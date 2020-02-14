 Сотрудницу Академии СБУ на Кировоградщине за $1 тыс. "заказал" муж. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Стало известно, что житель одного из городов Кировоградской области осуществляет поиск киллера для убийства бывшей жены, сотрудницы Академии Службы. С женой у заказчика продолжаются судебные споры по определению места жительства общего ребенка и выплате алиментов.
Правоохранители осуществили в Киеве имитацию исчезновения и обстановки убийства жертвы, после чего сообщили заказчику о его выполнении. Жизнь жены он оценил в одну тысячу долларов США. Для реализации преступного замысла организатор убийства тщательно готовился и осуществлял меры конспирации. Для общения с исполнителем он использовал специально приобретенные средства связи, средства перечислял через банковские платежные системы.
Сотрудники СБ Украины задержали бывшего мужа сразу после перечисления "киллеру" последней суммы средств за выполненную работу в одном из райцентров Кировоградщины.
В рамках начатого уголовного производства решается вопрос об объявлении сообщения о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. 11 ч. 2 ст. 115 (убийство по заказу) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.
А теперь представим какой уровень сознания у жертвы - если она сначала влюбляется в идиота. живет с ним, имеет ребенка от него и работает в Академии СБУ.. чтобы потом тырить скотч у слепых??
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