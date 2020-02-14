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Все про:Нацполиция (10909) Ривненщина (745) янтарь (532)

 Группа "черных копателей", незаконно добывавшая янтарь и нападавшая на полицейских, задержана в ходе спецоперации на Ривненщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Ривненщине правоохранители задержали группу лиц, которой инкриминируют сопротивление и нанесение телесных повреждений полицейским.

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Так, весной 2019 года правоохранители получили информацию о незаконной добыче янтаря-сырца с использованием специального оборудования в урочище близ села Ленчин Березновского района. В указанном месте правоохранители обнаружили группу неизвестных - 40 человек - в балаклавах и с огнестрельным оружием без разрешительных документов. На законные требования полицейских прекратить нелегальную деятельность, злоумышленники оказали сопротивление, бросились в драку и пытались завладеть табельным оружием полицейских.

В июне и июле прошлого года аналогичная ситуация сложилась на территории урочищ "Березки" и "Бобер" в Сарненском и Березновском районах области.

По данным фактам следователи полиции начали уголовные производства по статьям 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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В ходе следствия удалось установить, что к противоправным действиям причастны жители села Ленчин Березновского района в возрасте 23-34 лет.

13 февраля 2020 года в ходе спецоперации правоохранители провели восемь санкционированных обысков по месту жительства фигурантов уголовных производств и в местах непосредственного размещения незаконных шахт. Изъяты шланги длиной почти 2000 метров, 3 мотопомпы, 16 мобильных телефонов, камуфляжная одежда, балаклавы.

Группа черных копателей, незаконно добывавшая янтарь и нападавшая на полицейских, задержана в ходе спецоперации на Ривненщине 01
Группа черных копателей, незаконно добывавшая янтарь и нападавшая на полицейских, задержана в ходе спецоперации на Ривненщине 02
Группа черных копателей, незаконно добывавшая янтарь и нападавшая на полицейских, задержана в ходе спецоперации на Ривненщине 03
Группа черных копателей, незаконно добывавшая янтарь и нападавшая на полицейских, задержана в ходе спецоперации на Ривненщине 04

Источник: https://censor.net.ua/p3175827
 
 
 Топ комментарии
 
там реально організувались банди по принципу Медельїнського картелю. Вони вже нікого не бояться.
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Отказывались платить оброк за 12_ть лет )))
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Бррр . Якийсь сюрреалізм . Новина про те що було рік тому . Сенс ?
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Отказывались платить оброк за 12_ть лет )))
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там реально організувались банди по принципу Медельїнського картелю. Вони вже нікого не бояться.
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Полицаи пусть свинарчуков ловят твари,а янтарь люди пусть копают,он принадлежит им.
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Ти навіть не розумієш, що ти щойно ляпнув. Поїдь, вимий хоч 5 грам бурштину, більше коментарі такі писати не будеш.
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Ты сам то понимаешь,что тебе переводчик напереводил?
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А чьо он тіпє напіріваділ?

Бурштин не копають, а миють. Він легший за воду, храмотєй.
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Ты посмотри на свои тексты - путинский идиот пытается излагать по украински.
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Опудало, я тут ********** чморив, коли ти навіть про ЦН не чув))
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Хтось хворий на голову(. На вулиці зима, а в них листя зелене звіздєц((. Суперробота мвс, позорище.
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оманського віслюка, як і мальдівського баригу влаштовують "**********"?! проблема існує, але вирішувати нікому! а тим часом шобли негідників на горбі злиденних копачів на цьому збагачуються в геометричній прогресії! міністро екології або нікчема, або негідник!
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Помніцца пєтя давав різий наказ - в теченіє 2-х недель всьо єто безобразіє прекратіть Групу "чорних копачів", які незаконно видобували бурштин і нападали на поліцейських, затримано в ході спецоперації на Рівненщині - Цензор.НЕТ 8848
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Я бы попросил, высокое звание "черного копателя" не позорить, называя этих сборщиков смолы "черными копателями".
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