 Завербованный спецслужбами РФ интернет-агитатор разоблачен на Днепропетровщине, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что житель города Павлоград периодически ездил в Россию по частным делам. По оперативной информации, во время очередной поездки он был завербован представителями спецслужб РФ. По возвращении домой, по их заданию, мужчина распространял через запрещенные в Украине социальные сети материалы с призывами к нарушению территориальной целостности нашего государства.

Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства, которые подтверждают противоправную деятельность. Также агитатор планировал размещать информацию, направленную на разжигание межнациональной розни и дискредитацию органов государственной власти.

Указания пропагандист получал в электронной переписке от "куратора", который представлялся сотрудником так называемой "МГБ ДНР".

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении фигуранту о подозрении, а также проверяется версия о его причастности к сети военной разведки РФ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

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