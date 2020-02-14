EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  3559  34
Все про:Госпогранслужба (3627) граница (3293) Молдова (1063)

 Молдаванин пытался пересечь границу на детском надувном бассейне, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

В полночь 14 февраля пограничники Могилев-Подольского отряда обнаружили мужчину, который планировал через Днестр добраться в Молдову в резиновом детском бассейне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Патруль обнаружил на берегу надувной детский бассейн и насос. Впоследствии служебная собака помогла найти и задержать владельца бассейна, который спрятался в кустах.

Задержанный оказался 32-летним молдаванином. Человек из-за проблем с документами решил возвращаться с заработков в семью незаконным способом. Такое путешествие могло бы закончиться трагически. Нарушитель, видимо, не учел неблагоприятные погодные условия, стремительное течение и глубину Днестра на этом участке - до 10 метров.

За попытку незаконного пересечения границы нарушителя привлекли к административной ответственности. После выяснения всех обстоятельств молдаванин вернется домой живым и невредимым, но попасть в Украину ближайшие три года не сможет, так как пограничники приняли решение о запрете въезда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве задержан гражданин Нигерии, организовавший переправку в ЕС нелегалов из стран Центральной и Южной Азии. ВИДЕО

Молдаванин пытался пересечь границу на детском надувном бассейне, - Госпогранслужба 01
Молдаванин пытался пересечь границу на детском надувном бассейне, - Госпогранслужба 02
Молдаванин пытался пересечь границу на детском надувном бассейне, - Госпогранслужба 03
Молдаванин пытался пересечь границу на детском надувном бассейне, - Госпогранслужба 04

Источник: https://censor.net.ua/p3175822
 
   
 Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Совковые анекдоты про молдаван остаются актуальными?
 показать весь комментарий
 
 
Да, но воров в законе не привлекают за незаконный переход границы не к какой ответственности А бедному молдаванину значит штраф.
 показать весь комментарий
 
 
..воры бабосы платят из общака за окна на кордоне, а у этого мышь повесилась в кармане.. Молдаванин пытался пересечь границу на детском надувном бассейне, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4545..
 показать весь комментарий
 
Молдаванский воробей
чуть не покормил рыбей.
 показать весь комментарий
 
 
Погранцы на расслабоне, нарушитель позирует руки в брюки - идилия)
 показать весь комментарий
 
Люди без документов до ЕС добираються. Похоже дело совсем не в документах
 показать весь комментарий
 
 
Погранцам надо было малость подождать и заснять на видео воплощение этого генитального плана... Выловить его они бы всегда успели...
 показать весь комментарий
 
 
А ещё молдаване лампочку вчетвером закручивают
 показать весь комментарий
 
 
Красаввы,молдована на бассейне поймали,а кто поймает свинарчука твари?
 показать весь комментарий
 
угум, кто... зверски интересно... и когда... когда у зебельмана в штанах полегчает и зеленое просохнет? Ну-ну...
 показать весь комментарий
 
 
потому что мачту ставить надо было... под парусом оно сподручнее...
 показать весь комментарий
 
 
)) во все времена года, нет лучше одноместной лодки чем мокрый гидрокостюм и небольшая герма с лямками, для сухой одежды. ну и ещё пары сопутствующих мелочей.
 показать весь комментарий
 
 
дело в том, что молдованин после 10й попытки погрузиться без грузового пояса, стал бы подозревать неладное...
 показать весь комментарий
 
 
а зачем пояс? там пояс не нужен. это не подводная охота.)) бросаеш быстренько одетую поверх гидры одежду в герму, одеваеш ласты, берёш и плывёш брассом вкось по ходу течения вниз, используя его скорость. гидра и герма с положительной плавучестью. там ширина, если судить по фонарям на том берегу - вааще никакая.
 показать весь комментарий
 
Для конспирации и незаметной незаметности...
 показать весь комментарий
 
если бы он с этим бассейном не заморачивался, теряя кучу времени, то только бы его эти погранцы и видели. да он и нафиг был бы им не нужен, если бы не этот дивайс. он то уходит со страны. даже если предположить, что они бы его голову над водой, плывущим уже в реке заметили, не думаю, что они подняли бы шум для приключений на своё дежурство ))
 показать весь комментарий
 
в принципе можно и сухой, для каякинга. тогда герма вообще не нужна. подошёл, впрыгнул в него, застегнулся и плыви ))
 показать весь комментарий
 
Поступок реального гражданина иностранного государства . А то сразу молдаванин...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх