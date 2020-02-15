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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17989) Волкер Курт (535)

 "Провокация РФ на Мюнхенской конференции", - Порошенко и Волкер о "12 шагах по Донбассу". ФОТО

Лидер партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Украины Петр Порошенко встретился с бывшим Специальным представителем Государственного департамента США по Украине Куртом Волкером. Это первая встреча со времени отставки Курта Волкера с поста спецпредставителя в сентябре 2019 года.

Об этом сообщае Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Собеседники осудили так называемые "12 шагов" как российскую провокацию на Мюнхенской конференции. Порошенко и Волкер подробно обсудили ситуацию на Донбассе в свете последних мирных инициатив Украины и решительно осудили продолжающееся невыполнение Россией ее безопасности обязательств в рамках Минских договоренностей.

Была подчеркнута важность сохранения политики трансатлантических санкций против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.

Провокация РФ на Мюнхенской конференции, - Порошенко и Волкер о 12 шагах по Донбассу 01

Собеседники высказали серьезное беспокойство в связи с опасной тенденцией по международной реабилитации России. Порошенко подчеркнул, что примирение с агрессором неизбежно приведет к новой агрессии.

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Лидер "ЕС" также подчеркнул важность сохранения твердой двухпартийной поддержки Украины со стороны США, а также укрепления отношений стратегического партнерства между Киевом и Вашингтоном.

В этом контексте выражена надежда на визит в ближайшее время президента Украины в США как мощный знак единства и солидарности с Украиной и ее поддержки в борьбе за общие демократические ценности.

Порошенко и Волкер обсудили перспективы получения Украиной статуса главного союзника США вне НАТО как важный элемент признания ее стратегической роли в защите мира, безопасности и стабильности Свободного Мира.

Источник: https://censor.net.ua/p3175926
 
   
 Топ комментарии
 
ну вот фото Президента здорового человека.
а не с цукербергом...
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А Вовік таки обісрався:
«...коли я був актором, я хотів стати популярним в США. Зараз я президент і я популярний в США».
Капець...
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На фоне Петра, оманский выглядит как тупой колхозный лох.
"Как жалок шут на троне короля! Как глуп народ, который то позволил!"
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ну вот фото Президента здорового человека.
а не с цукербергом...
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еще 2 дня и про волкера только порох будет помнить, а цукер на войне не богател, страну не мародерил, у молодежи 5 лет жизни не крал
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Ну что ты мелешь? Когда позакрывают школы и больницы, распродадут землю вместе с селянами, то тогда будеш пирдеть об украденных годах у молодёжи.
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Слушай сюда зелёная ботозатычка ты и твои кацапские кураторы вот кто принёс войну и смерть в Украину а Цукерберг ето фюрер тупых мозгов и инфантильных идиотов
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Только кто теперь "барыжит" на войне?

