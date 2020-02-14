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 Происшествия, Общество
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Все про:Нацполиция (10909) рэкет (83) Хмельнитчина (478)

 Полиция на Хмельнитчине задержала банду рэкетиров, вымогавших у бизнесмена 500 тыс. несуществующего долга. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция обезвредила банду рэкетиров, которые требовали от предпринимателя вернуть им несуществующий "долг".

Об этом сообщили на сайте Национальной полиции в Хмельницкой области, передает Цензор.НЕТ.

В состав преступной группы входили трое мужчин. Ими оказались жители Хмельницкого – мужчины в возрасте 24, 45 и 46 лет, которые уже были судимы за совершение преступлений. Правоохранители обнаружили, что в начале месяца они пришли к бизнесмену и сказали, якобы он задолжал более 13 тысяч долларов. Предприниматель пообещал отдавать "долг" частями, поскольку боялся физической расправы.

Во время следствия в полиции зафиксировали момент передачи денег злоумышленникам. К тому же, они обнаружили и заказчика, который таким образом пытался избавиться от конкурента.

Полиция на Хмельнитчине задержала банду рэкетиров, вымогавших у бизнесмена 500 тыс. несуществующего долга 01
Полиция на Хмельнитчине задержала банду рэкетиров, вымогавших у бизнесмена 500 тыс. несуществующего долга 02
Полиция на Хмельнитчине задержала банду рэкетиров, вымогавших у бизнесмена 500 тыс. несуществующего долга 03
Полиция на Хмельнитчине задержала банду рэкетиров, вымогавших у бизнесмена 500 тыс. несуществующего долга 04

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Также отмечается, что задержанные были ранее выпущены под залог по делу о вымогательстве.

После того, как их задержали в 2018 году, лидеру группировки суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения почти 130 тысяч гривен залога. Двум другим – такие же меры, но с меньшей суммой залога, которую они сразу внесли и продолжили свою преступную деятельность.

В этот раз всем троим суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Источник: https://censor.net.ua/p3175771
 
 
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рекетир какой-то недоношенный пошёл,по полтора метра..
нет уже колоритной братвы 90-х.. Полиция на Хмельнитчине задержала банду рэкетиров, вымогавших у бизнесмена 500 тыс. несуществующего долга - Цензор.НЕТ 2427
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Ну, дык время такое! Диджитализация и рэкет коснулась...
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какой през такие и рекетиры. скоро дотрахаются до мышей)))
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А на фото №2 - съёмные накладки на двери? Полиция на Хмельнитчине задержала банду рэкетиров, вымогавших у бизнесмена 500 тыс. несуществующего долга - Цензор.НЕТ 4772
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В Україні коли небудь курва закінчаться ці гнилi 90 роки ???
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