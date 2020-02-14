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Все про:взрыв (4441) граната (731) Нацполиция (10909) Newsone (71)

 Во двор основателя интернет-провайдера "Ланет" Мазура бросили гранату, он связывает это с прекращением трансляции NewsOne. ФОТО

Полиция Киевской области открыла уголовное производство после взрыва неизвестного устройства во дворе дома основателя компании "Ланет" Виктора Мазура.

Взрыв произошел еще 4 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лигу".

Дом, во дворе которого произошел взрыв, нежилой, там идет ремонт. Взрыв выбил окна, осколки испортили стены фасада. Никто не пострадал. Рабочих, которые делали ремонт в здании, в это время не оказалось на месте.

По словам самого Мазура, в сторону дома бросили боевую гранату. Его адвокат Сергей Дешунин рассказал: камера зафиксировала, что под дом приехал автомобиль, из него вышли люди, швырнули гранату в дом и быстро скрылись.

Во двор основателя интернет-провайдера Ланет Мазура бросили гранату, он связывает это с прекращением трансляции NewsOne 01

Читайте на Цензор.НЕТ: На Харьковщине мужчина погиб в результате взрыва самодельного взрывного устройства, - Нацполиция

При этом в определении об открытии уголовного производства нет упоминания о гранате, в нем сказано, что произошел "взрыв неустановленного предмета".

Правоохранители квалифицировали дело по статье "хулиганство".

Во двор основателя интернет-провайдера Ланет Мазура бросили гранату, он связывает это с прекращением трансляции NewsOne 02

Мазур связывает случившееся с тем, что с 2019 года "Ланет" принял решение прекратить трансляцию каналов Макси TV (Наш) и NewsOne. Свой шаг кабельный провайдер объяснил тем, что, в его понимании, каналы набрали критическую массу санкций.

Мазур говорит, что менеджеры NewsOne пытались убеждать, что восстановить трансляцию канала - в его личных интересах.

Также на Цензор.НЕТ: Прикрепленная к машине граната взорвалась в Днепре

Он добавляет, что один из менеджеров NewsOne Ярослав Латко недавно настойчиво уговаривал его провести встречу с представителями канала. "Потому что будет поздно". Виктор так передал эту фразу и посчитал ее предостережением в свой адрес. В свою очередь Латко отрицает, что делал владельцу кабельной сети какие-либо предостережения.

"Я не знаю, о чем он (Мазур - Ред.) говорит, о каком нападении на себя. Потому что нет такого факта", - подчеркивает Латко.



Источник: https://censor.net.ua/p3175793
 
 
 Топ комментарии
 
Кинули бойову гранату і хуліганство?!-ніфіга собі у вас хулігани! В ордло також тоді хулігани, тільки на танках?!
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Хулиганство за гранату??? Это не страна, а цирк во главе с клоуном!
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..гавноньюс, клоаку эту жидокацапскую, давно закрыть пора..терпилы бля, урядники!!!....вам на головы сявки гадят, ноги вытирают о святыни, кагал не переставая желчью брызжет. поливая историю Украины и ее Героев, и тишина... Во двор основателя интернет-провайдера "Ланет" Мазура бросили гранату, он связывает это с прекращением трансляции NewsOne - Цензор.НЕТ 6604
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У кого-то в танчиках лагануло, а он на "Колобанова" шёл. Вот и расстроился человек. Понять и простить.
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Кинули бойову гранату і ***********?!-ніфіга собі у вас ********! В ордло також тоді ********, тільки на танках?!
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Гранат хватит на всех кто закодировал каналы на спутнике?
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А Ланет тут причому? Вони нічого не кодували)) В мене Ланет і всі канали є...
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Хулиганство за гранату??? Это не страна, а цирк во главе с клоуном!
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там практически за всё хулиганство, реформа полиции такая, понимать надо, этот цирк продолжается ещё со времён, когда клован в квартале выступал
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да особо не парятся, в судах всё "похерится" - под залог выпустят, домашний арест какой-нибудь и т.д. ... смысл им напрягаться?
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..гавноньюс, клоаку эту жидокацапскую, давно закрыть пора..терпилы ***, урядники!!!....вам на головы сявки гадят, ноги вытирают о святыни, кагал не переставая желчью брызжет. поливая историю Украины и ее Героев, и тишина... Во двор основателя интернет-провайдера "Ланет" Мазура бросили гранату, он связывает это с прекращением трансляции NewsOne - Цензор.НЕТ 6604
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Спрос порождает предложение. Кто-то же смотрит это.
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Ріалі? Точно хтось дивиться? А подивіться рейтинги! Рейтинг news one - аж 0,032%!!!

Недивно, що Ланет вирішив його вирубити, канал нафіг нікому не треба!
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112.zik.newsone-кацапські гівномети...за парєбрік тварюк
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Вот что характерно, столетиями негоев геноцидят-геноцидят, а меньше их не становится. Точно рептилоиды.
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Ланет- класный провайдер! И патриотичный! Для АТОшников пакет безлимитного инета с белым айпи и тв каналами в нагрузку всего за 49 грн.
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...хватило Слуги.. и Сватов..насмотрелась отара и галаснула в ожидании Голобородька с 2-мя узи в Раде...и что?!.. ..крутите им Слугу еще и Сватов теперь хоть до бесконечности сериалами, пусть смотрят и продолжают мычать..стадо, ***... У двір засновника інтернет-провайдера "Ланет" Мазура кинули гранату, він пов'язує це з припиненням трансляції NewsOne - Цензор.НЕТ 3642..а кагал закрывать давно пора уже, как и 112-й с ЗИКом вместе....
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Ахаха! Ланет спонсировал Молодые Регионы если мне память не изменяет) У двір засновника інтернет-провайдера "Ланет" Мазура кинули гранату, він пов'язує це з припиненням трансляції NewsOne - Цензор.НЕТ 5249
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