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Все про:Волынь (678) лес (463) СБУ (14352)

 СБУ разоблачила чиновников лесхоза на Волыни, наладивших в сговоре с бизнесом схему присвоения бюджетных средств. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины подозревают руководителя государственного предприятия "Волынский военный лесхоз" в присвоении средств в особо крупных размерах на сделках с лесом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

По версии следствия, чиновник организовал нелегальный бизнес совместно с подчиненными и частными предпринимателями, которые сотрудничали с лесхозом. Коммерсанты по договорам оказывали госпредприятию услуги по лесозаготовоке. На самом деле для их выполнения привлекались работники лесхоза и местные жители, которые получали минимальную зарплату наличными, а не штатные работники подрядчиков.

В то же время лесхоз осуществлял оплату работ в полном объеме по безналичному расчету. "Сэкономленные" средства участники сделки переводили через подставные фирмы в наличные и присваивали.

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Оперативники спецслужбы установили, что только в период с октября 2019 по февраль 2020 году на счета аффилированных с участниками сделки фирм перечислено 2 миллиона гривен государственных средств.

Правоохранители задержали двух работников лесхоза и частного предпринимателя в поселке Маневичи во время "распределения" почти 500 тыс. гривен, снятых со счетов.

СБУ разоблачила чиновников лесхоза на Волыни, наладивших в сговоре с бизнесом схему присвоения бюджетных средств 01
СБУ разоблачила чиновников лесхоза на Волыни, наладивших в сговоре с бизнесом схему присвоения бюджетных средств 02
СБУ разоблачила чиновников лесхоза на Волыни, наладивших в сговоре с бизнесом схему присвоения бюджетных средств 03
СБУ разоблачила чиновников лесхоза на Волыни, наладивших в сговоре с бизнесом схему присвоения бюджетных средств 04

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Продолжаются следственные действия в уголовном производстве, начатом по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к незаконной схеме.

Источник: https://censor.net.ua/p3175804
 
 
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А когда уже разоблачат их коллег в парке партизанской славы и Никольского леса в Дарницкий районе?! А то кроме пней уже ничего не осталось
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може гниди хоч трохи перестануть ліси навкруги Луцька нищити!
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Ще Рівненську область перевірте,особливо ліси що граничать з Волинською.
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