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Все про:заказное убийство (96) Кировоградщина (330) СБУ (14352)

 Сотрудницу Академии СБУ на Кировоградщине за $1 тыс. "заказал" муж. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

С женой у заказчика продолжаются судебные споры по определению места жительства общего ребенка и выплате алиментов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Стало известно, что житель одного из городов Кировоградской области осуществляет поиск киллера для убийства бывшей жены, сотрудницы Академии Службы. С женой у заказчика продолжаются судебные споры по определению места жительства общего ребенка и выплате алиментов.

Правоохранители осуществили в Киеве имитацию исчезновения и обстановки убийства жертвы, после чего сообщили заказчику о его выполнении. Жизнь жены он оценил в одну тысячу долларов США. Для реализации преступного замысла организатор убийства тщательно готовился и осуществлял меры конспирации. Для общения с исполнителем он использовал специально приобретенные средства связи, средства перечислял через банковские платежные системы.

Сотрудники СБ Украины задержали бывшего мужа сразу после перечисления "киллеру" последней суммы средств за выполненную работу в одном из райцентров Кировоградщины.

В рамках начатого уголовного производства решается вопрос об объявлении сообщения о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. 11 ч. 2 ст. 115 (убийство по заказу) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

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Сотрудницу Академии СБУ на Кировоградщине за $1 тыс. заказал муж 01
Сотрудницу Академии СБУ на Кировоградщине за $1 тыс. заказал муж 02
Сотрудницу Академии СБУ на Кировоградщине за $1 тыс. заказал муж 03

Источник: https://censor.net.ua/p3175774
 
 
 Топ комментарии
 
Он на олх искал киллера ? 😵
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Там ещё не известно кто кого заказал... СБушницы они такие... 😜
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русалка у морі, бабка у лісі, а потрібні люди в потрібному місці
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Нормально... только странно, почему он не депутат...
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Он больше на бомжару похож, или это такая москировка?!)
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судя по внешнему виду, плата за убийство для него была непомерной......
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Не цінує він свою дружину- жлоб. Всього лише 1к доларів ..
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Результат заказа/операции: 1000 долларов даже не пропил, её просто изъяли, мордой в асфальте- полежал, что дискомфортно, так ещё и зона сияет, аки клятва пионэра. Нехорошо для жен(даже бывших) киллеров нанимать. Как-то мерзко выглядит. Так что- придется ответить. И это- правильно!
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Так он еще и на своего ребенка алименты выплачивать не хотел вроде как, а это вдвойне мерзко.
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Ага! Так он просто сэкономить решил. Ну, тогда- Совсем Справедливое Возмездие.
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мля.. какой-то бомбара..
А теперь представим какой уровень сознания у жертвы - если она сначала влюбляется в идиота. живет с ним, имеет ребенка от него и работает в Академии СБУ.. чтобы потом тырить скотч у слепых??
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ну исходя из того что мы видим на фото , то сотрудница академии наверняка уборщица , .. Співробітницю Академії СБУ на Кіровоградщині за $1 тис. "замовив" чоловік - Цензор.НЕТ 4135 ну мож гардеропщица
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Там ещё не известно кто кого заказал... СБушницы они такие... 😜
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З днем закоханих! З днем св. Валентина! ***...
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Що за сентименти? Сьогодні День компьютерника! Вітаю всіх колег!
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