"Провокация РФ на Мюнхенской конференции", - Порошенко и Волкер о "12 шагах по Донбассу" - Цензор.НЕТ 6308
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это ты про мальдивского?
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Встретились два одиночества... Никто с никем!
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А Вовік таки обісрався:
«...коли я був актором, я хотів стати популярним в США. Зараз я президент і я популярний в США».
Капець...
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Когда он закончит как Каддафи - о нем узнает Весь Мир, а не только США
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Заметьте, про сравнение с Рейганом этого "величайшего" уже никто и не вспоминает. А понтов было "Провокація РФ на Мюнхенській конференції", - Порошенко і Волкер про "12 кроків щодо Донбасу" - Цензор.НЕТ 7208
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Провокації кацапське всьо. Діють втихаря, паскуди.
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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.Після учорашнього відео Схем стає зрозумілим, що росіяни повністю тримають Зеленського на гачку. - факти.
1) Зеленський таємно летить в Оман, хоча Мендель розповідає, що він у Буковелі.??
2) Російська інформаційна зброя Страна.юа зливає фото Зеленського в Омані??
3) В Ірані збивають з російської зброї наш літак. Зеленський розповідає, що дуже поспішає у Київ, а по факту прибуває майже через добу після того, як розповів, що вже ось-ось вилітає.??
4) Зеленський не може відповісти на питання за які гроші була поїздка, бреше, що не витрачались бюджетні кошти, хоча це не так На поїздку в Оман Зеленського витрачалися кошти з бюджету - документ. І ось сьогодні розповідає, що не знає, і ніколи не зустрічався з Патрушевим. Але прилетів у Київ на літаку, яким прибув в Оман Патрушев??.
Росіяни зіграли на роздутому "его" коміка, пообіцявши йому у далекому Омані все "порєшать" з "найвеличним лідером **********", адже нелох подивився в очі Путіна та "побачив там бажання закінчити війну"
Страна.юа зливає фото, брехня Зеленського зробила його заручником росіян, вони починають чавити коміка."Раптом" збивають наш літак - коміку в Омані показують, що спротив умовам росіян закінчується тільки смертю. "Нелох" зразу ж поплив.
Він навіть прилітає у Київ на літаку Патрушева. Чим безповоротно зв'язує себе та росіян. Адже він повністю на гачку. Скоріш за все за джет платили росіяни, а не комік, саме тому він до сьогодні не може надати документи, де підтверджується, що за чартер сплатив він своїми коштами. Все це разом тягне на державну зраду та корупцію в особливо великих розмірах. За законом це понад 15 років ув'язнення, а отже, Зеленський ніколи не зізнається, що зустрічався з Патрушевим. Але у росіян є всі докази - і фото, і відео, і документи сплати за літак, тому комік на гачку міцно та назавжди.
І ми бачимо як швиденько замість Богдана став головою Офісу російський агент Єрмак, що забезпечив виконання завдання від ка-апів по заманюванню лоха в Оман. Як блискавично з'являються тези "вода у Крим" Вода у Крим для військових баз та "понаєхавших" окупантів - ще один депутат Слуги народу "ЗА" ,"вибори в Україні та одночасно на території ОРДЛО" та інше. Все те, що роками хотів Путин, але доки лох не сів міцно на гачок - не мав шанси все це швидко отримати.
А ПЕТРО криком йому кричав с самого початку- НЕ ВІР
ПУТІНУ!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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После вчерашнего видео Схем стало понятно, что предъявить им нечего, а ОБС (одна бабка сказала) можно послушать и на базаре.
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Когда зеля перестанет наживаться на войне?
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На фоне Петра, оманский выглядит как тупой колхозный лох.
"Как жалок шут на троне короля! Как глуп народ, который то позволил!"
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А кто эту шакаладную гниду выпускает из страны? разве оно не должно гнить в лукьяновке?
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Еще не вечер, порохобот. Ждите своей очереди.
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Ждём... Думаю, пока до меня очередь дойдёт, то меня и похоронить успеют...Порошенко, вон, ждёт почти год... А обещали посадить 21 апреля... (Только не уточнили, какого "21 апреля", по календарю...).
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Весна прийде-саджати будемо. Ну, в крайньому випадку "Через две, через две весны...". Ой, а чому Зєля від ціэї пісеньки обсирається?
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Написали, думали зе-делегація не побачить.
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Зеленскому нужно нарабатывать какие то позиции что бы было чем надавить на Россию, а то пока выезжает на тому что было достигнуто приведущей властью, сейчас у него не осталось никаких козырей.
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А вы полагаете, что у Зеленского есть тот орган, которым можно нарабатывать какие-то позиции, что бы было чем надавить на Россию? Я имею в виду мозг.
Оптимист вы, однако.
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Любительница органов? Так тебе на Окружную.
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Мозг тоже является одним из человеческих органов. Можете свериться с учебником анатомии для средней школы, а потом пытаться острить.
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Герострат тоже хотел прославиться... И прославился...
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Хотя бы подавать на Россию во все суды куда только можно.
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щас - 12 шагов кацапам навстречу и никаких зеленых гвоздей....
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Два лузера встретились и вспомнили о былом вяличии.
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А ты знаешь на каком месте в медальном зачете,сборная рфии,на Олимпиаде в Сочи в 2014г.? Уже на третьем! Асюсяешь?
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Зеленский вроде еврей но какой то безхитресный.
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Он не "еврей"... Он тупой "маланец"... Евреи говорят на иврите, "жиды" - на "идиш"... А "маланцы" - на "абщепанятнам"...
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Оця вся херня, яка зараз відбувається з Зеленським, називається "поступова втрата легітимності". Подібне було з Януковичем, але той був розумніший, і як наслідок просидів довше. Фінальна стадія процесу - це коли президент ще ніби є, але вже не ясно, на біса він досі там сидить.
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Порох справжній патріот України !Ще жоден з президентів які у нас були ,про існуючого я взагалі мовчу ,так не відстоював інтереси нашої Країни у світі.
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Так тому його олігархи і рашисти знищили. Бо, якби зараз був Порох, при владі, раша сиділа в гузні і не тявкала.Бо на відміну від цього малороського огризка, Порох-це глиба.
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Боюсь що наша існуюча влада була в курсі ,що таке могло статися і само про це ЗЕ міг вести розмову з москалями в Омані , якщо всеж підтвердиться те про що говорили журналісти "Схем"
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Доброго утра!
Подоспела дополнительная информация по вчерашней атаке дронов по авиабазе Хмеймим.
Итак, всего «двухсотых» не четыре, а больше.

