 "Провокация РФ на Мюнхенской конференции", - Порошенко и Волкер о "12 шагах по Донбассу". ФОТО

Об этом сообщае Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
Собеседники осудили так называемые "12 шагов" как российскую провокацию на Мюнхенской конференции. Порошенко и Волкер подробно обсудили ситуацию на Донбассе в свете последних мирных инициатив Украины и решительно осудили продолжающееся невыполнение Россией ее безопасности обязательств в рамках Минских договоренностей.
Была подчеркнута важность сохранения политики трансатлантических санкций против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.
Собеседники высказали серьезное беспокойство в связи с опасной тенденцией по международной реабилитации России. Порошенко подчеркнул, что примирение с агрессором неизбежно приведет к новой агрессии.
Лидер "ЕС" также подчеркнул важность сохранения твердой двухпартийной поддержки Украины со стороны США, а также укрепления отношений стратегического партнерства между Киевом и Вашингтоном.
В этом контексте выражена надежда на визит в ближайшее время президента Украины в США как мощный знак единства и солидарности с Украиной и ее поддержки в борьбе за общие демократические ценности.
Порошенко и Волкер обсудили перспективы получения Украиной статуса главного союзника США вне НАТО как важный элемент признания ее стратегической роли в защите мира, безопасности и стабильности Свободного Мира.
а не с цукербергом...
«...коли я був актором, я хотів стати популярним в США. Зараз я президент і я популярний в США».
Капець...
https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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.Після учорашнього відео Схем стає зрозумілим, що росіяни повністю тримають Зеленського на гачку. - факти.
1) Зеленський таємно летить в Оман, хоча Мендель розповідає, що він у Буковелі.??
2) Російська інформаційна зброя Страна.юа зливає фото Зеленського в Омані??
3) В Ірані збивають з російської зброї наш літак. Зеленський розповідає, що дуже поспішає у Київ, а по факту прибуває майже через добу після того, як розповів, що вже ось-ось вилітає.??
4) Зеленський не може відповісти на питання за які гроші була поїздка, бреше, що не витрачались бюджетні кошти, хоча це не так На поїздку в Оман Зеленського витрачалися кошти з бюджету - документ. І ось сьогодні розповідає, що не знає, і ніколи не зустрічався з Патрушевим. Але прилетів у Київ на літаку, яким прибув в Оман Патрушев??.
Росіяни зіграли на роздутому "его" коміка, пообіцявши йому у далекому Омані все "порєшать" з "найвеличним лідером **********", адже нелох подивився в очі Путіна та "побачив там бажання закінчити війну"
Страна.юа зливає фото, брехня Зеленського зробила його заручником росіян, вони починають чавити коміка."Раптом" збивають наш літак - коміку в Омані показують, що спротив умовам росіян закінчується тільки смертю. "Нелох" зразу ж поплив.
Він навіть прилітає у Київ на літаку Патрушева. Чим безповоротно зв'язує себе та росіян. Адже він повністю на гачку. Скоріш за все за джет платили росіяни, а не комік, саме тому він до сьогодні не може надати документи, де підтверджується, що за чартер сплатив він своїми коштами. Все це разом тягне на державну зраду та корупцію в особливо великих розмірах. За законом це понад 15 років ув'язнення, а отже, Зеленський ніколи не зізнається, що зустрічався з Патрушевим. Але у росіян є всі докази - і фото, і відео, і документи сплати за літак, тому комік на гачку міцно та назавжди.
І ми бачимо як швиденько замість Богдана став головою Офісу російський агент Єрмак, що забезпечив виконання завдання від ка-апів по заманюванню лоха в Оман. Як блискавично з'являються тези "вода у Крим" Вода у Крим для військових баз та "понаєхавших" окупантів - ще один депутат Слуги народу "ЗА" ,"вибори в Україні та одночасно на території ОРДЛО" та інше. Все те, що роками хотів Путин, але доки лох не сів міцно на гачок - не мав шанси все це швидко отримати.
А ПЕТРО криком йому кричав с самого початку- НЕ ВІР
ПУТІНУ!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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"Как жалок шут на троне короля! Как глуп народ, который то позволил!"
https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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Оптимист вы, однако.
Подоспела дополнительная информация по вчерашней атаке дронов по авиабазе Хмеймим.
Итак, всего «двухсотых» не четыре, а больше.
Дополнительно ко вчерашним четверым трупами стали:
1. Сергей Пахомов (34 года, командир эскадрильи Су-34 - руководил убийством мирных граждан, преступник и детоубийца);
2. Владимир Епифанцев (48 лет, старший техник - руководил починкой и снаряжением самолётов, которые убивали мирное население, преступник и детоубийца)
3. Анатолий Осмоловский (50 лет, курировал истребители - следил, чтобы истребители хорошо убивали мирное население, преступник и детоубийца).
Смерть наступила в результате прямого попадания дрона в их гауптвахту. Воистину, велик Аллах, Который вершит справедливость! И Он свидетель всякой вещи
Имейте совесть, уважайте человека.