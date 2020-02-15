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Все про:Facebook (295) Зеленский (4609) конференция (216) Цукерберг (37) Мюнхен (99)

 Зеленский опубликовал фото с основателем Facebook Цукербергом. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото с основателем Facebook Марком Цукербергом, сделанное на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Снимок опубликован в Facebook главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Зближуємо світ. Робимо це разом!" — написал Владимир Зеленский.

Зеленский опубликовал фото с основателем Facebook Цукербергом 01

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Источник: https://censor.net.ua/p3175909
 
 
 Топ комментарии
 
тоже где то там на мюнхенской встрече....
Занят...
Цукерберг к нему пробиться не может..., - стоит в очереди... Зеленский опубликовал фото с основателем Facebook Цукербергом - Цензор.НЕТ 5514

Зеленский опубликовал фото с основателем Facebook Цукербергом - Цензор.НЕТ 437
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Я так понимаю , что целью все зарубежных поездок Бубочки и есть такие фото . Других результатов и с микроскопом не видать . А лохи умиляются . Пока еще .
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У Цукера типичная американская улыбка. Как приклеенная. Чииииз. Хотя не все американцы так улыбаются. Трамп например так не улыбается, но Трамп представляет другую Америку.
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