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 Над Оманом снова "туман", камертон русского мира, путинские мечты. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ".

Над Оманом снова туман, камертон русского мира, путинские мечты. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Как же так?

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис Президента требует опровержения информации о том, что Зеленский якобы мог встречаться в Омане с Патрушевым

Над Оманом снова туман, камертон русского мира, путинские мечты. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

"Смутные сомнения"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский вернулся из Омана на самолете, на котором в Оман прилетел секретарь Совбеза РФ Патрушев, - "Схемы". ВИДЕО

Над Оманом снова туман, камертон русского мира, путинские мечты. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Совпадение?

Над Оманом снова туман, камертон русского мира, путинские мечты. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Параллели истории

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин всегда с огромным уважением относился к украинцам, но, к сожалению, взаимности не слышим, - Песков

Над Оманом снова туман, камертон русского мира, путинские мечты. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Начинаются торги?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Согласен дать воду в Крым, если Россия выведет войска с Донбасса и мы установим контроль над границей, - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Какие-то арахамии будут торговать нашей территорией?" - Чубаров сравнил заявление главы фракции "Слуги народа" со сдачей всех украинцев полуострова. ВИДЕО

Над Оманом снова туман, камертон русского мира, путинские мечты. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Зе!политика

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Камельчук поддержал возобновление водоснабжения Крыма: "Может, мы воду по такой же цене, как газ нам Россия, будем продавать". ВИДЕО

Над Оманом снова туман, камертон русского мира, путинские мечты. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Боль

Над Оманом снова туман, камертон русского мира, путинские мечты. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Камертон русского мира

Над Оманом снова туман, камертон русского мира, путинские мечты. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Андрей?

Над Оманом снова туман, камертон русского мира, путинские мечты. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Как всегда

Над Оманом снова туман, камертон русского мира, путинские мечты. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Путинские мечты

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3175723
 
   
 Топ комментарии
 
Це не сміх,а страшна трагедія, на чолі держави під час війни зрадник.
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Совет форумчанПравила форума
 
Це не сміх,а страшна трагедія, на чолі держави під час війни зрадник.
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О зеленском вообще ничего положительного.В истории Украины это первый такой президент.Боже,какой позор для Украины.
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похлеще овоща, тот хоть страусов кормил едой, а этот зебликов - гуаном, пока жрут, причмокивая.
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как всегда - все в точку. жаль что некоторые картинки из твитера тут забанят за маты. там народ отрывается по полной
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Синий туман похож на Оман
Похож на оман синий туман...
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Ещё включив Украину в состав Лугандона заставят платить за газ, который орки из паРаши получили, но не оплатили...
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сейчас придут зебобики и скажут что не смешно а вообще все эти жабы сделал Порошенко Над Оманом снова "туман", камертон русского мира, путинские мечты. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3028
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Да, с двумя платежками круто холопов развели. Сначала за подключение к трубе по 2-3тыс. долларов собрали с людей а теперь еще за ети же трубы которые никто не менял берут налоги. Уроды. Я уже молчу что все трубы и станции перекачки были опять же построены за государственный счет тоесть за наши же налоги. Тоесть олигофрены козу выдоили три раза
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"Я вижу много достижений зеленского" и "Андрей. Андрей" --
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снова с интернате для умственно неполноценных урок рисования.
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и ты один такой печальный Наполеон.
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Эти постоянные совдеповские фильмы в мемах уже достали. Хватит жрать русский культурный продукт, очнитесь, юмористы. Вам там что, майонезом помазано?
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