 Зеленский и Столтенберг в Мюнхене обсудили выполнение программ "Украина - НАТО" и ситуацию на Донбассе. ФОТО

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента, информирует Цензор.НЕТ.
Зеленский и Столтенберг обсудили реформы в Украине.
"Мы модернизируем сектор безопасности и обороны страны в соответствии со стандартами Альянса", - сказал президент Украины.
Отдельно президент отметил продолжение выполнения соответствующих годовых национальных программ "Украина - НАТО", которые, по его словам, являются эффективным инструментом для системных преобразований в Украине.
Также был поднят вопрос предоставления НАТО Украине статуса партнера с расширенными возможностями.
Столтенберг в свою очередь сказал, что ожидает дополнительной помощи Украины в международных миссиях, и отметил, что видит прогресс в достижении мира благодаря восстановлению Нормандского формата.
Они обсудили выполнение договоренностей после встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря 2019 и ситуацию на Донбассе.
а пете не "все равно" и "никакая разница"....
как шо более менеее дельное в Украине - мудрый нарид тут же отвегает отвергаловно - клована нада...
они просто озвучивают мнение очень дякулы...
- наші партнери готові й далі тиснути на Путіна, натомість Зеленський заганяє Україну в пастку Кремля
Лошади лаврову пообещали оторвать копыта...
При этом Зеленского почему-то называют молодым и неопытным.
То есть ЕЩЁ РАЗ, Порох стал президентом страны с НИКАКОЙ армией ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ и ему было 48, а Бубочка в 42 смог всё просрать и обосраться за полгода. ЯНе лох-42?!
Полиглот бл
Засика: нагадайте другу частину запитання . В мене трапляються иноді ТЕХНИЧНІ ПРОБЛЕМИ Ведуча : та вже не треба ,відповідь на першу частину теж була цікавою Ржач у залі
На сьогодні моє тіло та очи належать українському народу...
А мамі риммі що?
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Во время пребывания на дипломатической службе Александр Чалый входил в состав Стратегической группы по вопросам украинско-российских отношений, Таможенно-тарифного совета Украины, Государственного совета по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Нацсовета по устойчивому развитию Украины, Межведомственной комиссии по вопросам вступления Украины в ВТО. Был сопредседателем Комитета по вопросам внешней политики Украинско-американской межгосударственной комиссии, заместителем председателя украинской части Комитета по вопросам сотрудничества между Украиной и ЕС.
После ухода из внешнеполитического ведомства Александр Чалый два года провел в бизнес-среде - занимал пост вице-президента консорциума Индустриальная группа, управляющего активами крупной промышленно-инвестиционной корпорации Индустриальный союз Донбасса (ИСД). В это же время президентом консорциума был совладелец ИСД Виталий Гайдук.
Зеленський згоден на спільний контроль кордону з представниками ОРДЛО
"Там будуть українці, представники окупованих територій та ОБСЄ", - пояснив він.
На Банкову і Грушевського прибувають чисельні загони Нацкорпусу,Нацдружин,та іншого нацлайна,октівізди,хтозамовивгандзюківці,грузинські батальйони та третьомайданівці....Вирує.