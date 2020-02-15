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 Политика Украины
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Все про:Луценко (7672) Богдан Андрей (260)

 Пост Богдана ко Дню Валентина экс-генпрокурор Луценко прокомментировал картинкой "Без тертя нема любові". ФОТО

Ко Дню всех влюбленных экс-глава Офиса президента Андрей Богдан опубликовал свое фото с фразой "Мене важко знайти, легко загубити і неможливо забути". Данный пост прокомментировал экс-генпрокурор Юрий Луценко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Богдана в фейсбуке.

Пост Богдана ко Дню Валентина экс-генпрокурор Луценко прокомментировал картинкой Без тертя нема любові 01

В комментарии Луценко опубликовал свое фото с надписью "Без тертя нема любові". На нем экс-генпрокурор в окружении сердец, цветов, шампанского и алмаза.

Пост Богдана ко Дню Валентина экс-генпрокурор Луценко прокомментировал картинкой Без тертя нема любові 02

Также в комментарии к Богдану пришел заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко и написал, что скучает за Богданом.

Пост Богдана ко Дню Валентина экс-генпрокурор Луценко прокомментировал картинкой Без тертя нема любові 03

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Напомним, 11 февраля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента и назначил на этот пост Андрея Ермака.

Источник: https://censor.net.ua/p3175896
 
   
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ну это от тупого для еще тупее. К чему это здесь
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ну это от тупого для еще тупее. К чему это здесь
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Оголошуєм конкурс на найбільш язвучий пост
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Украина наполнена любовью.
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еще бы!
эти землю продают...а тот жрал...сколько мог (вилы ему в....бок))))
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как выяснилось и ети жрут не хуже и почему то пузатее, на диете видимо
от одного стефана можно всю обойму разрядить, если неожиданно....
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Це Луцик йому пропозицію зробив чи що ? Пост Богдана ко Дню Валентина экс-генпрокурор Луценко прокомментировал картинкой "Без тертя нема любові" - Цензор.НЕТ 1544
Так, здається, Беня буде проти.
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ПОДХОДИТ ДЛЯ ОБОИХ.

Что бы в Ростове сгнить мене, что на том Дону.
Но если б ночью эту рожу паразита
Поставить рядом с его жопой на углу,
Все заорали бы: "Смотрите, два бандита!"
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Идиоты и дебилы это Сила! Луцык уже выучил английский? Пора уже с кружкой на нары.
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В чем проблема, доказывай и сажай.
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Богдан ображений на зєлю...знайти важко загубити загубити легко і шептунів на вушко пускав даремно, і мух відганяв а клован поматросіл....
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Чего гавнитесь? Остроумно и то, и другое.
Сами что-то весёленькое придумать не в состоянии?
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в истории зафиксирован единственный случай, когда жена говорит только хорошее о своем муже
это она говорит свому второму мужу
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Шепелявий надоїв і Брехун змінив партньора.
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271 день Україна без президента, але з якимось сциклом.
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Тонко и с Юмором , - флешмоб в разгаре .Дякую Усім за Оригінальність.
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Хороша картинка! І слова гарні, а у зє будуть слова- ржать, срать, спать?
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ухи лизал плохо и вообще слюнявый... - на вынос.
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шкода, що не зеленобоби...бо вони ніколи патріотами не були, а завжди сектою "какая разніцацаца"
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Дуже шкода,що в нас країна бидла,що нема кому тих паскуд перестріляти.
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Почему он удалил комментарий от Ляшко? Пост Богдана ко Дню Валентина экс-генпрокурор Луценко прокомментировал картинкой "Без тертя нема любові" - Цензор.НЕТ 7625
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Луцик в курсе, от тэрьтя мозоли на руках.
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"15.02.20 08:16 Враг за минувшие сутки 13 раз атаковал позиции ОС, применив тяжелые минометы: ранен воин"
Дякую, дуже дякую відповіло *****.
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руки киву не предадут! - ето вам не моника измещица...
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Этот Богдан как неуловимый Джо. Его тяжело найти потому как он и нафиг никому не нужен.
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