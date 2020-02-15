 Пост Богдана ко Дню Валентина экс-генпрокурор Луценко прокомментировал картинкой "Без тертя нема любові". ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Богдана в фейсбуке.

В комментарии Луценко опубликовал свое фото с надписью "Без тертя нема любові". На нем экс-генпрокурор в окружении сердец, цветов, шампанского и алмаза.

Также в комментарии к Богдану пришел заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко и написал, что скучает за Богданом.

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Напомним, 11 февраля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента и назначил на этот пост Андрея Ермака.