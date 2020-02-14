 На границе с Польшей таможенники пресекли контрабанду в Украину деталей к вертолетным двигателям. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Галицкой таможни, передает Цензор.НЕТ.

"Сотрудники Галицкой таможни Государственной таможенной службы обнаружили 8 редукторных клапанов к вертолетным двигателям. Их пытались ввезти из Республики Польша местные жители", - указано в сообщении.

Инцидент произошел в пункте пропуска "Краковец-Корчова". Таможенники проводили осмотр легкового автомобиля на полосе "зеленый коридор" и обнаружили в автомобильной аптечке три детали к вертолетным двигателям. Еще пять деталей нашли в сумочке пассажирки легкового автомбиля.

Об инциденте проинформированы правоохранительные органы, поскольку перемещение таких товаров подлежит государственному экспортному контролю.

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