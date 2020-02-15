 Зеленский опубликовал фото с основателем Facebook Цукербергом. ФОТО

Снимок опубликован в Facebook главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"Зближуємо світ. Робимо це разом!" — написал Владимир Зеленский.
Читайте также: Зеленский в Мюнхене провел "конструктивную" встречу с главой МВФ Георгиевой. ФОТО
Снимок опубликован в Facebook главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"Зближуємо світ. Робимо це разом!" — написал Владимир Зеленский.
Читайте также: Зеленский в Мюнхене провел "конструктивную" встречу с главой МВФ Георгиевой. ФОТО
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