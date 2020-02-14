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 Киевские полицейские задержали двух домушников-"альпинистов" на Троещине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На столичной Троещине оперативники задержали дуэт домушников-"альпинистов".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба отдела коммуникации полиции Киева.

В ходе реализации оперативной информации сотрудники уголовного розыска Деснянского управления полиции и столичного главка на улице Сержа Лифаря задержали двух мужчин по подозрению в квартирной краже.

Как рассказал временно исполняющий обязанности начальника отдела криминальной полиции Деснянского управления полиции Андрей Табала, фигурантов задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ими оказались уроженцы Донецкой области, 1972 и 1975 рождения, ранее судимые за кражи.

Киевские полицейские задержали двух домушников-альпинистов на Троещине 01

"Мы установили, что злоумышленники с помощью альпинистского снаряжения спустились в квартиру на девятом этаже и путем отжима окна проникли в дом. Упаковав бытовую технику и ювелирные украшения хозяев, мужчины вышли через входную дверь. Часть похищенного они оставили на ступенях и пошли на улицу за снаряжением, где мы их задержали", - сообщил он.

Киевские полицейские задержали двух домушников-альпинистов на Троещине 02

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

Киевские полицейские задержали двух домушников-альпинистов на Троещине 03

За содеянное злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас правоохранители устанавливают причастность лиц к совершению других аналогичных преступлений на территории столицы.

Киевские полицейские задержали двух домушников-альпинистов на Троещине 04

Источник: https://censor.net.ua/p3175760
 
   
 Топ комментарии
 
Уроженцы Донецкой области.... Я б им ещё денег и пенсий дал, как говорит наш великий политик Сивохо
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А чё в дыныры грабить соплеменников не комильфо? Понаехало чучело
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Нужно было просто стропы немного им подрезать...
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Уроженцы Донецкой области.... Я б им ещё денег и пенсий дал, как говорит наш великий политик Сивохо
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а чего у них ***** замазаны? Страна должна знать своих героев, ведь нужно любить каждого украинца Київські поліцейські затримали двох квартирників- "альпіністів" на Троєщині - Цензор.НЕТ 20
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А чё в дыныры грабить соплеменников не комильфо? Понаехало чучело
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Там стремно грабить. Можно и автоматную очередь в живот получить. А здесь максимум ночной домашний арест и браслет на ногу
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без карлссона тут точно не обошлось
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тебе шо ле? но думаю, шо миска борща в день для тебя це чересчур
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Нихерасе, это он с парашутом что ли ? 😵
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А потом еще обижаются когда им говорят, что донецкие, это клеймо на всю жизнь!
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зловили бомжа і відзвітували ніби злодій!
ха-ха...морду чомусь не показують
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А че мусорам можно грабить а бандитам нельзя? Или как говорил Аваков, что право на насилие должно быть только у мусоров
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Банда 50летних донецких карликов ? Круто ! 👍
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Интересно спросить бы их, если бы в Украине действовал закон о праве на самозащиту и защиту частной собственности, как в США, полезли бы они в чей то дом?
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асвабадітелі родненькіе, дошлі до Києва
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Фомка - это крайне необходимая альпинисту вещь.
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Такий вже русцкий рай в лугандоні настав що самим нічого красти, а в стонущей под фашистским игом нацистов вєликій Україні є що красти, та стільки що за 1 раз і не винесеш (обкрадати квартиру - обносити). Москвофіли та українофоби коли білєт на данєцк і мацкву берете ?
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А почему морды дыныровские не показываеш цензор, героев страна должна видеть в лицо.
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По прикиду видно що лугандон. Чорний колір переважає у всьому, головне це якіісь дебільні круглі шапочки "гандонкі" (завертаються як през.). Згадую відео антимайдана, ну точно такі самі рабатяги, всі в чорному, шапи "гандонкі", морди крулі чи опухші. Інша справа хачі - вгодовані, на ногах лабутени, куртки кожані на мєху, джинси Левіс, а це нещастя в трєніках.
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та надо было вечерком их к параднячку обратно привезти,когда народ с работы вернётся и людям отдать..
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