яку ціну». Ми наголошуємо за адекватну відповідь по російським окупантам. А мир за будь яку ціну з росіянами не зупинить смерті українців, а лише розв'яже Росії її озброєні руки!
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Всьо ? Громадянська війна ?
Зеленський згоден на спільний контроль кордону з представниками ОРДЛО
"Там будуть українці, представники окупованих територій та ОБСЄ", - пояснив він.

На Банкову і Грушевського прибувають чисельні загони Нацкорпусу,Нацдружин,та іншого нацлайна,октівізди,хтозамовивгандзюківці,грузинські батальйони та третьомайданівці....Вирує.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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