 В Карпатах нашли 5 потерявшихся туристов. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Обе операции состоялись в четверг, 13 февраля. Во время прохождения туристических маршрутов почти одновременно заблудились 5 человек.

Первое сообщение спасатели получили в 16:10 от 29-летней гражданки Литвы. Она не могла найти дорогу в районе долины Крачунеска.

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Разыскивать туристку отправились пятеро спасателей. Пока они разыскивали ее, получили еще одно сообщение: в этой же местности потерялись еще четверо туристов из Киева и Полтавы.

Первой спасатели обнаружили гражданку Литвы. К 19 часам удалось отыскать и остальных потерявшихся туристов. Никому из них не была нужна медицинская помощь, так что спасатели проводили их на Драгобрат.

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"Спасатели в очередной раз обращаются к туристам с просьбой не выходить в горы на период ухудшения погодных условий и значительной лавинной опасности", — добавили в ГСЧС.