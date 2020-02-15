 "Провокация РФ на Мюнхенской конференции", - Порошенко и Волкер о "12 шагах по Донбассу". ФОТО

Об этом сообщае Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Собеседники осудили так называемые "12 шагов" как российскую провокацию на Мюнхенской конференции. Порошенко и Волкер подробно обсудили ситуацию на Донбассе в свете последних мирных инициатив Украины и решительно осудили продолжающееся невыполнение Россией ее безопасности обязательств в рамках Минских договоренностей.

Была подчеркнута важность сохранения политики трансатлантических санкций против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.

Собеседники высказали серьезное беспокойство в связи с опасной тенденцией по международной реабилитации России. Порошенко подчеркнул, что примирение с агрессором неизбежно приведет к новой агрессии.

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Лидер "ЕС" также подчеркнул важность сохранения твердой двухпартийной поддержки Украины со стороны США, а также укрепления отношений стратегического партнерства между Киевом и Вашингтоном.

В этом контексте выражена надежда на визит в ближайшее время президента Украины в США как мощный знак единства и солидарности с Украиной и ее поддержки в борьбе за общие демократические ценности.

Порошенко и Волкер обсудили перспективы получения Украиной статуса главного союзника США вне НАТО как важный элемент признания ее стратегической роли в защите мира, безопасности и стабильности Свободного Мира.