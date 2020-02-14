 Над Оманом снова "туман", камертон русского мира, путинские мечты. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Как же так?
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Патрушев в Омане: расследование "Радио Свобода" может вызвать системный кризис, - Бутусов
Читайте на "Цензор.НЕТ": Визит Зеленского в Оман был частным, - ответ Офиса Президента депутату от ЕС Арьеву. ДОКУМЕНТ
Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис Президента требует опровержения информации о том, что Зеленский якобы мог встречаться в Омане с Патрушевым
"Смутные сомнения"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский вернулся из Омана на самолете, на котором в Оман прилетел секретарь Совбеза РФ Патрушев, - "Схемы". ВИДЕО
Совпадение?
Параллели истории
Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин всегда с огромным уважением относился к украинцам, но, к сожалению, взаимности не слышим, - Песков
Начинаются торги?
Читайте на "Цензор.НЕТ": Согласен дать воду в Крым, если Россия выведет войска с Донбасса и мы установим контроль над границей, - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Какие-то арахамии будут торговать нашей территорией?" - Чубаров сравнил заявление главы фракции "Слуги народа" со сдачей всех украинцев полуострова. ВИДЕО
Зе!политика
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Камельчук поддержал возобновление водоснабжения Крыма: "Может, мы воду по такой же цене, как газ нам Россия, будем продавать". ВИДЕО
Боль
Камертон русского мира
Андрей?
Как всегда
Путинские мечты
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Похож на оман синий туман...