Дополнительно ко вчерашним четверым трупами стали:

1. Сергей Пахомов (34 года, командир эскадрильи Су-34 - руководил убийством мирных граждан, преступник и детоубийца);
2. Владимир Епифанцев (48 лет, старший техник - руководил починкой и снаряжением самолётов, которые убивали мирное население, преступник и детоубийца)
3. Анатолий Осмоловский (50 лет, курировал истребители - следил, чтобы истребители хорошо убивали мирное население, преступник и детоубийца).

Смерть наступила в результате прямого попадания дрона в их гауптвахту. Воистину, велик Аллах, Который вершит справедливость! И Он свидетель всякой вещи
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"Напрасно старушка ждёт сына домой...". (Між іншим, ця пісня у тих краях і з"явилась - на Красному морі). Що радує - для підготовки льотчика (та й інженера), необхідна купа грошей і мінімум 4 роки....
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Бывший встретился с бывшим...Как это мило!😂
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Квартальний блаЗЕнь залишиться блазнем.
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І це змінює факт того, що десь в кулуарах, біля туалету, зустрілись два колишніх?
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"Пердаки" в Кремлі горять - Порошенко, у Мюнхені, "всю малину обісрав...". От вони і погнали батраків з Лахти, робить "хорошу міну при поганій грі...".
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Пишите пожалуйста звания и титулы полностью "Лидер партии "Европейская Солидарность", основатель Партии регионов, Министр Правительства Януковича, фигурант 14-ти уголовных дел, пятый Президент Украины и второй проигравший выборы с позороным падением рейтинга - Петр Порошенко" можно добавить "известный среди народа Украины как вор и мародер".
Имейте совесть, уважайте человека.
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Бывший президентом Украины Порошенко встретился с бывшим Специальным представителем Государственного департамента США по Украине Куртом Волкером.
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Хорошо что хоть кто то на Мюнхенской конференции отстаивает позиции Украины !!!
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А вы обратили внимание на сленг прахаботоф. Одни вульгарности и море *сгать* с производными. Это всё низ Украины. Безработные, приблатнённые,неучи, бухарики и матершиники.
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А, ти, невіглас італійський, іди туди, звідки виліз, недоумок.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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