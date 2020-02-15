 Пост Богдана ко Дню Валентина экс-генпрокурор Луценко прокомментировал картинкой "Без тертя нема любові". ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Богдана в фейсбуке.
В комментарии Луценко опубликовал свое фото с надписью "Без тертя нема любові". На нем экс-генпрокурор в окружении сердец, цветов, шампанского и алмаза.
Также в комментарии к Богдану пришел заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко и написал, что скучает за Богданом.
Напомним, 11 февраля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента и назначил на этот пост Андрея Ермака.
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эти землю продают...а тот жрал...сколько мог (вилы ему в....бок))))
от одного стефана можно всю обойму разрядить, если неожиданно....
Так, здається, Беня буде проти.
Что бы в Ростове сгнить мене, что на том Дону.
Но если б ночью эту рожу паразита
Поставить рядом с его жопой на углу,
Все заорали бы: "Смотрите, два бандита!"
Сами что-то весёленькое придумать не в состоянии?
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это она говорит свому второму мужу
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Дякую, дуже дякую відповіло *****.