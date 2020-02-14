 Правоохранители разоблачили коррупционную схему в миграционной службе в Черновицкой области: искусственно завышали стоимость услуг за оформление ID-карт и биометрических паспортов. ФОТО

По данным следствия, один из руководителей областного управления ГМС совместно с начальником районного отдела учреждения наладили механизм вымогательства денег с жителей региона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Чиновники искусственно завышали стоимость услуг за оформление паспортов граждан Украины в виде ID-карты и биометрических паспортов для выезда за границу. К противоправной деятельности должностные лица привлекли представителя местной фирмы в качестве посредника для получения неправомерной выгоды от граждан. Правоохранители разоблачили трех человек, возможно причастных к схеме, в служебном кабинете одного из чиновников областного управления ГМС после получения очередной "передачи" в размере почти 40 000 гривен. По оперативной информации, указанную сумму неправомерной выгоды чиновники районного подразделения ГМС "собрали" в течение недели", - рассказали в ведомстве.

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"Во время проведения обысков по месту работы выявлены деньги, полученные незаконным путем, черновые записи и другие материалы, подтверждающие противоправную деятельность. Также в автомобиле одного из фигурантов обнаружены 5000 долларов США и полторы тысячи евро, вероятно полученные незаконным путем", - добавили в СБУ.









Сейчас решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрении. В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Операция проводилась совместно с Территориальным управлением ГБР, расположенным в г.. Хмельницкий, под процессуальным руководством прокуратуры Черновицкой области.