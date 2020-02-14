 Группа "черных копателей", незаконно добывавшая янтарь и нападавшая на полицейских, задержана в ходе спецоперации на Ривненщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Так, весной 2019 года правоохранители получили информацию о незаконной добыче янтаря-сырца с использованием специального оборудования в урочище близ села Ленчин Березновского района. В указанном месте правоохранители обнаружили группу неизвестных - 40 человек - в балаклавах и с огнестрельным оружием без разрешительных документов. На законные требования полицейских прекратить нелегальную деятельность, злоумышленники оказали сопротивление, бросились в драку и пытались завладеть табельным оружием полицейских.

В июне и июле прошлого года аналогичная ситуация сложилась на территории урочищ "Березки" и "Бобер" в Сарненском и Березновском районах области.

По данным фактам следователи полиции начали уголовные производства по статьям 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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В ходе следствия удалось установить, что к противоправным действиям причастны жители села Ленчин Березновского района в возрасте 23-34 лет.

13 февраля 2020 года в ходе спецоперации правоохранители провели восемь санкционированных обысков по месту жительства фигурантов уголовных производств и в местах непосредственного размещения незаконных шахт. Изъяты шланги длиной почти 2000 метров, 3 мотопомпы, 16 мобильных телефонов, камуфляжная одежда, балаклавы.







