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Все про:контрабанда (1920) Польша (5086) таможня (1585)

 На границе с Польшей таможенники пресекли контрабанду в Украину деталей к вертолетным двигателям. ФОТО

Граждане Украины пытались ввезти из Польши в аптечке и сумочке детали к вертолетным двигателям.

Об этом сообщает пресс-служба Галицкой таможни, передает Цензор.НЕТ.

"Сотрудники Галицкой таможни Государственной таможенной службы обнаружили 8 редукторных клапанов к вертолетным двигателям. Их пытались ввезти из Республики Польша местные жители", - указано в сообщении.

На границе с Польшей таможенники пресекли контрабанду в Украину деталей к вертолетным двигателям 01

Инцидент произошел в пункте пропуска "Краковец-Корчова". Таможенники проводили осмотр легкового автомобиля на полосе "зеленый коридор" и обнаружили в автомобильной аптечке три детали к вертолетным двигателям. Еще пять деталей нашли в сумочке пассажирки легкового автомбиля.

На границе с Польшей таможенники пресекли контрабанду в Украину деталей к вертолетным двигателям 02

Об инциденте проинформированы правоохранительные органы, поскольку перемещение таких товаров подлежит государственному экспортному контролю.

На границе с Польшей таможенники пресекли контрабанду в Украину деталей к вертолетным двигателям 03

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Источник: https://censor.net.ua/p3175716
 
 
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Ну круто. Теперь какой-то украинский вертолёт остался без запчастей. Молодцы, таможенники! Орден Сутулого с закруткой на спине каждому.
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Это точно. Почему на импорт таких деталей вообще есть некая пошлина - это вопрос. Бред какой-то с этой таможней.
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Странное какое-то определение контрабанды.

Раз ввезли, значит они нужны. Нужны воюющей с руснёй армии или
вертолёту какого-то Олигарха?
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странно другое, шо в сумочках и аптечках не нашли самих вертолетных двигателей, по этому поводу к сотрудникам бородатого нефьодова возникает вопрос об их профессиональной компетентности
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Контрабанда в сумочке таких специфических вещей - любопытное дело!
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