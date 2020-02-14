 Опубликованы снимки коронавируса COVID-19 под микроскопом. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

Первое изображение — раскрашенная в ложные цвета фотография, на которой изображен вирус COVID-19 (окрашен в желтый цвет) во время выхода из клетки (окрашена в синий и розовый цвета).

Второе изображение тоже было получено с помощью просвечивающего электронного микроскопа. На нем видны шипы на поверхности вируса, из-за которых его и прозвали коронавирусом, от слова "корона".

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Третье изображение — результат командной работы исследователя из RML Эмми де Вит, которая предоставила вирус, микроскописта Элизабет Фишер, создавшей изображение, и отдела визуального медицинского изобразительного искусства, специалисты которого раскрасили фотографии.

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