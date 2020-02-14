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Все про:Днепропетровщина (1460) пропаганда (2408) СБУ (14352)

 Завербованный спецслужбами РФ интернет-агитатор разоблачен на Днепропетровщине, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины блокировала деятельность пропагандиста, причастного к распространению через сеть Интернет материалов в интересах российских спецслужб.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что житель города Павлоград периодически ездил в Россию по частным делам. По оперативной информации, во время очередной поездки он был завербован представителями спецслужб РФ. По возвращении домой, по их заданию, мужчина распространял через запрещенные в Украине социальные сети материалы с призывами к нарушению территориальной целостности нашего государства.

Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства, которые подтверждают противоправную деятельность. Также агитатор планировал размещать информацию, направленную на разжигание межнациональной розни и дискредитацию органов государственной власти.

Указания пропагандист получал в электронной переписке от "куратора", который представлялся сотрудником так называемой "МГБ ДНР".

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении фигуранту о подозрении, а также проверяется версия о его причастности к сети военной разведки РФ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

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Завербованный спецслужбами РФ интернет-агитатор разоблачен на Днепропетровщине, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/p3175715
 
 
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Никогда не понимал людей, которые срут там, где живут.
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и это естественно.... потому, что для этого нужно быть русским....
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или порохоботом, однозначно..... потому, что зелеботов этот вопрос вообще не тревожит - они ходят прямо в штаны.......
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и писал цей тип в письмах " с уважением, сотрудник МГБ ДНР", потому и спалился
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Ось вам и Юрів День.
Чому ЗЕМЛЯ йде на продаж? Ізраїль переїзджає в Україну

Світлана Краківська дала прогноз, Які Зміни чекають на Україну в плане погодніх умов, а такоже глобальних проблем в найбліжчі 30-50 років. За ее словами, зміни клімату на країну так не вплінуть, як могут вплінуті соціальні проблеми, пов'язані з наплівом біженців.
"Кількість теплих зим стані збільшуватіся. Кількість опадів у стране залиша на нінішньому Рівні, но Основна частина буде віпадаті в холодний сезон. Літо и осінь станут більш посушлівімі, спекотніше буде на півдні України. З середини століття, в південніх областях України кліматичної зими (з температурами нижчих нуля) НЕ буде. У майбутнього територія стран около Відразу может превратиться в віпалену пустелю. Если це стане, Україна зіткнеться з проблемою.Більше мігрантів - Мільйони людей захочуть переселітіся до нас ", - зазнача клімат лог.
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Так, циклон-днепр сегодня на цензоре, а сулима Иван исчез...
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Ооо, какой ковер зачетный за спиной конченного совка висит....
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